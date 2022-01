Delnice UK Airlines bodo leta 2022 začele leteti

Včeraj so se trgi v Združenem kraljestvu ponovno odprli, potem ko so ostali zaprti v ponedeljek ob praznovanju novoletnih praznikov. Na splošno je bil to dober dan za delnice Združenega kraljestva, saj so glavni indeksi zasenčili njihove ameriške kolege.

Indeks FTSE 100 se je povzpel za 1,63 % in dosegel najvišjo raven od februarja 2020, medtem ko se je FTSE 250 zaprl za 1,77 %.

Ameriške letalske družbe so se v ponedeljek kljub na tisoče odpovedanih letov dobro odrezale na prvem letošnjem zasedanju Wall Streeta, včeraj pa so letalske družbe, ki kotirajo v Združenem kraljestvu, nestrpno prevzele štafeto svojih sopotnikov v industriji na drugi strani Atlantika.

EasyJet, International Consolidated Airlines Group (IAG) in Wizz Air so med prvim zasedanjem leta 2022 pridobili impresivnih 9,24%, 11,26% oziroma 12,22%.

Zakaj so se delnice letalskih družb tako dobro obnesle?

Zdi se, da je vse bolj pozitivnih znakov v zvezi z različico Covid-19 Omicron – namreč, da kljub temu, da je zelo nalezljiva, se zdi, da ne povzroča tako resne bolezni kot prejšnje različice. Večinoma zaradi tega so vlagatelji prepričani, da se bodo mednarodna potovanja leta 2022 okrepila.

Zaradi globalnih omejitev potovanj so imele delnice letalskih družb še posebej težke čase od začetka pandemije, saj so prihodki strmo padali, saj so se mednarodna potovanja leta 2020 ustavila.

IAG, odgovoren tako za British Airways kot za Iberio, je bil leta 2021 med najslabšimi na lestvici FTSE 100. Dejansko je kljub močni uspešnosti v torek končna cena IAG 158,52 p še vedno precej pod 52-tedensko najvišjo vrednostjo 222,10 p in približno 75 % nižje od ravni pred pandemijo.

Ali se bodo mednarodna potovanja v letu 2022 močno opomogla? Mnogi optimistični vlagatelji zagotovo verjamejo v to. Vendar bodo bolj previdni najverjetneje počakali na podatke, ki potrjujejo preobrat, preden bodo razmislili o dodajanju delnic letalskih družb v svoje portfelje.

Kljub temu po včerajšnji napovedi britanskega premierja Borisa Johnsona, da je malo verjetno, da bo v Angliji zaradi Omicrona prišlo do nadaljnjih omejitev, ne bi bilo presenetljivo, če bi britanske turistične delnice ta teden še dodatno okrepile.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – dnevni grafikon IAG. Datumsko obdobje: 5. maj 2021 – 4. januar 2022. Datum zajema: 5. januar 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – tedenski grafikon IAG. Datumsko obdobje: 5. julij 2015 – 4. januar 2022. Datum zajema: 5. januar 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Trgujte s CFD-ji na delnice z Admirals

Se počutite bikovsko ali medvedje na delnicah letalskih družb?

Z računom Trade.MT5 pri Admirals lahko trgujete s pogodbami za razliko (CFD) na EasyJet, Wizz Air, IAG in več kot 3.000 drugih delnicah! CFD-ji omogočajo trgovcem, da poskušajo izkoristiti tako naraščajoče kot padajoče cene, hkrati pa imajo koristi od uporabe finančnega vzvoda. Kliknite spodnjo pasico, da odprete račun še danes:

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALAH:

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, prognozami, napovedmi, pregledi trga, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju »analiza«), objavljenimi na spletnih straneh investicijskih družb Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju »Admirals«). ”) Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, bodite pozorni na naslednje: