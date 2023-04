Avstralski dolar: Kaj morate vedeti

April 14, 2023 15:05

Avstralski dolar (AUD) ali »Aussie«, kot ga imenujejo nekateri trgovci, je ena najmočnejših valut v azijsko-pacifiški regiji. Avstralski dolar je med glavnimi valutami, s katerimi se trguje na svetovnih trgih, in predstavlja približno 6,0 % dnevnega prometa v povprečni vrednosti 479 milijard dolarjev.

Reserve Bank of Australia (RBA) v svojem delu » Vzpodbujalec menjalnega tečaja avstralskega dolarja « ugotavlja: »Surovine predstavljajo velik delež avstralskega izvoza, zato gibanja cen surovin povzročajo gibanja izvoznih cen. Višje izvozne cene surovin pomenijo, da je potrebnih več avstralskih dolarjev za nakup enake količine avstralskega izvoza surovin. To je povezano s povečanjem povpraševanja po avstralskih dolarjih in apreciacijo. Pravzaprav se avstralski dolar pogosto imenuje blagovna valuta.«

Ta blog vam bo dal nekaj koristnih vpogledov v avstralski dolar, gospodarstvo države in denarno politiko RBA.

Nihanja avstralskega dolarja

Avstralski dolar je marca 2020 padel v primerjavi z ameriškim dolarjem na najnižjo raven od leta 2003 in 19. marca dosegel najnižjo vrednost 0,5510 USD. V poročilu Nacionalne avstralske banke (NAB) , objavljenem aprila 2020, je navedeno, da je »pritisk navzdol na AUD/USD povečal padec cen surovin, ne samo zaradi šoka povpraševanja zaradi razvijajočega se svetovnega gospodarskega krčenja, temveč zaradi zloma v cene nafte zaradi pozitivnih šokov v ponudbi."

Upodobljeno: Mesečni grafikon Admirals MetaTrader 5 – AUD USD. Časovni razpon: 1. september 2015 – 13. april 2023 . Datum zajema: 13. april 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Avstralski dolar se je okrepil proti ameriškemu dolarju in 1. maja 2021 dosegel 3-letno najvišjo vrednost, vendar je v naslednjih mesecih izgubil tla pod tlemi in oktobra 2022 dosegel 2-letno dno.

Upodobljeno: dnevni grafikon Admirals MetaTrader 5 – AUD USD. Časovni razpon : 6. december 2022 – 13. april 2023 . Datum zajema : 13. april 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Letos je avstralski dolar zaostajal za večino svojih primerkov iz skupine 10, saj je izgubil 2,5 % v primerjavi z ameriškim dolarjem. Bloombergovo poročilo nakazuje, da je padec "prišel v ozadju bančnih pretresov v ZDA, padajočih donosov zakladnice in odločitve avstralske centralne banke, da začasno ustavi dvigovanje obrestnih mer, da bi ocenila obete."

Kaj morate vedeti o avstralskem gospodarstvu?

Po podatkih Svetovne banke je avstralsko gospodarstvo 13. največje na svetu glede na nominalni bruto domači proizvod (BDP). Raziskava, ki jo je izvedla Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), je pokazala, da je državni dolg Avstralije znašal 83,7 % nacionalnega BDP.

Najnovejši svetovni gospodarski obeti Mednarodnega denarnega sklada (IMF) napovedujejo, da se bo avstralski BDP leta 2023 povečal za 1,6 % in leta 2024 za 1,7 %; treba je opozoriti, da je avstralsko gospodarstvo v letu 2022 zraslo za 3,7 %. Avstralsko ministrstvo za finance in avstralska centralna banka (RBA) napovedujeta 1,5-odstotno stopnjo rasti BDP za leti 2023 in 2024.

V istem poročilu IMF je navedeno, da bo inflacija leta 2023 znašala 5,3 % in leta 2024 zdrsnila na 3,2 %. Analitiki RBA napovedujejo, da bo inflacija letos dosegla 4,75 %, leta 2024 pa 3,5 %.

Avstralski blagajnik Jim Chalmers je novinarjem ABC povedal, da so »situacije v svetu postale bolj zapletene in zahtevnejše celo v zadnjih nekaj mesecih. In tako ne bomo popolnoma imuni na to. Ministrstvo za finance pričakuje, da se bo naše gospodarstvo pozneje v tem letu znatno upočasnilo. Zaradi te kombinacije upočasnjenega svetovnega gospodarstva in vpliva višjih obrestnih mer tudi tukaj doma. Torej, veliko prihaja k nam z vsega sveta.«

RBA za oceno učinkov svoje denarne politike

4. aprila je upravni odbor RBA objavil svojo odločitev o prekinitvi načrtov zaostrovanja denarne politike. V izjavi po srečanju je navedeno, da polni učinek znatnega zvišanja obrestnih mer še ni čutiti. Člani upravnega odbora RBA so poudarili, da se zdi, da je potrošniška inflacija dosegla vrh, a dodali, "da bo morda potrebno še nekaj zaostrovanja, da se zagotovi vrnitev inflacije na cilj."

V poročilu so valutni strategi pri Westpacu zapisali: »Ker so se avstralski trgi po veliki noči ponovno odprli, je bila cena za RBA, da bi maja zvišala gotovinsko obrestno mero za 25 bp, približno 25-30 %. Majsko zvišanje ostaja osnovni scenarij Westpaca pred vitalnimi podatki CPI za prvo četrtletje 26. aprila. Po maju se tržne cene začnejo nagibati k možnostim za umiritev.«

Guverner RBA Philip Lowe je za The National Press Club povedal: "Tretji je, da je odbor centralne banke pripravljen na nekoliko počasnejšo vrnitev inflacije k cilju kot nekatere druge centralne banke. Naš zadnji sklop napovedi predvideva, da se bo inflacija vrnila k cilju do sredi 25."

Trgovanje z avstralskim dolarjem in zmanjševanje tveganja

Valutni pari avstralskega dolarja, kot so AUD/USD, AUD/GBP ali celo AUD/NZD, so pogoste teme člankov o finančnih novicah. V svetu trgovanja je avstralski dolar valuta, ki pritegne pozornost, saj je tesno povezan s trgovanjem z blagom in zaradi korelacije gospodarstva države s Kitajsko.

Kot pri vsakem trgovalnem instrumentu je obvladovanje tveganj ključnega pomena za vsakega trgovca, še posebej za začetnike. Kot trgovec začetnik ste lahko izpostavljeni nevarnostim, kot je izguba sredstev, saj verjetno ne boste imeli izkušenj, da bi presodili, kaj bi bilo pravilno. Da bi izboljšali svoje sposobnosti trgovanja in možnosti za uspeh, bi bilo najbolje, da se naučite uporabljati orodja za obvladovanje tveganja. Uporaba orodij, kot je na primer naročilo stop/loss, vam pomaga zmanjšati tveganja pri trgovanju. Posledično je za vas manj stresa in jasen um, da prilagodite strategijo trgovanja, kot želite.

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.