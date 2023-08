Źródło: TradingView. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów lub wyników.

Inwestorzy patrzą na dane o inflacji i zatrudnieniu w USA

W ubiegłym tygodniu przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell powiedział, że Fed jest „przygotowany do dalszego podnoszenia stóp procentowych” w walce o obniżenie inflacji w USA do docelowego poziomu 2%.

Ta wiadomość prawdopodobnie zwróci uwagę na dwie ważne publikacje gospodarcze z USA w tym tygodniu, indeks wydatków na konsumpcję osobistą (PCE) w czwartek i piątkowe miesięczne dane o zatrudnieniu.

Wskaźnik PCE, który mierzy ceny towarów i usług nabywanych przez konsumentów w celu konsumpcji, jest preferowaną przez Fed miarą inflacji i będzie szeroko obserwowany przez inwestorów przed decyzją banku centralnego w sprawie stóp procentowych w przyszłym miesiącu.

Oczekuje się, że indeks PCE wzrośnie do 3,3% w ciągu 12 miesięcy poprzedzających lipiec, podczas gdy Core PCE, który eliminuje zmienne ceny żywności i energii, ma wzrosnąć do 4,2%.

Tymczasem piątkowy odczyt NFP, który mierzy zmianę liczby osób zatrudnionych w stosunku do poprzedniego miesiąca, z wyłączeniem branży rolniczej - ma przynieść 170 000 miejsc pracy w sierpniu, w porównaniu do 187 000 w lipcu.

Inflacja w strefie euro i EBC

W ubiegłym tygodniu dane pokazały, że firmy ze strefy euro ucierpiały w wyniku spadków zarówno produkcji, jak i nowych zamówieniach, a aktywność biznesowa znalazła się na najniższym poziomie od listopada 2020 roku. Zaufanie konsumentów również spadło, mimo że oczekiwano poprawy.

Słabe dane stawiają Europejski Bank Centralny (EBC) w skomplikowanej sytuacji przed decyzją w sprawie stóp procentowych w przyszłym miesiącu. Podczas gdy bank centralny jest chętny do walki z inflacją, która pozostaje na wysokim poziomie, naturalnie będzie chciał to zrobić bez wywoływania recesji. W rezultacie, zeszłotygodniowe dane podsyciły spekulacje, że EBC wstrzyma cykl podwyżek stóp procentowych na kolejnym posiedzeniu.

Inflacja w strefie euro spadła o połowę od szczytowego poziomu 10,6% i oczekuje się, że spadnie ponownie do 5,1% w sierpniu, najnowsze dane zostaną opublikowane w czwartek. Ten oczekiwany spadek może wystarczyć, aby przekonać EBC do utrzymania stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu. Jeśli jednak inflacja okaże się gorsza niż oczekiwano, bank centralny może zostać zmuszony do przyjęcia bardziej jastrzębiego stanowiska.

