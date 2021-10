Bitcoin znova presega mejo 50.000 dolarjev

V zadnjih nekaj sejah smo bili spet priča močnemu okrevanju v sektorju kriptovalut. Bitcoin je ponovno potrdil psihološko vrednost 50.000 USD, potem ko je potrdil povrat na pomembni ravni podpore, kot smo razpravljali v naši analizi z dne 24. septembra.

Ta odboj Bitcoina povzroča tudi bikovski zagon v Ethereumu, ki je izterjal 3.500 dolarjev, kar je ponovno doseglo raven od lanskega septembra. Čeprav se zaenkrat ta odboj ne pojavlja v drugih kriptovalutah, kot sta Litecoin ali Ripple, moramo biti na prihodnjih sejah zelo pozorni, saj bi lahko prišlo do močnega odskoka, če bi Bitcoin uspel ohraniti ta nov zagon.

Ripple ohranja svoj spor z ameriškim SEC, čeprav se po dolgi bitki na sodišču zdi, da bi lahko Ripple iz te situacije zmagal. Vendar moramo biti zelo pozorni na razvoj te situacije, saj bi lahko tako končna ugodna resolucija kot tudi odločitev proti njej povzročili še večjo nestanovitnost tega instrumenta.

Po treh zelo težkih letih, s pomembnimi stranskimi premiki po strmih padcih leta 2018, med drugim zaradi zgoraj omenjenih pravnih težav, je letos XRPUSD med vlagatelji postopoma spet pridobil pomen. Doslej je letos doživel močne reli, ki so dvignili ceno z ravni blizu 0,20 USD, da so letne najvišje vrednosti 14. aprila označili na okoli 1,96 dolarja, kot lahko vidimo na tedenskem grafikonu. Letos se je Ripple povečal za 367%.

Prikazano: Admirals MetaTrader 5 - tedenski grafikon XRPUSD. Časovno obdobje: 2. oktober 2016 - 6. oktober 2021. Zajeti datum: 6. oktober 2021. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Če se osredotočimo na dnevni grafikon, lahko vidimo, kako se je cena po letnih visokih vrednostih začela močno zniževati, zaradi česar je znova prebila več ravni podpore, dokler ni oblikovala pomembnega nadstropja na spodnjem rdečem pasu okoli 0,50 USD. Od tu se je začel nov zagon navzgor, zaradi česar se ni le prebil nad povprečje 200 sej, ampak se je prebil tudi nad svojo prvo srednjeročno linijo padajočega trenda, ki jo predstavlja črtkana črta.

Trenutno je povprečje 200 sej v rdeči barvi njegova glavna podpora; in potem, ko je na tej ravni naredil nov impulz, se cena bori za premagovanje svoje pomembne ravni podpore/upora, ki jo predstavlja oranžni pas. Zato bomo morali biti zelo pozorni na razvoj cen.

Če bo uspelo premagati to raven, bi lahko videli nov bikovski zagon, ki bo privedel ceno do iskanja pomembne linije padajočega trenda. Nadaljnji preboj nad to raven bi odprl vrata za premik navzgor, ki bi lahko ciljal na letne višine, čeprav bi se moral najprej soočiti z več stopnjami upora.

Nasprotno, neuspeh v tem poskusu bi lahko sprožil nadaljnjo korekcijo v iskanju povprečja za 200 sej. Izguba te ravni bi lahko vrnila ceno na letno najnižjo raven v spodnjem rdečem pasu.

Kot je navedeno zgoraj, bi lahko bil razvoj trenutnih razmer s SEC ključen v prihodnjih mesecih, zato bomo morali njegovemu izidu posvetiti veliko pozornosti.

Prikazano: Admirals MetaTrader 5 - dnevni grafikon XRPUSD. Časovno obdobje: 20. december 2020 - 6. oktober 2021. Zajeti datum: 6. oktober 2021. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Evolucija zadnjih petih let:

2020: 13,64%

2019: -45,03%

2018: -83,27%

2017: 30.310,07%

2016: 25,01%

