Kateri dogodki in novice vplivajo na trgovanj in investiranje?

Maj 19, 2022 16:40

Začetniki na finančnih trgih se pogosto sprašujejo: kaj so novice o trgovanju in investiranju?

Dogodki o finančnih novicah se hitro posredujejo preko medijev in sprožijo vrsto odzivov trgovcev in vlagateljev. Odzive si lahko predstavljamo, kot verižno reakcijo, ki pogosto izgleda takole:

Dogodek je načrtovan

Dosežen konsenz analitikov

Zavzetje pozicij trgovcev

Dejanski rezultati

Odprte ali zaprte pozicije

Kdo napoveduje te dogodke in zakaj tako vplivajo na razpoloženje trga?

Primerjalne novice in analize

Vlade in nekatera znana podjetja za finančno analizo, kot je IHS Markit, izvajajo raziskave tako, da anketirajo skupine dejanskih udeležencev na trgu, na primer vodje nabave v tovarnah ali gradbenih podjetij v stanovanjskem sektorju.

Rezultati teh raziskav se nato objavijo in distribuirajo prek vladnih spletnih strani. Študije pokrivajo različne sektorje v gospodarstvu in se imenujejo merila uspešnosti ali kazalniki. Razmišljajte o njih kot o zgodovinskem zapisu, s katerim bi gospodarske rezultate postavili v kontekst.

Številke poročajo finančni mediji, berejo pa jih trgovci, ki uporabljajo merila uspešnosti, kot neke vrste termometre, da ocenijo zdravje gospodarstva in sprejemajo odločitve o trgovanju.

Nekateri primeri ekonomskih meril, ki se uporabljajo na valutnih trgih, vključujejo:

Indeks nabavnega menedžerja (PMI)

bruto domači proizvod (BDP)

Prodaja na drobno

Odčitki inflacije

Poročila o brezposelnosti

Poročila stanovanjskega in gradbenega sektorja

Poročila o bilanci trgovine

Uvoz in izvoz

Odločitve o obrestnih merah centralne banke

Ključna merila na borzah

Vlagatelji v delnice uporabljajo borzne indekse kot merila uspešnosti, skupaj s poročili o dobičku podjetij, ki kotirajo na borzi.

Vlagatelji na delniških trgih prav tako pozorno spremljajo odločitve centralnih bank, ker lahko vplivajo na klimo obrestnih mer in na to, ali bi vlagatelji lahko dali prednost obveznicam s fiksnim donosom pred delnicami.

Kje lahko najdem obvestila o trgovalnih novicah?

Izkušeni Forex trgovci uporabljajo specializirane koledarje za spremljanje trgovalnih dogodkov. Admirals Forex koledar navaja glavne dogodke trgovalnih novic. Sestavni deli dogodka so:

Čas in datum objave ankete

Prizadeta nacionalna valuta

Stopnja vpliva

Naslov in opis dogodka

Predvidena napoved

Prejšnji rezultat

Dejanski rezultat

Prišli smo do konca našega pregleda trgovalnih in naložbenih novic in dogodkov. Če želite izvedeti več o temeljni analizi, se pridružite brezplačnim spletnim seminarjem Admirals, vključno s sejami trgovanja v živo, ki jih vsako jutro vodi strokovni trgovec Markus Gabel, kjer lahko spremljate trgovanje in vlaganje v novice, analizirane v realnem času.

To gradivo ne vsebuje in ga ne smemo razlagati kot naložbeno svetovanje, naložbena priporočila, ponudbo ali poziv za kakršne koli transakcije s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da taka analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se okoliščine lahko sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, poiščite nasvet neodvisnih finančnih svetovalcev, da se prepričate, da razumete tveganja.