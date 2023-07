Trgovanje kanadskim dolarom: što treba znati

Srpanj 14, 2023 18:00

Simbol dolara ($) jedan je od najpoznatijih na svijetu. Kanadski dolar i australski dolar najpopularniji su dolari nakon američkog pandana. Parovi kanadskog dolara s američkim dolarom, eurom i britanskom funtom često se dodaju u portfelje trgovaca kao način diverzifikacije njihovih strategija.

Valja napomenuti da je Kanada četvrta zemlja po proizvodnji i izvozu nafte u svijetu. Kanada također ima ogromne resurse prirodnog plina, minerala, drva itd., pa neki ekonomisti primjećuju da kanadska valuta ima tendenciju biti u korelaciji s cijenama roba.

Na našem blogu imat ćete priliku upoznati kanadski dolar čitajući neke zanimljive informacije o njemu kao i neke prognoze koje dijele važne institucije.

Kanadski dolar i Banka Kanade

Kanadski dolar (ili dollar canadien na francuskom) službena je valuta Kanade. Simbol za kanadski dolar je $, njegova šifra je CAD, dok ga neki trgovci obično nazivaju "Loonie", nadimak koji je dobio po slici običnog loona na kovanici od jednog dolara. Godine 1867. Kanadska provincija, New Brunswick i Nova Škotska ujedinile su se u federaciju pod nazivom Kanada. Kao rezultat toga, njihove su valute spojene u jedinstveni kanadski dolar . Prema istraživanju Banke za međunarodna poravnanja (BIS), kanadski dolar je najveća valuta u svijetu kojom se trguje .

Banka Kanade (BoC) osnovana je 1934. godine. Misija upravnog odbora BoC- a je provođenje monetarne politike i promicanje sigurnog i učinkovitog financijskog sustava. Vijeće BoC-a sastaje se osam puta godišnje kako bi odlučilo o kamatnim stopama i pitanjima koja se odnose na provedbu monetarne politike.

Banka Kanade podiže kamatne stope

12. srpnja BoC je objavio svoju odluku o povećanju kamatnih stopa za 25 baznih bodova . Bilo je to deseto povećanje stopa od ožujka 2022., čime su stope podignute na najvišu razinu zabilježenu u posljednje 22 godine. Potez BoC-a bio je u skladu s očekivanjima ekonomista jer je povećanje troškova zaduživanja način da se kontrolira pregrijano gospodarstvo koje se suočava s visokim brojkama inflacije i jakim tržištem rada.

Guverner BoC-a Tiff Macklem rekao je na tiskovnoj konferenciji nakon sastanka da banka očekuje smanjenje inflacije, ali da bi moglo potrajati do sredine 2025. da dosegne cilj od 2%. Čelnik BoC-a također je napomenuo da bi bilo prerano govoriti o bilo kakvom smanjenju kamatnih stopa, uzimajući u obzir trenutne ekonomske uvjete.

Izvedba kanadskog dolara

Bilo je značajnih oscilacija u tečaju vrijednosti kanadskog dolara u odnosu na američki dolar u posljednje tri godine. Kanadska je valuta početkom ožujka 2020. dosegla najnižu razinu u četiri godine, trgovajući se za 1,40 USD.

Prikaz: Admirals MetaTrader 5 - USD CAD mjesečni grafikon. Datumski raspon: 17. travnja 2018. – 12. srpnja 2023. Datum snimanja: 12. srpnja 2023 . Prošla izvedba nije pokazatelj budućih rezultata.

Loonie se oporavio , dosegnuvši 6-godišnji maksimum u svibnju 2021., trgujući za 1,20 dolara u odnosu na američki dolar , ali od tada gubi tlo pod nogama .

Prikaz: Admirals MetaTrader 5 - USD CAD dnevni grafikon. Datumski raspon : 17. travnja 2023. – 12. srpnja 2023. Datum snimanja: 12. srpnja 2023 . Prošla izvedba nije pokazatelj budućih rezultata.

Kanadski dolar bio je srednje dobar među glavnim trgovcima G10 u prvoj polovici godine. Povećanje kamatne stope 12. srpnja i očekivanja u pogledu strože monetarne politike pomogli su porastu vrijednosti kanadskog dolara u odnosu na američki pandan.

Trgovanje kanadskim dolarom: što analitičari predviđaju

Ekonomisti iz TD Securities sugeriraju da bi kanadski dolar mogao imati koristi od potencijalnog pada američkog dolara u drugoj polovici godine. “Što se tiče CAD-a, vjerojatno će uhvatiti stražnji vjetar šire slabosti USD, što će vjerojatno dovesti do pomaka na 1,30 u bliskoj budućnosti. Uz to, imajte na umu da će se BoC pridržavati ovisnosti o podacima kao i druge središnje banke. Zauzvrat, malo je vjerojatno da će se posvetiti još jednom pješačenju, ostavljajući otvorena vrata da ovo bude posljednje. Imajući to na umu, također mislimo da CAD može izgubiti nešto od svoje privlačnosti na križanjima, s obzirom na naše izglede usporavanja rasta u SAD-u u drugoj polovici godine. Dublji pad USD koji očekujemo u drugoj polovici godine sigurno će koristiti CAD-u, ali to neće biti najbolji način da se igra na dublji pad USD,” napominju.

Čini se da analitičari Macquarie Futures USA nisu previše optimistični u pogledu rasta kanadskog gospodarstva u drugoj polovici godine. „Naše medvjeđe gledište za drugu polovicu 2023. i dalje se temelji na izgledima da će Kanada pretrpjeti ozbiljnije usporavanje nego SAD. Porast stopa već se dogodio i kućanstva će početi osjećati pritisak jer se hipoteke s fiksnom kamatnom stopom vraćaju na više stope. Do sada je ovaj učinak bio odgođen jer su banke pokušavale produžiti trajanje novih hipoteka kako bi olakšale teret plaćanja prezaduženih kućanstava. Ali to ima svoje granice”, napisali su u svom izvješću.

Valutni stručnjaci ING-a ističu da bi na kanadski dolar mogla utjecati potencijalna negativna revizija prognoze gospodarskog rasta SAD-a. U izvješću nizozemske banke napisali su da je “naša prognoza za USD/CAD prije BoC-a imala 1,30 kao cilj na kraju 3. kvartala. Sada mislimo da su šanse da 1,30 bude postignut ranije ovog ljeta prilično velike. Kasnije tijekom godine, negativna ponovna ocjena u očekivanjima rasta u SAD-u i očekivana smanjenja Fed-a krajem 2023. mogu negativno utjecati na CAD, a očekujemo da će zaostajati za drugim procikličkim pokazateljima kasnije tijekom godine. Ali novo pooštravanje BoC-a znači da bi se USD/CAD mogao trgovati bliže 1,25 nego 1,30 do kraja godine.”

Pad cijena sirovina utječe na Loonie?

Tržišni analitičari NBC-jevog odjela za tržišta primijetili su da bi potencijalno globalno gospodarsko usporavanje moglo utjecati na cijene robe, oslabiti kanadski izvoz i tako postaviti kanadski dolar na slabiji put.

U svom su izvješću rekli: "Kanadski dolar bio je peta glavna valuta s najboljim rezultatima u odnosu na USD u prvoj polovici 2023. Jedan od glavnih pokretača aprecijacije CAD-a u prvoj polovici godine bilo je značajno pooštravanje kanadsko- razlike u kamatnim stopama u SAD-u. U nedostatku povećanja kamatnih stopa, izgledi za kanadski dolar sve će više ovisiti o cijenama roba. To bi se moglo pretvoriti u slabiju ludnicu tijekom sljedećih mjeseci.”

Trgovanje kanadskim dolarom i upravljanje rizikom

Neki trgovci radije dodaju parove kanadskog dolara američkom dolaru (CAD u USD), euru (CAD u EUR) i britanskoj funti (CAD u GBP) u svoj portfelj. Kanadski dolar je među najpopularnijim valutama na globalnom tržištu zbog veličine kanadskog gospodarstva kao i njegove snage budući da je Kanada članica G7. Pitanje koje se postavlja je trebaju li trgovci početnici uključiti kanadsku valutu u svoj arsenal.

Trgovanje kanadskim dolarom, kao i sa svim valutnim parovima, zahtijeva praksu i izgradnju strategije koja uključuje korištenje alata za upravljanje rizikom. Trgovci početnici trebaju pažljivo proučiti tržište i osmisliti strategiju koja će biti u skladu s njihovim financijskim ciljevima.

Minimiziranje rizika zahtijeva od trgovaca početnika da nauče kako koristiti prave alate koje pružaju brokeri. Širok raspon obrazovnih materijala dostupnih na mreži, poput blogova, seminara, webinara, može vam pomoći da ojačate svoje znanje trgovanja i izbjegnete potencijalne zamke. Naučite kako koristiti alate za upravljanje rizikom kako biste smanjili rizike trgovanja koji bi mogli ugroziti vaše financijske planove i uživajte u lakšem iskustvu.

