Trgovanje z Apple delnicami, pred lansiranjem novega iPhona

September 01, 2022 10:09

7. septembra bo Apple gostil predstavitveni dogodek, na katerem bodo po pričakovanjih predstavili naslednjo generacijo iPhonov, kar je že septembrska tradicija, ki ji sledijo zadnje desetletje.

V letu, ki ga je doslej zaznamovala negotovost na finančnih trgih, je Apple poročal o dobičku, ki je dve zaporedni četrtletji presegel pričakovanja, kljub nenehnim težavam v dobavni verigi.

Ti pozitivni rezultati so nedvomno prispevali k temu, da je tehnološki velikan letos presegel širši indeks S&P 500. Toda kakšen bo preostanek leta in kaj to prinaša delnicam Apple? Spodaj se naučite trgovati z delnicami Apple!

Instrument: Apple Simbol za Invest.MT5 račun: AAPL Datum ideje: 30. avgust 2022 Vremenski čas: 6 - 12 mesecec Vstopna nivo: $165 Cena izstopa: $183 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Račun Invest.MT5 vam omogoča nakup pravih delnic in delnic s 15 največjih borz na svetu.

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubITI, saj bodo nekateri posli prinesle izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Zakaj kupiti delnice Apple?

Prejšnji teden smo pisali o vrsti tehnoloških delnic, ki so dosegle tolikšen uspeh, da so razvile obrambne lastnosti, lastnosti, ki bi jim lahko omogočile, da se gospodarski recesiji izognejo razmeroma nepoškodovani. V tem delu smo govorili o Googlu, vendar je Apple podjetje, ki ima veliko enakih močnih lastnosti.

Apple je najvrednejše podjetje na svetu, ki ima zveste privržence potrošnikov, ki vedno znova kupijo najnovejše pripomočke omenjenega podjetja. Njihova izdelka iPhone in iPad, ki sta debitirala pred več kot 15 oziroma 12 leti, sta popolnoma spremenila njuna trga in še danes ohranjata pomembno konkurenčne prednosti pred tekmeci.

Na dolgo ali na kratko povedano, jasno je, da imajo ljudje radi Applove izdelke in težave, s katerimi se trenutno sooča svetovno gospodarstvo, verjetno ne bodo spremenile tega dejstva. To je bilo razvidno iz obeh Applovih letošnjih četrtletnih dobičkov, pri čemer sta oba sklopa rezultatov presegla pričakovanja analitikov.

Prihodnji teden naj bi Apple predstavil najnovejšo generacijo iPhona in ne bi bilo presenetljivo, če bi to spodbudilo rast prodaje v zadnjih mesecih leta. Dejansko je bilo od leta 2009 zadnje četrtletje leta Appleovo vedno najmočnejše v smislu prihodkov, saj se potrošniki trudijo kupiti Applove pripomočke za praznično sezono.

Ta prihajajoča objava za iPhone skupaj z verjetnim povečanjem prodaje med prazniki bi lahko povzročila pozitiven odziv na cene delnic Apple v prihodnjih mesecih. Vendar pa morajo trgovci upoštevati tudi nasprotne tokove, s katerimi se trenutno sooča svetovno gospodarstvo, in upoštevati, da bo delniški trg v bližnji prihodnosti verjetno ostal nestanoviten.

Apple delnice - napoved - Kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks glede napovedi za delnice Apple v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 22 ocen za nakup, 4 za držanje in 1 za prodajo delnice. Najvišja cenovna raven za napoved cene delnic Apple je 220 USD z najnižjo ciljno ceno pri 136 USD.

Povprečna ciljna cena za napoved cene delnice Apple je 183,12 USD, kar predstavlja več kot 13-odstotno rast glede na trenutne ravni v času pisanja.

Vir: Tip Ranks - 30. avgust 2022

Primer trgovanja z delnicami Apple

Primer trgovalne ideje za delnice Apple je lahko naslednji:

Kupite delnico po 165 USD, tako da upoštevate trenutno nestanovitnost trga.

Cilj prodaje je tik pod povprečno ciljno ceno analitikov pri 183 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 6 - 12 mesecev

Če kupite 10 delnic Apple: Če je cilj dosežen = 180 $ potencialnega dobička (183 $ - 165 $ * 10 delnic).



Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bo cena delnice rasla v ravni liniji navzgor, saj obstaja verjetnost da bo lahko vmes celo padla precej nižje od trenutnih vrednosti, preden se bo dvignila, zlasti glede na nedavno razprodajo na svetovnih delniških trgih.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganj, ki je pri trgovanju najpomembnejše. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je provizija, saj lahko to požre vaš dobiček. Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupite ameriške delnice od 0,02 $ na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic Apple povzročil provizijo v višini 0,20 $ (0,02 $ * 10 delnic).

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornja ideja o trgovanju povzročila skupno provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti delnice Apple 4 korakih

Odprite račun pri Admirals za dostop do Trgovalne sobe. Kliknite Trgovanje na enem od svojih računov v živo ali demo, da odprete spletno platformo - web trader. Poiščite AAPL na dnu okna Market Watch (Opazovanje trga) in povlecite simbol na grafikon. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgubo in raven prevzema dobička.

Vir: Admirals MetaTrader 5 Web. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Ali menite, da se bo cena Apple delnice gibale drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, da se bo cena delnice Apple premaknila navzdol, potem lahko trgujete tudi na kratko ali short pozicije preko CFD-jev (Pogodbe za razliko), ki jih ponuja tudi Admirals.

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4 vam omogoča, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen delnic.

To pomeni, da lahko trgujete dolge in kratke pozicije, da bi lahko ustvarili dobiček od naraščajočih in tudi padajočih tečajev delnic. Preberite več o CFD-jih v tem članku Kako trgovati s CFD-ji.

