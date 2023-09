Kako trgovati z Appleom ob močnem povpraševanju po najnovejšem iPhonu

September 21, 2023 17:42

Prejšnji teden je Apple na svojem vedno težko pričakovanem letnem dogodku predstavil svoje najnovejše modele iPhone. Medtem ko so zadnje posodobitve pametnega telefona nekatere morda premalo navdušile, je Apple očitno doživel porast prednaročil. Bi lahko veliko povpraševanje pomagalo pomladiti ceno delnice tehnološkega velikana?

Izvedite več o tem in kaj analitiki napovedujejo za delnice.

Instrument: Apple Simbol za Invest.MT5 račun: AAPL Datum ideje: 18.september 2023 Vremenski čas: 6 - 12 mesecec Vstopna nivo: $185,00 Cena izstopa: $208,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Račun Invest.MT5 vam omogoča nakup pravih delnic in delnic s 15 največjih borz na svetu.

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli prinesle tudi izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Zdi se, da povpraševanje po najnovejšem iPhonu presega ponudbo

Največje podjetje na svetu ima v zadnjih tednih težave na borzi, saj je cena delnice od začetka avgusta padla za več kot 9 %.

Niti Applov težko pričakovani dogodek 12. septembra, na katerem so bili predstavljeni najnovejši modeli iPhone, ni bil dovolj, da bi obrnil nedavno slabo počutje, saj so vlagatelji pokazali zaskrbljenost glede splošnega povpraševanja po vodilnem izdelku podjetja.

Kljub temu so Applove delnice teden začele pozitivno, saj so bili vlagatelji videti optimistični glede povpraševanja po najnovejših modelih iPhone. Zaradi povečanega števila prednaročil so bili dobavni roki za iPhone 15 Pro Max višjega razreda na nekaterih trgih prestavljeni za nekaj tednov.

To navidezno močno povpraševanje je pozitivno za delnice in bi lahko pomenilo dobro novico za podjetje za zadnje četrtletje leta, ki je zgodovinsko najmočnejše za Apple. Kljub temu nekateri analitiki ostajajo skeptični glede zmožnosti novega iPhona, da spodbudi rast, obtožujejo ga za pomanjkanja posodobitev, ki bi spremenile igro na trgu, poleg tega pa pogrešajo tudi odsotnost pomembnih povišanj cen pri najnovejših modelih.

Oglejmo si podrobneje, kaj analitiki napovedujejo za delnice v prihodnjih mesecih.

Apple delnice - napoved - Kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks za napoved cene delnice Apple v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 22 ocen za nakup, 8 za držanje in 0 za prodajo. Najvišja cenovna raven za napoved delnice Apple je 240,00 $ z najnižjo ciljno ceno pri 167,00 $.

Povprečna ciljna cena za napoved delnic Apple je 208,10 USD.

Vir: TipRanks - 19. september 2023

Primer trgovanja z delnico Apple

Primer trgovalne ideje s ceno delnic Apple je lahko naslednji:

Kupite delnico ob popravkih nad 185,00 $, da upoštevate nestanovitnost.

Cilj tik pod najvišjo ciljno ceno analitikov 208,00 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 6 – 12 mesecev

Če kupite 15 Applovih delnic:

Če je cilj dosežen = 345,00 $ potencialnega dobička [(208,00 $ - 185,00 $) * 15 delnic].

Ne pozabite, da gredo trgi navzgor in navzdol in je malo verjetno, da se bo cena delnice dvignila po ravni črti. Pravzaprav se lahko celo še precej zniža, preden se dvigne, zlasti glede na to, kako mešana so mnenja analitikov o delnici.

Bodite prepričani, da izvajate dobro obvladovanje tvegan in vedno veste, koliko bi lahko potencialno izgubili pri trgovanju ter povezana tveganja in stroške.

Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupujete in prodajate ameriške delnice s provizijo od 0,02 USD na delnico. To pomeni, da bi nakup 15 delnic družbe Apple povzročil provizijo v višini 0,30 USD (0,02 USD * 15 delnic) za izvedbo transakcije na stran.

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornji primer trgovalne ideje povzročil skupno provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti delnice Apple 4 korakih

Z Admirals lahko kupite delnice ameriških delnic s konkurenčno provizijo od 0,02 USD na delnico in nizko minimalno provizijo v višini samo 1 USD.

Odprite račun pri Admirals za dostop do Namizja. Kliknite Trgovanje na enem od svojih računov v živo ali demo, da odprete spletno platformo - web trader. Poiščite delnice Apple na dnu okna Market Watch (Opazovanje trga) in povlecite simbol na grafikon. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgubo in raven prevzema dobička.

Vir: Admirals MetaTrader 5 Webtrader – Apple H1 Chart. Datumsko obdobje: 18. september 2023. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Kliknite spodnjo pasico za trgovanje z delnicami Apple še danes! ▼▼▼

Ali menite, da se bo cena Apple delnic gibale drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, da se bo cena delnice Apple premaknila navzdol, potem lahko trgujete tudi na kratko ali short pozicije preko CFD-jev (Pogodbe za razliko), ki jih ponuja tudi Admirals.

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4 vam omogoča, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen delnic.

To pomeni, da lahko trgujete dolge in kratke pozicije, da bi lahko ustvarili dobiček od naraščajočih in tudi padajočih tečajev delnic. Preberite več o CFD-jih v najnovejšem članku Kako trgovati s CFD-ji.

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALAH:

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, napovedmi, napovedmi, pregledi trga, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju »Analize«), objavljenimi na spletnih straneh investicijskih družb Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju » Admirals") Preden se odločite za naložbo, bodite pozorni na naslednje: