Amerykańskie akcje bez większych zmian w poniedziałek, gdy inwestorzy wyczekują kluczowych wydarzeń

Sierpień 19, 2025 18:10

Główne indeksy Wall Street pozostały bez zmian w poniedziałek, przy czym S&P 500 i Dow Jones spadły odpowiednio o 0,01% i 0,08%, a Nasdaq wzrósł o 0,03%.

Ta spokojna sesja poniedziałkowa rozpoczęła tydzień, w którym inwestorzy skupią się na kluczowych wynikach finansowych spółek detalicznych oraz Sympozjum Gospodarczym Rezerwy Federalnej w Jackson Hole.

Sympozjum w Jackson Hole

Sympozjum Ekonomiczne Jackson Hole to coroczna trzydniowa konferencja organizowana przez Rezerwę Federalną, w której uczestniczą przedstawiciele banków centralnych i decydenci polityczni z całego świata.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 21-23 sierpnia, a przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell ma wygłosić przemówienie na konferencji w piątek rano. Inwestorzy będą uważnie śledzić to przemówienie w poszukiwaniu wskazówek dotyczących kolejnych posunięć Rezerwy Federalnej przed wrześniowym posiedzeniem.

Rynki obecnie wyceniają 84-procentowe prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych we wrześniu, zgodnie z narzędziem FedWatch CME.

Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych zostały podsycone wcześniej w tym miesiącu przez słabe dane z rynku pracy. Jednak pomimo że główny wskaźnik inflacji okazał się niższy od oczekiwań w lipcu, nadal pozostaje powyżej celu Rezerwy Federalnej.

Ponadto Indeks Cen Producenta (PPI), który mierzy ceny pobierane przez krajowych producentów amerykańskich za towary i usługi, wzrósł do 3,3% w ujęciu rocznym w lipcu, znacznie przewyższając oczekiwania.

Ten wyższy od przewidywań odczyt PPI wskazuje, że wpływ ceł zaczyna przenikać do gospodarki amerykańskiej.

Wyniki Sektora Detalicznego w Centrum Uwagi

Sezon publikacji wyników finansowych dobiega końca, przy czym ponad 90% spółek z indeksu S&P 500 już opublikowało swoje wyniki. Jednak kilka dużych spółek jeszcze nie opublikowało swoich wyników.

W tym tygodniu wyniki sektora detalicznego znajdą się w centrum uwagi, przy czym Home Depot, Target i Walmart mają przedstawić swoje raporty odpowiednio we wtorek, środę i czwartek.

Inwestorzy będą obserwować te kluczowe wyniki finansowe w poszukiwaniu oznak tego, jak radzi sobie amerykański konsument w obliczu trwającej niepewności związanej z inflacją i cłami. W szczególności wyniki Walmart są często postrzegane jako wskaźnik nastrojów konsumenckich w Stanach Zjednoczonych.

Oczekiwania są mieszane. Analitycy z Wall Street przewidują, że przychody i zysk na akcję (EPS) zarówno Walmart, jak i Home Depot wzrosną w ujęciu rocznym.

Walmart ma odnotować wzrost przychodów i zysku na akcję (EPS) odpowiednio o 3,6% i 9%. W przypadku Home Depot przychody i zysk na akcję przewidywane są na poziomie wzrostu odpowiednio o 5% i 1%.

Z drugiej strony Target przewidywany jest do raportowania spadających przychodów i zysków w drugim kwartale. Przychody przewidywane są do spadku o 2,2% rok do roku, podczas gdy zysk na akcję oczekiwany jest do załamania o 21%.

Oprócz samych wyników finansowych, uczestnicy rynku prawdopodobnie będą zwracać szczególną uwagę na perspektywy sprzedawców detalicznych na pozostałą część roku oraz wpływ, jakiego spodziewają się ze strony ceł.

