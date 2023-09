Obrestne mere ECB: Premor sokolske retorike?

September 13, 2023 14:19

Naraščajoče obrestne mere in inflacija so problem po vsem svetu in evroobmočje ni izjema. Odločitev Evropske centralne banke (ECB) o obrestni meri, ki bo objavljena jutri, zasenči večino objav finančnih podatkov do konca tedna.

Nekateri ekonomisti pravijo, da so Christine Lagarde in njeni kolegi oblikovalci politike pripravljeni sprejeti pristop "jastrebovega premora", saj se zdi, da so prejšnji dvigi obrestnih mer vplivali na gospodarstvo evrskega bloka.

V Združenem kraljestvu so bili podatki o BDP, ki jih je objavil ONS, razočarani, saj se je gospodarstvo Združenega kraljestva julija skrčilo bolj od pričakovanega (-0,5 %). Zaradi tega je britanski funt takoj po objavi poročila izgubil 0,3 % vrednosti v primerjavi z ameriškim dolarjem in 0,2 % v primerjavi z evrom. Komentirajo poročilo o BDP Združenega kraljestva, so ekonomisti JPMorgan opozorili, da »smo nasprotovali ideji, da Združeno kraljestvo vstopa v ustrezno dinamiko recesije, ker se zdi, da se bodo realni dohodki gospodinjstev v drugi polovici leta 2023 močno povečali, medtem ko je poslovno zaupanje na splošno teče nad povprečjem. To ostaja tako, vendar je kratkoročna pot rasti videti slabša in našo napoved BDP za tretje četrtletje smo znižali z 0,3 % q/q na 0,0 %.”

Odločba ECB o obrestni meri

Upravni odbor ECB se bo sestal v četrtek, da bi odločal o denarni politiki in obrestnih merah. Ekonomisti predlagajo, da bodo oblikovalci politik banke obrestne mere ohranili nespremenjene, zaostrovanje denarne politike pa prekinili, da bi ocenili gospodarske razmere v evroobmočju.

Analitiki Commerzbank menijo, da čeprav obstajajo ekonomisti, ki napovedujejo dvig obrestnih mer, nestabilno gospodarsko okolje tega ne dopušča. V svojem poročilu ugotavljajo, da bo "glede na šibko gospodarstvo in trend padanja inflacije večina članov sveta ECB verjetno glasovala za nespremenjene ključne obrestne mere."

Avgustovsko poročilo o prodaji na drobno v ZDA

V četrtek bo ameriški urad za popis prebivalstva objavil avgustovsko poročilo o prodaji na drobno, ki je vodilni kazalnik glede potrošniške porabe. Tržni analitiki kažejo, da se je prodaja na drobno povečala le za 0,2 %, medtem ko se je julija prodaja povečala za 0,7 %. Podatke o prodaji na drobno v kombinaciji s poročilom o inflaciji CPI naj bi pod drobnogled vzel upravni odbor Federal Reserve, medtem ko se pripravlja na svoj naslednji sestanek o določanju obrestnih mer.

Poročilo družbe Deloitte nakazuje, da naj bi praznična prodaja v Združenih državah rasla najpočasneje v zadnjih petih letih, saj krčenje prihrankov gospodinjstev in skrbi glede gospodarstva spodbujajo potrošnike k manjši porabi. Vendar pa se napoveduje, da bo spletno nakupovanje v zadnjih dveh letih raslo za približno 11 %, kar bo preseglo trende.

Avgustovsko poročilo o prodaji na drobno na Kitajskem

Maloprodaja bo tema pogovorov na Kitajskem v petek, saj naj bi tamkajšnji nacionalni urad za statistiko (NBS) objavil avgustovsko poročilo o prodaji na drobno. Napovedi kažejo, da se je prodaja v trgovini na drobno avgusta povečala za 2,8 %, kar je nekoliko več od 2,5-odstotne stopnje rasti v juliju.

V publikaciji, ki jo je objavila Ljudska banka Kitajske (PBoC), je navedeno, da bo banka pozorno spremljala učinek finančnih politik, saj se je inflacija glede na najnovejše podatke, objavljene avgusta, vrnila na pozitivno območje.

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.