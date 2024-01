CPI v Tokiu pada, Nikkei dosega 33-letni vrh

Medtem ko se finančni trgi po novoletnem premoru segrevajo, so podatki o inflaciji v Avstraliji in na Japonskem med najpomembnejšimi objavami finančnih podatkov. Čeprav je torek lahek koledarski dan, je Nikkei prišel na naslovnice finančnih novic, saj je dosegel najvišjo vrednost v 33 letih zaradi rasti delnic tehnološke industrije.

Cene nafte so se v torek zjutraj stabilizirale, potem ko so v ponedeljek zabeležile velike padce. Največja izvoznica nafte Savdska Arabija je napovedala, da bo znižala cene surove nafte na najnižjo raven v zadnjih 27 mesecih.

Med drugimi novicami je Samsung, največji svetovni proizvajalec pomnilniških čipov, pametnih telefonov in televizorjev, napovedal, da bo njegov dobiček v zadnjih treh mesecih leta 2023 verjetno upadel za več kot 30 % . Medtem ko bo poročilo o dobičku predvidoma objavljeno 31. januarja, so analitiki predlagali, da bi lahko vlogo igrala nižja prodaja elektronskih naprav od pričakovane, pa tudi kopičenje zalog ključnih komponent.

Inflacija CPI v Avstraliji november 2023

Avstralski statistični urad (ABS) bo novembrske podatke o inflaciji objavil v sredo zjutraj. Čeprav najbolj kritični podatki prihajajo iz četrtletnih poročil, se ekonomisti osredotočajo tudi na mesečna poročila o inflaciji, da bi razumeli, kako se cene razvijajo in njihov vpliv na lokalno gospodarstvo.

Tržni analitiki kažejo, da je inflacija CPI na letni ravni znašala 4,4 %, kar je manj od številke 4,9 %, zabeležene oktobra. V opombi ekonomistov ING je zapisano, da se lanski skok cen energije in hrane zaradi nesezonskega mrzlega in mokrega vremena verjetno ne bo ponovil, vsaj ne v enakem obsegu, čeprav ugotavljamo, da lahko nedavne poplave v Queenslandu še vedno zvišali cene na nekaterih področjih. Kljub temu bi morala biti primerjava z lanskoletnimi skoki dovolj benigna, da bi videli, da se je stopnja inflacije znižala – morda precej.«

Tokio CPI december 2023

Raziskava, ki jo je objavil japonski statistični urad, je pokazala, da je inflacija CPI v Tokiu decembra padla na 2,4 % z 2,6 %, zabeleženih novembra. Osnovna inflacija CPI v Tokiu je v skladu s pričakovanji analitikov znašala 2,1 %.

Čeprav so se številke o inflaciji decembra znižale, so še vedno daleč od cilja japonske centralne banke (BoJ), ki znaša 2 %. Takoj po objavi poročila o inflaciji je japonski jen narasel v primerjavi z ameriškim dolarjem, saj so nekateri trgovci menili, da bo morala BoJ letos začeti postopno opuščati svoje ogromne spodbude.

Morgan Stanley: Fed bo obrestne mere obdržal dlje časa

Ekonomisti Morgan Stanleyja so predlagali, da bi Federal Reserve lahko ohranila obrestne mere nespremenjene dlje časa, kot pričakuje trg, in dodali, da bi zamuda posledično povzročila več znižanj obrestnih mer, kot je bilo pričakovano. Analitiki Morgan Stanley zdaj pričakujejo, da bo prvo znižanje obrestne mere enako 25bps in da bo izvedeno junija.

Glavni ekonomist Morgan Stanleyja v ZDA je na konferenci dejal: »da ne bo pomote, letos bodo znižali obrestne mere. Lahko so potrpežljivi in ​​si lahko vzamejo čas.”

