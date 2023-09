Kako trgovati z Baidu ob izidu Ernie Chatbot & zagonu aplikacij AI

September 06, 2023 17:20

Baidujev novi chatbot Ernie, podoben ChatGPT-ju, je prejel javno odobritev in se je uvrstil na prvo mesto po priljubljenosti v Applovi trgovini z aplikacijami na Kitajskem. Zelena luč iz Pekinga je pokazala sproščeno držo do umetne inteligence in je Baiduju omogočila lansiranje množice aplikacij AI.

Izvedite več o ceni delnice Baidu in kaj analitiki napovedujejo za omenjeno delnico.

Instrument: Baidu Inc ADR Simbol za Invest.MT5 račun: BIDU Datum ideje: 5. september 2023 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $155,00 Cena izstopa: $222,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Račun Invest.MT5 vam omogoča nakup delnic in delnic s 15 največjih borz na svetu.

Vir: TradingView *Pretekli donosi ne pomenijo prihodnjih donosov

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli prinesle tudi izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Novi Ernie Chatbot & aplikacije Baidu

Ker je bil Baidujev klepetalni robot Ernie odobren za javno uporabo, je lansiral vrsto 10 novih aplikacij AI. Klepetalni robot Ernie je bil prvotno predstavljen 16. marca, vendar le za njegove razvijalce in 1,5-milijonsko čakalno listo članov. Od takrat so najvišji kitajski voditelji izjavili, da je treba razviti domačo tehnologijo umetne inteligence, in odobrili chatbota za javno uporabo.

15. avgusta je začela veljati kitajska uredba za storitve umetne inteligence. V zadnjei objavi o zaslužka je izvršni direktor Baiduja Robin Li izjavil, da so nova pravila bolj "naklonjena inovacijam kot regulaciji". Od takrat so kitajska podjetja hitela razvijati in izdajati generativne izdelke AI.

Doslej je več kot 6 milijonov uporabnikov uporabljalo Baidujeva orodja, ki jih poganja umetna inteligenca in so znotraj njegovega izdelka v oblaku, podobnega Google Drive, kar poudarja močno bazo uporabnikov za njegove izdelke umetne inteligence. Nekateri generativni izdelki AI, ki jih je izdal Baidu , lahko pomagajo pri upravljanju prometa, logistike v premogovništvu, finančnih raziskavah in obdelavi besedil.

Medtem ko je koncept umetne inteligence vse večji trend, je težko količinsko opredeliti, kakšen denarni učinek bo imel. Odkar je Baidu objavil svoj chatbot in aplikacije, so tudi druga kitajska podjetja, kot je Alibaba, poudarila, kako konkurenčen je ta prostor.

Poleg tega je še ena skrb, da medtem ko kitajska vlada zdaj sprejema bolj pro-AI držo, bi se to lahko v prihodnosti zlahka spremenilo, saj so – v preteklosti – hitro spreminjali predpise. Zato imajo kitajske delnice, ki kotirajo v ZDA, običajno višjo stopnjo nestanovitnosti kot domače delnice modrih čipov.

Napoved delnic Baidu – Kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je TipRanks anketiral za napoved delnice Baidu v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 12 ocen za nakup, 2 za držanje in 0 za prodajo. Najvišja raven cene za napoved delnic Baidu je 222,00 $ z najnižjo ciljno ceno pri 140,00 $.

Povprečna ciljna cena za napoved delnic Baidu je 185,07 USD.

Vir: TipRanks , 5. september 2023

Primer trgovalne ideje za ceno delnice Baidu

Primer trgovalne ideje za ceno delnice Baidu je lahko naslednji:

Kupite delnico ob preboju nad najvišjo vrednost prejšnjega meseca pri 155,00 USD, da upoštevate nestanovitnost.

Cilj tik pod najvišjo ciljno ceno analitikov 222,00 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 1 – 6 mesecev

Če kupite 10 delnic Baidu: Če je cilj dosežen = 670,00 $ potencialnega dobička [(222,00 $ - 155,00 $) * 10 delnic].



Ne pozabite, da gredo trgi navzgor in navzdol in je malo verjetno, da se bo cena delnice dvignila po ravni črti navzgor. Pravzaprav se lahko celo precej zniža, preden se dvigne, zlasti glede na to, kako nestanovitne so lahko kitajske delnice.

Bodite prepričani, da izvajate dobro obvladovanje tveganja in vedno veste, koliko bi lahko potencialno izgubili pri trgovanju in kakšno je ob tem povezano tveganja in stroški.

Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupujete in prodajate ameriške delnice s provizijo od 0,02 USD na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic v delnicah Baidu povzročil provizijo v višini 0,20 USD (0,02 USD * 10 delnic) za izvedbo transakcije na stran.

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornji primer trgovalne ideje povzročil skupno provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti delnice Baidu v 4 korakih

Z Admirals lahko kupite delnice kitajskih podjetij, ki kotirajo na ameriških borzah, tako kot Baidu, s konkurenčno provizijo od 0,02 USD na delnico in nizko minimalno provizijo le 1 USD.

Odprite račun pri Admirals za dostop do Namizja. Kliknite na Trgovanje na enem od svojih dejanskih ali demo računov, da odprete spletno platformo. Poiščite svojo delnico v iskalnem oknu zgoraj desno, da si ogledate grafikon cen v živo. Kliknite Ustvari novo naročilo na dnu zaslona, ​​da odprete trgovalno naročilo.

Vir: Admirals MetaTrader 5. Baidu. Mesečno. Datum: od januarja 2014 do septembra 2023, posneto 5. septembra 2023. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Kliknite spodnjo pasico za nakup delnic Baidu še danes! ▼▼▼

Ali menite, da se bo cena Baidu delnic gibale drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, da se bo cena delnice Zoom premaknila navzdol, potem lahko trgujete tudi na kratko ali short pozicije preko CFD-jev (Pogodbe za razliko), ki jih ponuja tudi Admirals.

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4 vam omogoča, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen delnic.

To pomeni, da lahko trgujete dolge in kratke pozicije, da bi lahko ustvarili dobiček od naraščajočih in tudi padajočih tečajev delnic. Preberite več o CFD-jih v najnovejšem članku Kako trgovati s CFD-ji.

