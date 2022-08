Trgovanje z Disneyjem po rasti naročnikov in slabih podatkih iz Netflixa

Delnice Disneyja so bile v središču pozornosti, potem ko je medijski velikan zabeležil 221 milijonov naročnikov na svojo pretočno storitev Disney+ in Hulu – kar je preseglo skupno število naročnikov Netflixa.

Medtem ko so konkurenti, kot sta Netflix in Warner Bros Discovery, napovedali upad števila naročnikov in spremembo vsebinske strategije, se zdi, da Disney nasprotuje temu trendu – vsaj za zdaj.

Instrument: Walt Disney Co. Simbol za Invest.MT5 račun: DIS Datum ideje: 16. avgust 2022 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $116,00 Cena izstopa: $138,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Račun Invest.MT5 vam omogoča nakup pravih delnic in delnic s 15 največjih borz na svetu.

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubo, saj bodo nekateri posli prinesle izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Disney premaga število naročnikov na Netflix in s tem napoveduje višje cene

V najnovejšem Disneyjevem poročilu o dobičku v tretjem četrtletju so številke pokazale, da so se številke naročnikov na Disney+ povečale na 152,1 milijona, kar je preseglo pričakovanja analitikov , ki so bila pri številki 147 milijonov. Število naročnikov pri Disney+, Hulu in ESPN je 221 milijonov, kar je preseglo Netflixovih 220 milijonov naročnikov.

Podjetje je tudi objavilo načrte za oglaševalsko podprto storitev Disney+ in zvišanje cen storitvev brez oglasov za 3 USD na 10,99 USD. Napovedal je tudi zvišanje cen za naročnike Hulu in ESPN.

Zvišanje cen je načrt za povečanje donosnosti njegove storitev, potem ko je izguba iz poslovanja storitev pretočnih vsebin zabeležila 1,1 milijarde dolarjev izgube. To je bilo posledica višjih stroškov vsebine.

Vendar pa je glavna finančna direktorica Christine McCarthy v poročilu o zaslužku razkrila , da bodo izgube Disney+ dosegle vrhunec leta 2022, ob tem pa je še izjavila, da ne bo dobička na Disney+ vsebinah vse do leta 2024.

Upravitelj hedge sklada Dan Loeb kupil delež v Disneyju in si prizadeva izločitev ESPN

Upravitelj hedge sklada Third Point Dan Loeb je napovedal nakup novega deleža v Disneyju, ob tem pa je v pismu izvršnemu direktorju Disneyja Bobu Chapku, predlagal naj odcepi svojo športno mrežo ESPN. Loeb je izjavil, da bi lahko ESPN kot ločen subjekt pridobil več tokov prihodkov, ki bi bili težko del Disneyja, kot primer je navedel športne stave.

Cena delnice se je ob objavi novic sprva dvignila, saj je bil Loeb pomemben aktivistični vlagatelj v Disney. Pred tem je zgradil pomembne delež v Disneyju, da bi ga spodbudil k povečanju njegove storitve pretočnih vsebin.

Disneyjeva napoved delnic – kaj pravijo analitiki ?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks za napoved delnic Disneyja v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 17 ocen za nakup delnic, 4 za držanih in 0 za prodajo delnic. Najvišja raven cene za Disneyjevo napoved cene delnice je 160,00 $, ob tem pa je najnižja ciljna cena pri 120,00 $.

Povprečna ciljna cena za Disneyjeve delnice je tako 138,80 $, kar predstavlja približno 11-odstotno rast glede na trenutne ravni v času pisanja članka.

Vir:Tip Ranks, 16. avgust 2022

Primer trgovanja z delnicami Disney

Primer trgovalne ideje za delnice Amazon je lahko naslednji:

Kupite delnico ob popravkih vse do 116,00 USD, da upoštevate trenutno nestanovitnost trga.

Cilj je tik pod povprečno ciljno ceno analitikov pri 138,00 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 1 – 6 mesecev

Če kupite 10 Disneyjevih delnic: Če je cilj dosežen = 220,00 $ potencialnega dobička (138,00 $ - 116,00 $ * 10 delnic).



Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bo cena delnice rasla v ravni liniji in da bo lahko vmes celo padla precej nižje od trenutnih vrednosti, preden se bo dvignila, zlasti glede na nedavno razprodajo na svetovnih delniških trgih.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganj, ki je pri trgovanju najpomembnejše. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je provizija, saj lahko to požre vaš dobiček. Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupite ameriške delnice od 0,02 $ na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic Disney povzročil provizijo v višini 0,20 $ (0,02 $ * 10 delnic).

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornja ideja o trgovanju povzročila skupno provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti delnice Dsiney 4 korakih

Odprite račun pri Admirals za dostop do Trgovalne sobe. Kliknite Trgovanje na enem od svojih računov v živo ali demo, da odprete spletno platformo - web trader. Poiščite DIS na dnu okna Market Watch (Opzovanje trga) in povlecite simbol na grafikon. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgubo in raven prevzema dobička.

Vir: Admirals MetaTrader 5 Web. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Ali menite, da se bo cena Disney delnicgibala drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, da se bo cena delnice Disney premaknila navzdol, potem lahko trgujete tudi na kratko ali short pozicije preko CFD-jev (Pogodbe za razliko), ki jih ponuja tudi Admirals.

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4 vam omogoča, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen delnic.

To pomeni, da lahko trgujete dolge in kratke pozicije, da bi lahko ustvarili dobiček od naraščajočih in tudi padajočih tečajev delnic. Preberite več o CFD-jih v tem članku Kako trgovati s CFD-ji.

