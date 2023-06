Poročilo o inflaciji CPI v Združenem kraljestvu, ki naj bi bilo objavljeno v sredo, bo med najpomembnejšimi finančnimi objavami na začetku tedna. Glede na odločitev britanske centralne banke o obrestnih merah, ki naj bi bila sprejeta v četrtek, se pričakuje, da bodo poročilo pod drobnogled vzeli tržni analitiki.

Ljudska banka Kitajske (PBoC) je nadaljevala z omilitvijo svoje monetarne politike, kot je pričakovala večina ekonomistov. V Evropi so nekateri oblikovalci politike Evropske centralne banke (ECB) poudarili, da se centralna banka evroobmočja naslednji mesec ne bi smela vzdržati ponovnega dviga stroškov izposojanja.

Poročilo o inflaciji CPI v Združenem kraljestvu za maj

V sredo zgodaj zjutraj bodo imeli tržni analitiki priložnost natančno preučiti podatke o inflaciji CPI v Združenem kraljestvu, ki jih je objavil Urad za državno statistiko ( ONS ). Ekonomisti napovedujejo, da bo inflacija CPI v maju znašala 8,5 % na medletni ravni. Če bi se napoved potrdila, bi to pomenilo, da se je skupna inflacija v primerjavi z aprilsko znižala za 0,2 %.

Upravni odbor Bank of England pričakuje, da se bo inflacija do konca leta 2023 znižala na 5 %, medtem ko analitiki pričakujejo, da bo rast cen življenjskih potrebščin dosegla 2-odstotni cilj banke do konca leta 2024. Treba je omeniti, da bo upravni odbor BoE v četrtek objavil svojo odločitev o obrestnih merah, pri čemer ekonomisti kažejo, da bi lahko prišlo do večjega zaostrovanja denarne politike.

Kitajska odločitev o obrestni meri PBoC

Upravni odbor PBoC je znižal glavno obrestno mero za enoletno posojilo za 10 bazičnih točk s 3,65 % na 3,55 % in znižal glavno obrestno mero za petletno posojilo za 10 bazičnih točk s 4,3 % na 4,2 % — prvič v zadnjih desetih mesecih.

Ekonomisti so pričakovali spremembo denarne politike kitajske centralne banke, saj so nedavni nizi finančnih podatkov pokazali, da se lokalno gospodarstvo težko umiri.

Kanadska maloprodajna prodaja v aprilu narašča?

V sredo bo kanadski statistični urad delil podatke o maloprodajni prodaji v državi v aprilu. Ekonomisti kažejo, da se je maloprodaja po vsej državi aprila na mesečni ravni povečala za 0,2 % in se vrnila na pozitivno območje, potem ko je marca zabeležila 1,4-odstotni padec.

Kanadski konferenčni odbor ( CBoC ) je pred nekaj dnevi objavil poročilo, v katerem ugotavlja, da njegov indeks potrošniške porabe kaže padec nakupov v prvem tednu aprila, a stalno rast do konca meseca. Raziskava CBoC je omenila, da "splošno povečanje lahko kaže na to, da ljudje verjamejo, da so vplivi na finančna bremena, kot je zvišanje obrestnih mer, dosegli vrhunec, kar jim omogoča, da se bolj posvetijo nakupovanju namesto varčevanju."

Treba je opozoriti, da čeprav je kanadska centralna banka (BoC) obljubila, da bo ustavila svoje načrte monetarne politike, je bila v začetku meseca prisiljena zvišati obrestne mere, ko so podatkovna poročila pokazala, da se gospodarstvo pregreva.

Oblikovalci politike ECB komentirajo stroške izposojanja

Dva od oblikovalcev politik ECB sta na podlagi zadnjih poročil o finančnih podatkih predlagala, da bi bilo zvišanje stroškov izposojanja primerno.

Isabel Schnabel je dejala, da »dejstvo, da smo lani podcenili vztrajnost inflacije, povečuje verjetnost, da danes podcenjujemo inflacijo. Zato moramo še naprej zviševati obrestne mere, dokler ne vidimo prepričljivih dokazov, da so gibanja osnovne inflacije skladna z vrnitvijo skupne inflacije na cilj 2 %.«

Peter Kazimir, drugi član upravnega odbora ECB, je opozoril, da bi prezgodnja ustavitev dvigovanja obrestnih mer predstavljala veliko večje tveganje kot pretirano zaostrovanje . Kazimir je še dejal, da so "tveganja inflacije navzgor še vedno velika, povezana s trgom dela, cenami hrane, dobičkovnimi maržami."

Goldman Sachs je znižal napovedi kitajskega BDP

Goldman Sachs (GS), ena največjih investicijskih bank na svetu, je objavila, da je znižala svojo napoved glede stopnje rasti kitajskega BDP v letu 2023. Analitiki GS so znižali obete rasti na 5,4 % s 6,0 %, kar kaže na nadaljnje gospodarske pretrese. na poti.

V opombi GS je bilo omenjeno: "Ker pospešek ponovnega odpiranja hitro izgine, bodo lahko srednjeročni izzivi, kot so demografija, večletna recesija nepremičnin, implicitni dolgovi lokalnih oblasti in geopolitične napetosti, začeli postajati pomembnejši v obetih rasti Kitajske."

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.