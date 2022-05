Globalna razprodaja delnic, ameriški CPI v središču pozornosti

Medvedje razpoloženje na svetovnih delniških trgih se je v začetku trgovalnega tedna poglobilo, zaznamovano z razprodajami na Wall Streetu in azijskih indeksih pred podatki o ameriških indeksih cen življenjskih potrebščin.

Inflacija je vroča tema in eden glavnih gonilnih dejavnikov razpoloženja, saj se vlagatelji v delnice osredotočajo na možnost višjih obrestnih mer, ki pritiskajo na raven naložb, in Forex trgovci na cene v novih ravneh negotovosti na valutnih trgih.

Podatki o stopnji inflacije v ZDA za april bodo objavljeni jutri, 11. maja. Letni rezultat za marec je šokiral trge, ker je bil zaradi povišanih cen surove nafte nepričakovan 40-letni najvišji vrh, vendar je to zdaj ocenjeno in v središču pozornosti se je spremenila na mesečno stopnjo inflacije brez cen energije in hrane.

Ključno vprašanje je, ali se bo trend visoke inflacije pospešil ali umiril. Pričakovanja glede aprilskih rezultatov CPI so 0,4-odstotno zvišanje inflacije (brez energije in hrane) v primerjavi z 0,3-odstotno rastjo marca. Lahko pride do cenovnega gibanja v valutnih križiščih USD, odvisno od tega, ali so dejanski rezultati pod ali nad pričakovanimi številkami.

Vpliv zaostritve monetarne politike na borze

Zaostritev denarne politike bo verjetno upočasnila stopnjo naložb, saj se posojila dražijo.

Dokler inflacijski pritiski ne bodo pokazali znakov popuščanja, bodo obrestne mere verjetno še naraščale. Višje obrestne mere spodbujajo vlagatelje, da svoj denar položijo na varčevalne račune, vendar otežujejo odplačevanje posojil, kar povečuje tveganje neplačila na dolžniških trgih. Glede na to, da je svetovni dolg po pandemiji dosegel rekordno raven, ni presenetljivo, da so vlagatelji živčni.

Sprememba nagnjenosti k tveganju se je odrazila v promptnih cenah zlata, ki so šle navzgor, saj je dolar izgubil tla po zmanjševanju evra v zadnjem mesecu. Razpoloženje varnega pribežališča se je z zlata spremenilo v dolar in to se verjetno ne bo ustavilo glede na privlačnost višjih donosov zakladnice, vendar strahovi pred globalno recesijo prevladujejo v trenutnih razmerah.

Skratka, trgovci z valutami in vlagatelji v delnice ščitijo svoja tveganja in vsaka dobra novica v poročilu o inflaciji v ZDA bi verjetno pomirila duhove.

V drugih trgovalnih novicah Kitajska in EU 11. maja objavita posodobitve stopnje inflacije, CNY in EUR pa se lahko premakneta na rezultate.

