Obrestne mere Fed: novo zvišanje ali začasen odmor?

Junij 05, 2023 16:27

V zadnjih nekaj mesecih so se obrestne mere v nekaterih najmočnejših svetovnih gospodarstvih močno zvišale. Nekatere centralne banke so zvišale stroške izposojanja, ko se skušajo boriti proti visoki inflaciji, ki je obremenila proračune potrošnikov. Ameriška centralna banka (Fed) je vodila s svojo zaostritvijo denarne politike in zaporednimi dvigi obrestnih mer.

Medtem ko se ameriški potrošniki poskušajo spoprijeti z naraščajočimi življenjskimi stroški, se tudi podjetja soočajo s težavami z visokimi obrestnimi merami, zaradi katerih so posojila dražja. Veliko vprašanje je, ali bi Fed lahko zaustavil zaostrovanje denarne politike ali pa se obetajo še povišanja obrestnih mer.

Le še nekaj dni nas loči od naslednjega zasedanja Zveznega odbora za odprti trg ( FOMC ), ki bo 14. junija, bo naš blog delil nekaj dragocenih vpogledov v zvezi z obrestnimi merami in denarno politiko, ki jo izvaja Fed.

Vse oči so uprte v Feda

Ni skrivnost, da večina centralnih bank pregleduje ukrepe Federal Reserve in včasih prilagodi svoje politike ob upoštevanju ustreznih podatkov. Fed velja za eno najpomembnejših centralnih bank na svetu. Ker je ameriški dolar najpogosteje uporabljena valuta v mednarodnih transakcijah, ko berete te vrstice, odločitve Feda vplivajo na njegovo vrednost v primerjavi z drugimi glavnimi valutami.

Ameriška centralna banka je od marca 2022 zvišala obrestne mere 10-krat zapored, da bi se spopadla z najvišjo inflacijo, zabeleženo v zadnjih 40 letih. Predsednik Feda Jerome Powell, ki je leta 2018 zamenjal Janet Yellen, verjetno ni pričakoval tako močnih inflacijskih pritiskov takoj po tem, ko je pandemija koronavirusa razburkala gospodarsko aktivnost po vsem svetu.

Marca 2022 se je upravni odbor Feda odločil začeti zaostrovati denarno politiko, saj so postajali očitni prvi znaki naraščajoče inflacije. V samo 3 mesecih je skupna inflacija dosegla 9,1 % na letni ravni, kar je bila najvišja vrednost v štirih desetletjih.

Kaj pravijo uradniki Feda in kakšne so napovedi?

Seveda vlagatelji in trgovci ne morejo napovedati, kaj bi lahko bila prihodnja usmeritev Feda. Upravni odbor Feda sprejema odločitve na podlagi podatkov o inflaciji, statistike trga dela, produktivnosti, stopnje brezposelnosti in drugih podobnih dejavnikov.

Pred nekaj dnevi je Jerome Powell opozoril, da še vedno ni jasno, ali bo treba obrestne mere v ZDA še zvišati.

Ko je govoril na raziskovalni konferenci Fed, je omenil, da se »soočamo z negotovostjo glede zapoznelih učinkov našega dosedanjega zaostrovanja in glede obsega kreditnega zaostrovanja zaradi nedavnih bančnih stresov. Tako so danes naše smernice omejene na opredelitev dejavnikov, ki jih bomo spremljali, ko ocenjujemo, v kolikšni meri bi lahko bila dodatna utrditev politike primerna za vrnitev inflacije na 2 %. Tveganja, da naredimo preveč ali premalo, postajajo bolj uravnotežena in naša politika je prilagojena, da to odraža.«

Fedovi "jastrebi" želijo več dvigov obrestnih mer

Predsednica centralne banke Cleveland Federal Reserve Loretta Mester je z novinarji Financial Timesa spregovorila o obrestnih merah in dejala, da ni nujnega razloga za čakanje na nov dvig obrestnih mer.

»Pravzaprav ne vidim prepričljivega razloga za premor – kar pomeni, da počakate, da dobite več dokazov, da se odločite, kaj storiti. Menim, da bi bil bolj prepričljiv razlog za dvig [obrestnih mer] in nato zadrževanje nekaj časa, dokler ne postanete manj negotovi glede tega, kam gre gospodarstvo. Edini razlog za preskok zvišanja obrestne mere, ko je jasno, da je potrebno dodatno zaostrovanje, bi bila izjemna nestanovitnost trga ali kakšen drug šok. Samo mislim, da bomo morda morali iti dlje. Na tej točki res ne vidim nujno prepričljivega razloga, da ne bi želeli narediti še enega majhnega koraka, da bi se zoperstavili delu tega resnično vgrajenega, trdovratnega inflacijskega pritiska,« je povedala novinarjem FT.

Nekateri oblikovalci politik Feda so previdni glede dvigovanja obrestnih mer

Nasprotno, zdi se, da guverner Federal Reserve Philip Jefferson, ki ga je predsednik Joe Biden imenoval za podpredsednika Feda, ne deli mnenja Lorette Mester. Jefferson je predlagal, da bi premor pri dvigovanju obrestnih mer ponudil potreben prostor in čas za analizo več podatkov, preden bi sprejeli odločitev o obsegu dodatnega zaostrovanja, in dodal, da premor ne pomeni, da bi bilo zaostrovanja konec.

»Odločitve, da na prihodnjem sestanku ohranimo konstantno obrestno mero, ne bi smeli razlagati tako, da smo dosegli najvišjo obrestno mero za ta cikel. Dejansko bi preskok zvišanja obrestnih mer na prihodnjem sestanku omogočil odboru, da vidi več podatkov, preden sprejme odločitve o obsegu dodatne utrditve politike,« je opozoril.

Moody's: Na mizi je strožja denarna politika

Po mnenju strokovnjakov bo Federal Reserve morda morala vzdrževati visoke obrestne mere dlje od pričakovanega, da bi zmanjšala vztrajno inflacijo.

Analitiki Moody's so opozorili, da cikel obrestnih mer predstavlja nevarnost za finančni sistem, kot je razvidno iz nedavne volatilnosti v ameriškem bančnem sektorju. Opozorili so, da močan trg dela v ZDA lahko odloži recesijo, vendar obstaja nevarnost, da bi to povzročilo naraščajočo inflacijo in prisililo Federal Reserve, da še bolj zviša obrestne mere.

»Ohlajanje gospodarske aktivnosti in šibkejši trg dela sta nujna pogoja za popuščanje inflacijskih pritiskov v gospodarstvu. Prevelika odpornost za predolgo bi zahtevala še strožjo denarno politiko,« piše v poročilu.

Trgovanje in dvigi obrestnih mer Fed

Naraščajoče obrestne mere so nekatera podjetja prisilile v spremembo načrtov, preproste ljudi pa v zmanjšanje stroškov. Ko centralne banke, kot so Fed, BoE in ECB, zvišujejo obrestne mere in ponovno ocenjujejo svojo politiko kvantitativnega sproščanja, vrednosti glavnih valut nihajo, včasih se krepijo, druge pa oslabijo.

Trgovci začetniki morda nimajo izkušenj, ki bi jim pomagale izbrati prave trgovalne instrumente in zgraditi učinkovito strategijo. Napačne odločitve lahko povzročijo izgubo sredstev, kar bi lahko ogrozilo vaše finančne cilje.

Najboljši način za trgovce začetnike, da sestavijo učinkovit načrt trgovanja, je, da se naučijo uporabljati orodja za obvladovanje tveganja. Bistvenega pomena je, da se jih naučite uporabljati, še posebej, če boste trgovali prvič. Če se sprašujete, kako izveste več o njih, je odgovor preprost. Posredniki dajejo trgovcem možnost, da se navadijo na orodja za obvladovanje tveganja, tako da ustvarijo izobraževalna gradiva, kot so članki z navodili in e-knjige, ali jim omogočijo, da se prijavijo na spletne seminarje in seminarje, ki jih pripravijo strokovnjaki za trgovanje.

Obvladovanje tveganja pri trgovanju vam lahko zagotovi mir in poveča vaše možnosti za doseganje vaših finančnih ciljev brez tesnobe in stresa.

