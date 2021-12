Ali smo priča koncu norosti ob delnicah memov?

V tednu, ko naj bi Federal Reserve, Evropska centralna banka in Bank of England objavile svoje najnovejše odločitve o obrestnih merah, sta dve delnici meme v ponedeljek prišli na naslovnice – in to ne na dober način.

AMC in GameStop sta včeraj prestala težko sejo, saj sta padla za 14 % oziroma 11 %, nadaljevali sta padec, ki se je začel že novembra in zaradi katerega sta se njuni izgubi od meseca do datuma dvignili nad 30 %.

Do močnega padca obeh delnic je prišlo zaradi včerajšnje širše tržne razprodaje, saj zaskrbljenost glede različice Covid-19 Omicron ostaja. Vendar sta bili AMC in GameStop dve od večjih žrtev, ki sta dosegli najnižjo raven vse od maja oziroma marca.

Kljub nedavnim padcem je GameStop še vedno višji za več kot 615 % od začetka leta do danes (YTD), medtem ko AMC ni daleč od 1000 % za letošnje leto.

Ti fenomenalni dobički so prišli po tem, ko so se mnogi trgovci na drobno usklajevali na spletnih mestih družbenih medijev in nastavljali cilje za delnice. Ob tem so močno vplivali tudi na številen druge delnice, ki so bila takrat močno v padajočem trendu.

Vendar so bili delničarji obeh družb v zadnjem tednu deležni slabih novic. V primeru AMC delnic je v ponedeljkov sledil padec za skoraj 7-odstotkov, v petek, potem ko sta izvršni direktor podjetja Adam Aron in finančni direktor Sean Goodman prodala za več kot 10 milijonov dolarjev delnic. Izvršni direktor Aron je prejšnji mesec že prodal za približno 25 milijonov dolarjev delnic.

Skupno naj bi Aron prodal 937.500 delnic v nekaj več kot mesecu dni, s čimer se je njegov trenutni položaj v podjetju zmanjšal na samo 96.000 delnic, čeprav ta številka ne vključuje 2,9 milijona delnic, ki bi jih bilo mogoče izdati v prihodnosti na podlagi ciljev uspešnosti. Kar zadeva finančnega direktorja Goodmana, je njegova prodaja v petek predstavljala vseh njegovih 18.316 delnic v podjetju - čeprav, spet - to število ne vključuje skupaj 589.000 delnic, ki se izdajajo na podlagi trajno opravljenih storitev in doseganja ciljev uspešnosti.

Kar zadeva GameStop, je podjetje prejšnji teden objavilo manj kot ugodne četrtletne rezultate. Kljub temu, da so se skupni prihodki medletno povečali za skoraj 30 % na 1,3 milijarde dolarjev, so poročali o čisti izgubi v višini 105,4 milijona dolarjev ali 1,39 dolarja na delnico v primerjavi z neto izgubo v višini 18,8 milijona dolarjev ali 0,29 dolarja na delnico v istem obdobju. četrtletju lani.

