Kako trgovati z AMD delnice po predstavitvi novega čipa AI

Junij 15, 2023 14:06

AMD je objavil načrte za izdajo novega čipa za umetno inteligenco (AI), za katerega upa, da bo tekmec NVIDIA. Več o tem in napovedih analitikov za delnice spodaj.

Instrument: AMD Simbol za Invest.MT5 račun: AMD Datum ideje: 30. maj 2023 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $133,00 Cena izstopa: $200,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Vir: TradingView - *Pretekli rezultati ne pomenijo tudi prihodnjih rezultatov.

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli prinesle tudi izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

AMD-jev novi AI čip bo konkurenčen NVIDII?

Proizvajalec čipov AMD je objavil svoje najnaprednejše čipe grafične procesne enote (GPU) za umetno inteligenco (AI). Imenuje se MI300X in jih bodo začeli dobavljati konec tega leta. Te vrste čipov se uporabljajo za izdelavo programov umetne inteligence in to bi lahko bili novi viri prihodkov za proizvajalca čipov, ki je večinoma znan po tradicionalni vrsti čipov za računalniško obdelavo.

MI300X ima kapaciteto do 192 GB pomnilnika, kar pomeni, da lahko poganja večje modele AI, kot jih omogočajo trenutni čipi AI. Na primer, konkurenčni čip NVIDIA H100 AI ima 120 GB pomnilnika. Eden od razlogov, zakaj so čipi NVIDIA tako priljubljeni, je, da razvijalcem omogoča dostop do osnovnih funkcij strojne opreme čipa.

AMD je napovedal, da bo imel njegov čip lastno programsko opremo, imenovano ROCm. Čipi bodo nudili tudi arhitekturo Infinity, ki bo omogočala uporabo osmih čipov MI300X v samo enem sistemu. Večina aplikacij AI uporablja osem ali več grafičnih procesorjev hkrati.

Po besedah ​​izvršne direktorice AMD Lise Su bi lahko trg čipov za pospeševanje umetne inteligence podatkovnih centrov zrasel s 30 milijard dolarjev letos na več kot 150 milijard dolarjev leta 2027. Vendar AMD še ni objavil cene za čip. Čip NVIDIA H100 AI stane več kot 30.000 $, zato bo zanimivo videti, ali poskušajo konkurirati s ceno s cenejšim delovanjem.

Ali bodo razvijalci vzeli in sprejeli AMD-jev čip ali ne, bomo še videli. Zato še ni zagotovila, kako bi lahko to vplivalo na rezultat, dokler ga ne izdajo in ga ne začnejo uporabljati ustvarjalci sistemov AI. Pojavila pa so se poročila , da Amazon Web Services – največji svetovni ponudnik računalništva v oblaku – razmišlja o uporabi AMD-jevih čipov.

Delnice so se zaradi novice okrepile, nato pa že padle, ko AMD ni uradno razkril glavnega kupca svojih čipov. To poudarja, kako nestanovitno je lahko trgovanje z vsem, kar je povezano z izdelki umetne inteligence. Širok razpon ciljnih cen analitikov za delnice AMD, prikazan spodaj, kaže na veliko razliko v mnenjih tudi glede obetov cene delnice AMD.

Volatilnost se bo najverjetneje samo nadaljevala, zato je pomembno izvajati ustrezno upravljanje tveganja in diverzifikacijo, ko razmišljate o vlaganju v proizvajalce čipov z umetno inteligenco.

AMD delnice - napoved - Kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks glede napovedi za delnice AMD v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 21 ocen za nakup, 8 za držanje in 0 za prodajo delnice. Najvišja cenovna raven za napoved cene delnic AMD je 200,00 USD z najnižjo ciljno ceno pri 77,00 USD.

Povprečna ciljna cena za napoved cene delnice AMD je 123,04 USD.

Vir: Tip Ranks - 14.junij 2023

Primer trgovanja z delnicami AMD

Primer trgovalne ideje za delnice AMD je lahko naslednji:

Kupite delnico ob preboju nad najvišjo vrednostjo po objavi zaslužka pri 133,00 USD.

Cilj prodaje je tik pod povprečno ciljno ceno analitikov pri 200,00 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 1 - 6 mesecev

Če kupite 10 delnic AMD: Če je cilj dosežen = 670,00 $ potencialnega dobička ($200,00 - $133,00 * 10 delnic).



Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bo cena delnice rasla v ravni liniji navzgor, saj obstaja verjetnost da bo lahko vmes celo padla precej nižje od trenutnih vrednosti, preden se bo dvignila, zlasti glede na nedavno razprodajo na svetovnih delniških trgih.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganj, ki je pri trgovanju najpomembnejše. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je provizija, saj lahko to požre vaš dobiček. Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupite ameriške delnice od 0,02 $ na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic AMD povzročil provizijo v višini 0,20 $ (0,02 $ * 10 delnic).

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornja ideja o trgovanju povzročila skupno provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti delnice AMD v 4 korakih

Kako kupiti delnice AMD v 4 korakih

Odprite račun pri Admirals za dostop do Namizja. Kliknite Trgovanje na enem od svojih računov v živo ali demo, da odprete spletno platformo - web trader. Poiščite AMD na dnu okna Market Watch (Opazovanje trga) in povlecite simbol na grafikon. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgubo in raven prevzema dobička.

Vir: Admirals MetaTrader 5 Web. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Ali menite, da se bo cena AMD delnic gibala drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, da se bo cena delnice AMD premaknila navzdol, potem lahko trgujete tudi na kratko ali short pozicije preko CFD-jev (Pogodbe za razliko).

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4 vam omogoča, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen delnic.

To pomeni, da lahko trgujete dolge in kratke pozicije, da bi lahko ustvarili dobiček od naraščajočih in tudi padajočih tečajev delnic. Preberite več o CFD-jih v najnovejšem članku Kako trgovati s CFD-ji.

