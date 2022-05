Trgovalne novice za začetnike – podrobnejši pogled na Forex koledar

Maj 26, 2022 16:20

Ali šele začenjate svojo pot na finančnih trgih? Naši članki za začetnike obravnavajo različne vrste analiz, kot sta tehnična analiza in temeljna analiza, tako da lahko izberete eno ali več, ki ustrezajo vašemu slogu vlaganja in trgovanja. V tem članku bomo govorili o Forex koledarju in o tem, kako ga vsakodnevno uporabljati za informiranje o vašem Forex trgovanju in vlaganju v delnice.

Koledar Forex je poln pomembnih in tržno gibljivih gospodarskih novic, ki imajo močan učinek na odločitve o trgovanju in naložbah. Admiralov Forex koledar ima sedem komponent, od katerih nam vsaka pove pomemben podatek.

Čas, valuta in vpliv

Levo je čas objave gospodarskih novic. Forex koledar lahko nastavite na vaš časovni pas. Čas vam daje idejo, kdaj se bo na trgovalnih trgih začela morebitna reakcija.

Valuta se razlikuje glede na državo, ki objavlja svoje zadnje rezultate gospodarske raziskave. USD bi se verjetno gibal na podlagi gospodarskih podatkov ZDA, EUR bi se premikal na podlagi gospodarskih gibanj v evrskem območju in tako naprej. Moč ali šibkost vsake valute temelji na razpoloženju trgovcev do najnovejših novic o zdravju gospodarstva.

Zelena, oranžna in rdeča barva označujejo, koliko nestanovitnosti se pričakuje na valuti. Zelena označuje majhen vpliv; oranžna označuje večji vpliv, rdeča pa največji vpliv.

Sedaj pa si oglejmo same dogodke.

Gospodarske novice, prejšnje številke, napovedi in dejanski rezultati

Admirals Forex koledar vsebuje opis dogodka trgovanja, kot so odločitve o obrestnih merah in drugi večji gospodarski razvoj.

Stolpec Dejanski rezultati nam prikazuje rezultate odločitve o obrestnih merah in raziskav, kot so izdatki zasebnega kapitala in mnoge druge. Stolpec Napoved je soglasno mnenje o rezultatu in je na voljo pred objavo. Prejšnji stolpec prikazuje prejšnji rezultat zaradi primerjave.

Kako si razlagati trgovalne novice:

Če se dejanski rezultati močno razlikujejo od napovedi, lahko pride do nestanovitnosti na povezani valuti.

Večja razlika bo verjetno povzročila večja gibanja na trgu.

Upoštevajte, da napovedi temeljijo na verjetnosti in mnenjih in pri trgovanju z novicami je raziskovanje dogodkov in učenje od strokovnjakov pametna poteza.

Admirals Webinarje gostijo strokovnjaki na trgovalnih in naložbenih trgih in večina sej je brezplačnih. Pridružite se našim spletnim seminarjem, če želite izvedeti več!

To gradivo ne vsebuje in ga ne smemo razlagati kot naložbeno svetovanje, naložbena priporočila, ponudbo ali poziv za kakršne koli transakcije s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da taka analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se okoliščine lahko sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, poiščite nasvet neodvisnih finančnih svetovalcev, da se prepričate, da razumete tveganja.