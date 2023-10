Japanski jen i nervoza zbog intervencija

Listopad 06, 2023 19:00

Ako ste ljubitelj financijskih vijesti, vjerojatno ste 4. listopada čitali o tome kako su neki tržišni analitičari sumnjali na moguću intervenciju japanske vlade kako bi pomogla jačanju japanskog jena. Intervencije na valutnim tržištima vezane uz tako velika gospodarstva nisu uobičajene i svakako nisu događaj koji bi financijski mediji mogli preskočiti.

Što se dogodilo i zašto? Pročitajte naš članak kako biste saznali više o povijesti intervencija na valutnom tržištu povezanih s japanskim jenom i razlozima iza njih. Nadalje, želimo napomenuti da prošli učinak nije pokazatelj budućih rezultata.

Japan odbija otkriti informacije u vezi s potencijalnom intervencijom na deviznom tržištu

Japanski jen je 3. listopada dodatno oslabio, trgujući malo iznad granice od 150,00 JPY u odnosu na američki dolar, dosegnuvši najnižu razinu zabilježenu u posljednjih 12 mjeseci. Međutim, japanska valuta je reagirala u sljedećoj sesiji jačanjem za gotovo 2% i dovođenjem tečaja USD/JPY na 147,30 JPY.

Prikaz: Admirals MetaTrader 5 - dnevni grafikon USD JPY. Datumski raspon: 28. lipnja 2023. – 5. listopada 2023 . Datum snimanja: 5. listopada 2023 . Prošla izvedba nije pokazatelj budućih rezultata.

Brzi oporavak jena natjerao je mnoge valutne analitičare da sugeriraju da je ministarstvo financija zemlje odigralo ulogu intervenirajući na deviznom tržištu kako bi povećalo vrijednost valute. Analitičari UBS-a u razgovoru s novinarima Reutersa rekli su da bi “njihov ulazak ovdje bio savršeno u skladu s nedavnim upozorenjima najviših dužnosnika i prošlim ponašanjem. Vlasti možda neće moći odmah promijeniti trend na deviznim tržištima. Ipak, ulazak na tržište u veličini daje snažan signal i pomaže u kupnji vremena da druge stvari dođu na svoje mjesto, što u punom vremenu pridonosi opuštanju pozicije.”

Kada su financijski novinari pitali japanskog ministra financija Shunichija Suzukija je li došlo do intervencije, on je rekao da ne želi “komentirati je li Japan intervenirao na deviznom tržištu”. Suzuki je istaknuo da su brza kretanja na valutnom tržištu nepoželjna, dodajući da je važna stabilnost. Japanski ministar financija nije isključio nijednu opciju protiv pretjeranih poteza i ponovio da tečajeve valuta treba odrediti tržište.

Treba napomenuti da je Suzuki spomenuo da smo "poduzeli samo korake koji su imali razumijevanje američkih vlasti." Prije nekoliko dana američka ministrica financija i bivša čelnica Feda Janet Yellen izjavila je da će američko odobrenje glede japanskih intervencija na valutnom tržištu ovisiti o detaljima situacije.

Japanski Yen i povijest intervencija

Da je doista došlo do intervencije na valutnom tržištu, Japanu to ne bi bio prvi put. Međutim, ni to nije rutinska taktika. Tijekom azijske financijske krize (1997.-1998.), Japan je izravno intervenirao na deviznom tržištu kako bi podržao jen, kada je tečaj između američkog dolara i japanske valute dosegao 148,00 JPY u kolovozu 1998. godine.

Više od desetljeća kasnije, 2011., japanska vlada i Banka Japana požurile su s prodajom japanskog jena na forex tržištima jer je valuta previše ojačala u odnosu na svoju američku kompaniju, trgujući po 82,87 JPY, što je najniža cijena u 15 godina.

Prikaz: Admirals MetaTrader 5 - USD JPY mjesečni grafikon. Datumski raspon: 1. studenog 2017. – 5. listopada 2023 . Datum snimanja: 5. listopada 2023 . Prošla izvedba nije pokazatelj budućih rezultata.

Početkom rujna (7. rujna) 2022. japanska vlada i središnja banka izrazile su zabrinutost zbog slabljenja jena zbog "brzih, jednostranih" kretanja na forex tržištu. Dva tjedna kasnije, odluka BoJ-a da zadrži Ultra niske kamatne stope rezultirale su novom intervencijom kako bi se vrijednost jena održala blizu prihvaćenih razina, no to nije bilo dovoljno jer se u listopadu par USD/ JPY trgovao na 151,94, najnižoj razini zabilježenoj u posljednje 32 godine.

Zašto bi japanske vlasti intervenirale na Forex tržištu?

Nije tajna da je na globalno financijsko tržište utjecalo pooštravanje monetarne politike koju provode velike središnje banke diljem svijeta. Federalne rezerve su prednjačile povećanjem troškova zaduživanja na razine neviđene desetljećima, a Bank of England i Europska središnja banka su ih slijedile.

Politika Fed-a ojačala je američki dolar u odnosu na njegove glavne konkurente. Dok su ekonomisti sugerirali da bi pauziranje podizanja stopa moglo dovesti do smanjenja stopa iduće godine, podaci s tržišta rada i temeljne inflacije pokazuju da bi američka središnja banka mogla zadržati stope na ovoj visokoj razini dulje nego što se isprva očekivalo.

Naprotiv, Banka Japana (BoJ) još uvijek provodi labavu monetarnu politiku u skladu s prethodnim godinama s inflacijom koja je i dalje niska, ali iznad cilja BoJ-a od 2% u usporedbi s drugim velikim gospodarstvima. Međutim, snaga dolara i slabljenje jena natjerali su japanske tvrtke i potrošače da se žale jer su tvrtke prebacile proizvodne linije u inozemstvo, a troškovi uvoza robe su porasli.

Podržavanje japanskog jena skupa je odluka. Reutersovo izvješće sugeriralo je da Japan drži 1,3 trilijuna dolara deviznih rezervi. Jačanje jena zahtijevalo bi trošenje dijela rezervi što bi moglo dovesti do sljedećeg pitanja: Koliko bi Japan bio spreman potrošiti da podrži svoju valutu?

Upravljanje rizikom pri trgovanju japanskim jenom

Kada počnete trgovati, postoji jedna stvar koju biste stvarno trebali uzeti u obzir: trgovanje uključuje rizik. Budući da ste trgovac početnik, vjerojatno nećete imati potrebnu pozadinu i znanje da biste procijenili ispravan postupak trgovanja. Također, vaši refleksi i razumijevanje trgovačkog okruženja možda neće biti u skladu sa traženim standardima. Ali ne biste trebali biti razočarani.

Proučavanje načina na koji trgovanje funkcionira i pristup pravim alatima za upravljanje rizikom mogli bi biti dobra polazna točka za trgovce početnike. Širok raspon obrazovnih materijala koji se odnose na trgovanje, kao što su e-knjige, vodiči s uputama, videozapisi dostupni su na mreži, dajući trgovcima početnicima priliku da nauče više i dobiju odgovore na svoja pitanja.

Kada je riječ o alatima za upravljanje rizikom, nema sumnje da bi ih trgovci početnici trebali uključiti u svoje strategije trgovanja. Zahvaljujući ovim alatima možete provoditi strategije i postavljati ograničenja koja bi mogla opteretiti potencijalne gubitke, a da niste ispred svog ekrana. Proučavanje rada alata za upravljanje rizikom imperativ je za svakog početnika koji počinje istraživati svijet trgovanja jer bi to moglo zaštititi vaša sredstva i osloboditi vas od pretjeranog stresa.

