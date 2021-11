Jak handlować akcjami NIO podczas boomu samochodów elektrycznych

Listopad 19, 2021 14:23

Akcje spółek produkujących elektryki są w tym roku w centrum zainteresowania, ponieważ świat coraz bardziej przechodzi w stronę zielonych technologii.

Po tym, jak Tesla przebiła poziom 1000 dolarów za akcję i uzyskała kapitalizację 1 biliona dolarów, inwestorzy zaczęli rozglądać się za innymi walorami z tego sektora, które również mogą wykazać się mocnym potencjałem wzrostowym.

Jednym z kandydatów jest chiński NIO. Ten producent elektryków ma w tej chwili kapitalizację 60 miliardów dolarów, ale zaczyna przyciągać coraz większą uwagę funduszy hedgingowych na całym świecie.

Analitycy twierdzą, że przed akcjami tej firmy spore wzrosty i w ciągu 12 miesięcy powinniśmy zobaczyć tutaj nowe szczyty. Dowiedz się więcej, jak wykorzystać potencjał akcji NIO.

Akcje: NIO Inc Giełda: NYSE Symbol dla rachunku Invest.MT5: NIO Symbol dla rachunku Trade.MT5: #NIO.US Data powstania pomysłu: 17 listopada 2021 roku Horyzont czasowy: 1 - 3 miesięcy Poziom wejścia: 45 USD Cel: 70 USD Poziom stop loss: 32,5 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 7% Poziom ryzyka: Wysoki

Dlaczego warto handlować akcjami NIO?

Jest wiele powodów, dla których fundusze wzięły te akcje pod lupę, a Wallstreet jest w stosunku do nich byczo nastawiona. Przyjrzyjmy się kilku z nich.

Powód 1: Sprzedaż samochodów elektrycznych przeżywa boom na całym świecie

Rządy wielu krajów próbują walczyć ze zmianami klimatycznymi i jedną z decyzji jest ograniczanie sprzedaży pojazdów z silnikami spalinowymi w ciągu kolejnych lat. To oznacza, że zapotrzebowanie na elektryki powinno nadal rosnąć.

Potwierdza to szef NIO William Li, twierdząc, że do 2030 sprzedaż tego typu aut w Chinach wyniesie 90%, już w tej chwili jest to największy rynek elektryków. Ale tendencja wzrostowa sprzedaży tych aut jest zauważalna na całym świecie, rok do roku skok procentowy jest naprawdę wyraźny.

Powód 2: Usługa wymiany baterii NIO jest gorącym tematem wśród analityków

NIO wyróżnia się na tle innych akcji EV (Electric Vehicle) swoją usługą wymiany baterii. Podczas gdy większość elektryków musi być podłączona do stacji, żeby naładować baterię, kierowcy NIO mogą korzystać ze stacji wymiany baterii. Po prostu zostawiają rozładowaną baterię i wkładają naładowaną – cały proces zajmuje kilka minut.

W Chinach znajduje się obecnie 500 stacji tego typu, a rząd Chin subsydiuje budowę kolejnych. Stacja tego typu zadebiutowała nawet w Norwegii. NIO twierdzi, że usługa ta zmniejsza koszt samochodu elektrycznego o 10 000 dolarów.

Powód 3: Kryzys z łańcuchem dostaw dobiega końcowi

Ostatni raport kwartalny NIO był dość mieszany. Co prawda producent EV pobił szacunki dotyczące przychodów, ale prognoza na czwarty kwartał była niższa niż oczekiwano. Powodem były problemy z dostawami, które uderzyły każdego producenta aut na świecie.

Analitycy wskazują jednak, że kryzys niedługo się skończy, co oznacza, że NIO będzie mógł zwiększyć moce produkcyjne. To bardzo pozytywny czynnik, zwłaszcza że producent wchodzi teraz na nowe rynki, takie jak Norwegia czy Stany Zjednoczone.

Powód 4: Rośnie aktywność funduszy inwestycyjnych

Dane TipRanks wskazują na rosnące zaangażowanie funduszy hedgingowych - wzrosło o 3,5 miliona akcji w ciągu ostatniego kwartału. Systematycznie zwiększające się zaangażowanie funduszy w sektor EV zaczyna wyglądać jak trwały trend i warto zwracać na to uwagę w przyszłości.

Źródło: TipRanks, 17 listopada 2021 roku

Jakie są przewidywania analityków dotyczące NIO?

Według analityków ankietowanych przez MarketBeat, liczba ocen kupna akcji NIO przeważa teraz nad liczbą ocen sprzedaży. Oceny kupna wzrosły również w ciągu ostatniego miesiąca.

Źródło: MarketBeat, 17 listopada 2021 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach NIO

Kupno akcji po wybiciu powyżej 45 dolarów. Cel powyżej 70 dolarów. Stop loss można ustawić na poziomie 32,5 dolarów. Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 7% wartości rachunku. Horyzont czasowy = 1 – 3 miesięcy Jeżeli kupisz 10 akcji NIO:

Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 250 dolarów. Jeżeli zostanie uruchomiony stop loss, strata wyniesie 125 dolarów.



Zarządzanie ryzykiem jest niezwykle istotne, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Powyższe wyniki zostały obliczone za pomocą kalulatora tradingowego Admirals – jest to świetne narzędzie, pomocne w obliczeniach potencjalnych strat i zysków.

Jak kupić akcje NIO w 4 krokach

