Kaj je slednje za britanski funt in BoE?

Junij 09, 2023 11:40

Gospodarstvo Združenega kraljestva bo leta 2023 verjetno zabeležilo tretjo najvišjo inflacijo CPI med razvitimi gospodarstvi po Argentini in Turčiji. Če je ta informacija pritegnila vašo pozornost, vam lahko zagotovimo, da ne temelji na neki naključni hipotezi. Samo dva tedna pred naslednjim sestankom odbora BoE za obrestno mero takšna poročila podpirajo stališča oblikovalcev politik, ki bi radi videli višje obrestne mere v naslednjih nekaj mesecih.

Po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) naj bi inflacija CPI v Združenem kraljestvu letos znašala 6,3 %. Pričakovana številka bi lahko Združeno kraljestvo pripeljala takoj za Argentino in Turčijo, dvema državama, ki sta znani po svojih težavah z inflacijo in oslabljenih valutah, kot sta turška lira in argentinski peso.

Britanski funt se je v letu 2023 okrepil v primerjavi z evrom in ameriškim dolarjem, vendar nekateri analitiki niso prepričani, ali bi lahko na podlagi šibkih poročil o finančnih podatkih v zvezi z gospodarstvom Združenega kraljestva še bolj zrasel. Če želite izvedeti več o stanju v britanskem gospodarstvu, o tem, kako je to vplivalo na britanski funt in kaj menijo analitiki, preberite naš članek.

BoE se bo o stopnjah odločila 22. junija

22. junija se bo predvidoma sestal upravni odbor Bank of England (BoE) in odločil o obrestnih merah. Od decembra 2021 je BoE 12-krat zapored zvišala stroške izposojanja, kar je največje zvišanje obrestnih mer v zadnjih 34 letih.

Reutersova anketa, objavljena 31. maja, je pokazala, da oseminštirideset od 50 anketiranih ekonomistov pričakuje dvig za 25 bazičnih točk po junijskem srečanju, pri čemer dva pričakujeta večje povečanje za 50 bazičnih točk. Medtem 27 od 47 napoveduje, da bo bančna obrestna mera do konca septembra dosegla 5,00 % ali več.

Rezultati ankete so pokazali, da ekonomisti ne pričakujejo več premora v zaostrovanju denarne politike BoE, kot so napovedovali v začetku maja. To ni presenetljivo, saj je zadnje poročilo Urada za državno statistiko (ONS) razkrilo, da je inflacija CPI v Združenem kraljestvu padla na 8,7 % na letni ravni, vendar je bila številka še vedno 0,5 % višja od pričakovane.

Nasprotno pa so se osnovne cene (brez nestanovitnih cen energije, hrane, alkohola in tobaka) aprila zvišale za 6,8 % s 6,2 % marca. Treba je opozoriti, da je vlada Združenega kraljestva obljubila, da bo letos inflacijo prepolovila, medtem ko je dolgoročni cilj BoE znižati skupno inflacijo na 2 %.

Britanski funt raste v prvi polovici leta 2023, vendar nekateri analitiki poudarjajo previdnost

Ekonomisti pri Credit Suisse so v poročilu zapisali, da »naše pričakovanje je, da bo skupna inflacija še naprej padala in da se bo del moči osnovne inflacije v prihodnjih odtisih obrnil. Pričakujemo tudi blago recesijo, ki bi morala BoE omogočiti premor avgusta (prej kot tržne cene).« Analitiki švicarske banke so tudi poudarili, da »smo našo napoved terminalske obrestne mere BoE zvišali s 4,75 % na 5,0 %. Zdaj od BoE pričakujemo še dva dviga za 25 bazičnih točk (junija in avgusta) v primerjavi z enim pred tem in brez znižanja obrestnih mer leta 2023. To je posledica presenečenja navzgor inflacije v Združenem kraljestvu.«

Ekonomisti Commerzbank so poudarili, da bi lahko obotavljajoče stališče BoE negativno vplivalo na britanski funt. V sporočilu, objavljenem 2. junija, so zapisali: »Trg bo verjetno moral zmanjšati svoja pričakovanja glede obrestnih mer, zato ostajamo pri naši napovedi, da bo funt v prihodnjih mesecih oslabel v primerjavi z evrom. Konec koncev je ECB v nasprotju z BoE v svojih izjavah videti veliko bolj odločna, kar bi moralo podpirati evro. Šibkost GBP se bo verjetno nadaljevala tudi naslednje leto, saj bo BoE glede na šibko gospodarstvo in nekoliko nižjo inflacijo verjetno znižala svojo ključno obrestno mero.«

Valutni strategi pri JP Morgan so povedali, da bi lahko prišlo do dolgotrajnejšega umika kot odgovor na poslabšanje temeljev gospodarske rasti, in dodali, da "pomanjkanje apreciacije GBP na podlagi šokantno visoke inflacije v Združenem kraljestvu nakazuje, da funt deluje kot reakcija morda spreminja glede na posledice rasti."

Strategi pri Goldman Sachs (GS) pravijo, da je BoE videti nenaklonjena zvišanju obrestnih mer, vendar se zdi, da jih bosta močan dvig inflacije in močan trg dela verjetno prisilila k nadaljnjemu zaostrovanju politike. Ekonomisti GS so zvišali svojo končno napoved bančne obrestne mere, ki kaže, da bi se lahko do septembra dvignila na 5,25 % (prejšnja napoved: 5 % avgusta), kar bi pomenilo, da bi lahko sledila še tri povišanja za 25 bazičnih točk.

Trgovanje z britanskim funtom in obvladovanje tveganja

Britanski funt je ena najbolj trgovanih valut na svetovnih finančnih trgih. Valuta Združenega kraljestva je precej pogosto v finančnih naslovih medijskih hiš. Ker obstaja veliko informacij o britanskem funtu, bodo nekateri trgovci začetniki morda čutili potrebo po vključitvi trgovalnega instrumenta v svoj portfelj.

Vendar pa se morajo trgovci začetniki vzdržati poslušanja tržnih nemirov in se zavedati, da trgovanje vključuje tveganje. Odpiranje trgovalnega računa morda ni težavno, vendar je tudi precej enostavno izgubiti sredstva pri trgovanju, če niste dobro pripravljeni. Obvladovanje tveganj bi moralo biti prednostna naloga trgovcev začetnikov.

Obstaja veliko orodij za obvladovanje tveganja, ki se jih trgovci začetniki lahko naučijo uporabljati pri oblikovanju svojih strategij. S široko paleto spletnih seminarjev, seminarjev, člankov in e-knjig, ki so jih pripravili strokovnjaki za trgovanje, ne bi smelo biti izgovora, da zanemarite nadgradnjo svojega znanja. Poleg tega vam lahko demo račun, ki ga zagotovi popolnoma reguliran posrednik, ponudi priložnost, da preizkusite svoje strategije z virtualnimi sredstvi.

