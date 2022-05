Ali je britansko gospodarstvo v prvem četrtletju raslo ali se je skrčilo?

Maj 11, 2022 12:47

Vroči gumb za razpoloženje trga je strah pred morebitno recesijo, ki jo povzroči visoka inflacija ob hitrem okrevanju po upadih pandemije COVID-19. Kot šesto največje gospodarstvo na svetu se Združeno kraljestvo obravnava kot eno od merilnih gospodarstev, ki lahko daje namige o uspešnosti svetovnega gospodarstva.

Potem ko se je rast v ZDA v prvem četrtletju upočasnila, bi lahko nadaljnji znaki šibkosti v Združenem kraljestvu prebudili bolj medvedje razpoloženje na valutnih in delniških naložbenih trgih. ZDA so po EU drugi največji trgovinski partner Združenega kraljestva, kar pomeni, da lahko upočasnitev v eni državi vpliva na drugo.

Združeno kraljestvo poroča o predhodnih rezultatih BDP za prvo četrtletje v četrtek, 12. maja. Rast je v prvem četrtletju ocenjena na 1 odstotek v primerjavi z 1,3 odstotka v četrtem četrtletju (2021). Dolgotrajne posledice brexita so obremenile GBP in nedavna moč ameriškega dolarja je povzročila prodajni pritisk na GBPUSD.

Če bodo zadnji rezultati BDP razočarali pričakovanja, bi lahko GBP še naprej padel, v primeru presenetljivega navzgorja pa bi se valuta lahko okrepila ob ponovnem zaupanju. GBP ima tudi nekaj podpore zaradi naraščajočih obrestnih mer v Združenem kraljestvu, ki povečujejo privlačnost prihrankov in obveznic.

Še en vroč sprožilec je nestanovitnost na Forex in delniških trgih, ki jo povzročajo inflacijski pritiski. Kupci v varnem zavetju so se za udobje obrnili na dolar in danes prihaja do pomembnega trgovskega dogodka z objavo podatkov o inflaciji v ZDA za april, ki lahko premaknejo valuto.

V drugih novicah lahko delniški vlagatelji pričakujejo rezultate dobička od velikih podjetij Walt Disney in Toyota Corp. Walt Disney je morda opazil negativen vpliv na število naročnikov v trendu, o katerem poroča Netflix. Ker se omejitve zaradi COVID-19 ublažijo, potrošniki preživijo več časa zunaj svojih domov, kar vpliva na raven zanimanja za zabavo doma. Walt Disney ima druge vertikale, ki podpirajo prihodke podjetja, vključno s tematskimi parki in studii za filmsko produkcijo, kar pomeni, da bi lahko kakršen koli upad v enem delu podjetja delno izravnal drugi.

