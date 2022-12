Cene surove nafte so se sredi zimskih neviht v ZDA zvišale

Promptne cene surove nafte so se zaradi skokovitega povpraševanja po gorivu za ogrevanje in hudih zimskih neviht v ZDA in Kanadi povzpele proti 80 USD za sod.

Tržna pričakovanja glede recesije leta 2023 so večji del decembra vplivala na cene surove nafte. Tem so se zoperstavile zimske nevihte in izboljšane svetovne možnosti za rast zdaj, ko bo Kitajska znova odprla svoje meje za obiskovalce. Glede na zadnji razvoj dogodkov bo Hongkong do konca decembra opustil omejitve socialne distanciranja zaradi bolezni COVID-19, kar bo verjetno podprlo razpoloženje na trgu.

Katera sila bo prevladala na trgih surove nafte, ko se bliža januar - strah pred recesijo, povpraševanje po nafti ob zimskem vremenu ali svetlejši obeti za rast Kitajske? Kratkoročno bi moralo povpraševanje po gorivu za ogrevanje podpirati cene surove nafte v zimskih mesecih. Srednjeročni obeti so manj jasni zaradi pritiskov na strani ponudbe, ki izhajajo iz vojne v Ukrajini, in možnosti svetovne recesije.

V četrtek naj bi Uprava za energetske informacije (EIA) objavila svoje poročilo o spremembah zalog surove nafte za teden, ki se je končal 23. decembra. Prej je bil na ravni minus 5,894 milijona sodov, zadnji rezultat je pri minus 1,575 milijona sodov. Če bo izenačenje večje od pričakovanega, bi to lahko podprlo cene surove nafte. Potem pa bi lahko bila končna številka v skladu s pričakovanji ali nižja od pričakovane, medvedji trend pa bi lahko vplival na cene.

Eden glavnih sprožilcev strahu pred recesijo je naslednja odločitev Federal Reserve glede obrestne mere. Tržni strahovi bi se lahko nadaljevali do januarja pred dvodnevnim zasedanjem Feda, ki bo od 31. januarja do 1. februarja.

Veliko vprašanje je, ali se je inflacija v ZDA decembra zvišala ali znižala, odgovor pa bo prišel 12. januarja, ko bodo objavljeni rezultati. Cene življenjskih potrebščin so se novembra zvišale za 7,1 odstotka, kar je manj kot prejšnji mesec, ko so bile na ravni 7,7 odstotka. To je bilo doseženo z 0,5-odstotnim zvišanjem obrestnih mer s strani Feda, kar je manj nenavadno kot v prejšnjih obdobjih.

V drugih finančnih novicah se januarja bliža sezona zaslužkov. Finančne delnice z mega kapitalizacijo bodo poročale o dobičku v četrtem četrtletju od 13. januarja, vključno z JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo & Co in Citigroup. Svetovne borze bi lahko v začetku januarja čakala nestanovitna obdobja, odvisno od dejavnikov, kot so retorika Feda, obeti podjetij z veliko kapitalizacijo in novice o inflaciji.

