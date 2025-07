Amerykańskie akcje osiągają nowe szczyty w obliczu zbliżającego się terminu ceł

Lipiec 01, 2025 15:07

Za nieco ponad tydzień ma wygasnąć 90-dniowa przerwa w nakładaniu „wzajemnych" ceł przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Chociaż Biały Dom wyraził potencjalną elastyczność w kwestii tego terminu, środa 9 lipca może przynieść ponowne wprowadzenie bardzo wysokich ceł.

Zbliża się termin wprowadzenia ceł

Tydzień po ogłoszeniu przez prezydenta Trumpa „dnia wyzwolenia" w kwietniu, prezydent ogłosił 90-dniową pauzę w stosowaniu nowych stawek celnych, aby dać krajom czas na negocjowanie umów handlowych z USA.

W tym czasie doradca handlowy Białego Domu Peter Navarro stwierdził, że administracja „zawrze 90 umów w 90 dni". Później, w czerwcu, sekretarz handlu Howard Lutnick stwierdził, "zobaczycie umowę za umową, zaczną napływać w przyszłym tygodniu, w następnym i w kolejnym."

Jednak przy ośmiu dniach pozostałych do końca zawieszenia ceł, USA osiągnęły jak dotąd jedynie ograniczone porozumienia z Chinami i Wielką Brytanią.

Przy kurczącym się czasie, perspektywa ponownego wprowadzenia przez Waszyngton wysokich ceł wobec wielu swoich partnerów handlowych niesie ze sobą pewien stopień niepewności. Nie jest jasne, co się stanie po upływie terminu.

Niemniej jednak pojawiły się sygnały z Białego Domu, że może istnieć pewna elastyczność w kwestii terminów.

"Moglibyśmy to przedłużyć. Moglibyśmy to skrócić" – brzmiała odpowiedź Trumpa w zeszłym tygodniu na pytanie o ramy czasowe dla USA i UE dotyczące zawarcia umowy handlowej. "Być może mogłoby to zostać przedłużone, ale to decyzja prezydenta" – powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt dzień wcześniej, odnosząc się do zbliżającego się terminu.

Rozmowy handlowe trwają

W obliczu zbliżającego się 9 lipca Waszyngton pozostaje zaangażowany w rozmowy z wieloma swoimi partnerami handlowymi. Oto najnowsze informacje dotyczące niektórych z tych rozmów:

W piątek Trump oświadczył, że przerywa rozmowy handlowe z Kanadą z powodu sporu dotyczącego kanadyjskiego podatku od usług cyfrowych, który miałby objąć duże firmy technologiczne. Ottawa szybko zrezygnowała z tej opłaty w celu wznowienia negocjacji.

Podobnie, w poniedziałek wieczorem, Trump zaatakował Japonię w mediach społecznościowych w związku z zarzutami, że kraj ten nie będzie kupować ryżu uprawianego w USA, sugerując, że USA mogłyby w rezultacie nałożyć wyższe cła na japoński eksport.

Według doniesień, Indie mogą być na dobrej drodze do sfinalizowania tymczasowego porozumienia handlowego z USA w tym tygodniu, aby uniknąć ceł.

Akcje osiągają nowe szczyty

Pomimo niepewności związanej z cłami, amerykańskie rynki akcji zwieńczyły niezwykły zwrot sytuacji od czasu ogłoszenia przez Trumpa „dnia wyzwolenia" w trakcie burzliwych trzech miesięcy na Wall Street.

W piątek indeksy S&P 500 i Nasdaq Composite zamknęły sesję na rekordowych poziomach. W poniedziałek oba indeksy przedłużyły wzrosty odpowiednio o 0,52% i 0,47%, notując nowe rekordowe szczyty. Indeks Dow Jones również wzrósł w poniedziałek o 0,63%.

Tymczasem dolar amerykański kontynuował swoją tendencję spadkową. W pierwszych sześciu miesiącach roku US Dollar Index, który mierzy wartość dolara względem koszyka walut zagranicznych, spadł o 10,9%.

W międzyczasie zawieszenie broni między Iranem a Izraelem z ubiegłego tygodnia pomogło złagodzić ceny ropy naftowej, które gwałtownie wzrosły podczas konfliktu. We wtorek rano globalny benchmark ropy naftowej Brent był notowany poniżej 67 dolarów za baryłkę, na najniższym poziomie od 11 czerwca, tuż przed rozpoczęciem wymiany uderzeń militarnych między Iranem a Izraelem.

W ten weekend OPEC+ spotka się i oczekuje się, że uzgodni zwiększenie produkcji o 411 000 baryłek dziennie w sierpniu. Byłby to czwarty kolejny miesiąc, w którym grupa krajów produkujących ropę naftową zwiększyła wydobycie.

