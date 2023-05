Cene nafte: uganka leta 2023

Maj 05, 2023 10:38

Ker med vlagatelji narašča strah pred prihajajočo recesijo, cene nafte nihajo zaradi negotovosti, ki muči finančne trge. Nafta je ena od vrst energije, ki spodbuja rast industrije in vpliva na potrošniške cene. Inflacija se je zaradi visokih cen energije v mnogih državah po svetu močno povečala.

Namen našega članka je, da vam ponudimo koristne informacije o trgovanju z nafto in morebitnih cenah, ki vam bodo pomagale razumeti, kaj se dogaja na naftnem trgu. Če ste trgovec začetnik, vam priporočamo, da preberete naš obsežen članek z naslovom: “ Trgovanje z nafto za začetnike v letu 2023. ”

OPEC+ ujet v križišču

Organizacija držav izvoznic nafte (OPEC) in njene zaveznice države proizvajalke nafte so bile tarča vlad in organizacij, ki se ne strinjajo z odločitvami glede zmanjšanja proizvodnje. Komentarji o politikah OPEC+ so bili osredotočeni na potrebo po ohranjanju nizkih cen nafte, kar bi lahko pomagalo znižati potrošniške cene.

Po drugi strani pa se zdi, da so uradniki OPEC+ pripravljeni slediti strategiji organizacije in ohranjati cene nafte na ravneh, ki bi koristile njenim članicam. Haitham Al Ghais, generalni sekretar OPEC, je prejšnji teden dejal, da OPEC in OPEC+ ne ciljata na cene nafte. Al Ghais je novinarjem povedal, da je kazanje s prstom in napačno predstavljanje dejanj organizacije kontraproduktivno, in dodal, da je "obtoževanje nafte za inflacijo napačno in tehnično netočno, glede na to, da so k inflaciji prispevali drugi razlogi."

Generalni sekretar OPEC je opozoril, da Mednarodna agencija za energijo ( IEA ) ne bi smela spodkopati prihodnjih naložb v naftno industrijo, saj bi lahko povzročila več pretresov na trgu.

Kljub zmanjšanju proizvodnje se cene nafte leta 2023 znižujejo

Poročilo Bloomberga , objavljeno 4. maja, pravi, da so se cene nafte letos znižale za 14 %, čeprav je OPEC+ napredoval z zmanjšanjem proizvodnje. Ekonomisti menijo, da strah pred recesijo in počasna gospodarska rast škodita povpraševanju po nafti. Tržni analitiki pri ANZ so opozorili, da so »zaskrbljenost zaradi oslabitve gospodarske rasti v večjih gospodarstvih povzročila nadaljnji pritisk na surovine; razpoloženje bo verjetno ostalo medvedje na naftnem trgu.«

3. maja je ameriška centralna banka Federal Reserve napovedala še en dvig obrestnih mer, ki so ga napovedovali ekonomisti. Le nekaj ur pred objavo odločitve se je junijska pogodba za nafto West Texas Intermediate (WTI) znižala za 5,1 % na 68,29 USD za sod, medtem ko je bila cena nafte brent za junij nižja za 4,7 % na 71,80 USD, kar je najnižja zabeležena raven v več kot dvanajstih mesecih.

Prednosti Big Oil

Pet velikih naftnih družb (Total, Shell, BP, Exxon, Chevron) je leta 2022 poročalo o rekordnih skupnih dobičkih v višini skoraj 200 milijard USD . Zagon leta 2022 se nadaljuje tudi v letu 2023, ko je Shell 3. maja objavil večji dobiček v prvem četrtletju od pričakovanega, kar je preseglo pričakovanja analitikov. Shellov izvršni direktor Wael Sawan je dejal, da je podjetje "zaneslo močne rezultate in robustno operativno uspešnost v ozadju nenehne nestanovitnosti, medtem ko je še naprej zagotavljalo vitalne zaloge varne energije."

2. maja je BP objavil svoje poročilo o zaslužku za prvo četrtletje 2023, ki je pokazalo, da je dobiček v prvem četrtletju večji od pričakovanega (4,96 milijarde USD v primerjavi s pričakovanimi 4,3 milijarde USD), pri čemer je njegov izvršni direktor v svoji spremni izjavi opozoril, da je "to četrtletje dobre uspešnosti in strateškega načrta". dostavo, saj se še naprej osredotočamo na varno in zanesljivo delovanje. In kar je pomembno, še naprej zagotavljamo delničarjem z discipliniranimi naložbami, zniževanjem neto dolga in naraščajočimi distribucijami.«

Ekonomisti poskušajo rešiti uganko cen nafte

Nekateri ekonomisti menijo, da cene nafte padajo, ob tem pa je zanimivo, da se tudi zmanjšujejo zaloge nafte. Analitiki surovin pri Standard Chartered ugotavljajo, da se zdi, da zmanjšanje proizvodnje ne pomirja strahov glede kombinacije šibke gospodarske rasti in naraščajočih obrestnih mer. V svojem poročilu ugotavljajo, da bodo rezi sčasoma odpravili presežek, ki se je nabral na svetovnih trgih, in napovedujejo, da bi se to lahko zgodilo do novembra letos, če se s strani OPEC ne bo nič spremenilo.

Ekonomisti Goldman Sachs (GS) menijo, da bi lahko zaloge energije na splošno imele koristi od odprtja kitajskega trga. Strategi GS napovedujejo, da bi se surova nafta Brent in WTI v naslednjih 12 mesecih trgovanja lahko podražila za 23 % in trgovala blizu 100 do 95 $ za sod.

Reakcijo povzročajo rekordni dobički iz nafte

Rekordne številke o dobičku so razveselile vlagatelje, a tudi povzročile nasprotovanje drugih frakcij, kot so politiki in okoljevarstveniki, ki so predlagali, da bi morala naftna podjetja del svojih čezmernih zaslužkov vrniti skupnostim. Po njihovem mnenju bi bil način za to uvedba izjemnega davka na dobiček.

Izvršni direktor družbe Saudi Aramco Amin Nasser je februarja novinarjem CNBC povedal , da bi vlaganje v obnovljive vire potrebovalo dodatna sredstva, zato bi lahko bil davek na dobiček od nafte napačna ideja. »Rekel bi, da jim bo morebitni davek onemogočil dodatnih naložb. Vlagati morajo v sektor, povečati morajo poslovanje, v alternative in konvencionalno energijo, in treba jim je pomagati.«

Trgovanje z nafto in obvladovanje tveganja

Nihanje cen nafte je odvisno od številnih dejavnikov. Obstaja veliko načinov za vlaganje ali trgovanje z nafto, na primer vlaganje v delnice nafte in naftne ETF- je ali celo trgovanje s CFD-ji na surovo nafto. Vendar pa morate kot trgovec začetnik paziti, kako upravljate svoj proračun in, kar je še pomembneje, svoje tveganje. Napačne odločitve lahko povzročijo izgubo sredstev, kar lahko ogrozi vaš finančni načrt in cilje.

Obstajajo načini za zmanjšanje možnosti napake in to lahko storite tako, da se poučite o uporabi orodij za obvladovanje tveganja. Posredniki ponujajo široko paleto izobraževalnih gradiv, vključno z e-knjigami, spletnimi seminarji in članki z navodili, ki so jih napisali izkušeni strokovnjaki. Znanje je moč, zato bi radi poudarili, kako pomembno je biti pripravljen, če se trgi gibljejo proti vam. Zmanjšanje tveganja vam lahko prinese nekaj duševnega miru in manj skrbi, hkrati pa vam omogoča, da uživate v izkušnji trgovanja.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČANA REGISTRACIJA

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.