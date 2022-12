V skladu s pričakovanji je avstralska centralna banka (RBA) zvišala svojo uradno denarno obrestno mero za 0,25 odstotka na 3,1 odstotka, kar je poudarilo moč AUD glede na JPY. RBA je že osmi mesec zapored zaostrila denarno politiko, da bi zajezila inflacijo, nazadnje na ravni 7,3 odstotka.

Na 10-letnih najvišjih vrednostih se je okolje sokolskih obrestnih mer v Avstraliji precej razlikovalo od japonskega nizkega pristopa, kar je obremenjevalo JPY v času, ko je inflacija dvigovala cene avstralskega izvoza. Japonska je drugi največji izvozni trg za Avstralijo in menjalni tečaj AUDJPY je trenutno naklonjen avstralskemu dolarju, ko gre za hrano in surovine.

Japonska potrošnja slabi?

Poraba gospodinjstev na Japonskem se je oktobra kljub temu zmanjšala, in sicer s prejšnjih 2,3 odstotka na 1,2 odstotka na letni ravni. Tudi povprečne denarne plače so oktobra padle na 1,8-odstotno rast v primerjavi z 2,1-odstotno lani. Ali to pomeni, da potrošniška poraba na Japonskem slabi?

„Uvoz“ inflacije z blagom iz Avstralije in drugih držav bi lahko dodatno povečal pritisk na japonsko centralno banko, naj razmisli o zvišanju obrestnih mer. Po drugi strani pa se je plačilo nadur na Japonskem v oktobru povečalo za 7,9 odstotka v primerjavi s 6,7 odstotka glede na isti mesec lani. Oktobra je bila brezposelnost na nizki ravni 2,6 odstotka, kar je dodatek argumentu, da je japonski trg dela zelo močan.

Se rudarski sektor po pandemiji ponovno krepi?

Avstralski izvozni trg je izjemno pomemben za splošno gospodarsko rast, saj je država v veliki meri odvisna od rudarskih surovin. Avstralija je ena največjih svetovnih izvoznic premoga, boksita, aluminijevega oksida, železove rude, niklja, srebra, svinca in zlata.

Ocenjuje se, da bo rast svetovnega trga samo za nikelj narasla z 22 milijard USD v letu 2019, na 81 milijard USD v letu 2030. Mednarodni trg za aluminij naj bi narasel s 123 milijard USD v letu 2019 na 216 milijard USD v letu 2030.

Zdaj, ko se pandemija COVID-19 umika, avstralska rudarska industrija okreva in to bi lahko bilo srednjeročno glavno gonilo rasti. Več o četrtletni stopnji rasti BDP v Avstraliji bomo izvedeli v sredo, ko bodo objavljeni rezultati za tretje četrtletje.

Prej na ravni 0,9 odstotka soglasje v tretjem četrtletju predvideva 0,7-odstotno stopnjo rasti. Na letni ravni trg pričakuje, da se bo avstralski BDP v tretjem četrtletju povečal za 6,2 odstotka v primerjavi s 3,6 odstotka v enakem obdobju lani.

Dobra novica za Japonsko in Avstralijo je, da so promptne cene surove nafte pred kratkim padle pod 80 USD za sod, kar je vzbujalo upanje, da se vsaj eden od motorjev inflacije umirja.

