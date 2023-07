Trgovci iščekuju izvješće o maloprodaji SAD-a

Srpanj 18, 2023 17:00

Očekuje se da će izvješće o maloprodaji u SAD-u i podaci o inflaciji koji dolaze iz Kanade, Novog Zelanda i Ujedinjenog Kraljevstva danas i sutra pomno proučiti ekonomisti. Budući da će Savezni odbor za otvoreno tržište (FOMC) sljedeći tjedan imati sastanak o kamatnim stopama, očekuje se da će izvješće o maloprodaji u SAD-u pokazati kako potrošači reagiraju na više stope i Fedovu strategiju pooštravanja monetarne politike.

Zapisnik Reserve Bank of Australia(RBA) otkrio je da se odbor složio da bi moglo biti potrebno dodatno pooštravanje i napomenuo da će to ponovno razmotriti na sastanku u kolovozu. RBA je zadržala kamatne stope nepromijenjenima nakon posljednje sjednice uprave, iako su neki članovi bili za povećanje od 25bps.

Govoreći za LBC, britanski premijer Rishi Sunak rekao je da inflacija ne pada tako brzo kako bi vlada željela. Komentirajući ustrajnost inflacije rekao je da je “dakle, moj prvi prioritet je prepoloviti inflaciju. Traje li to duže nego što bi itko od nas želio? Da je. Mislim da mi ljudi vjeruju kada je u pitanju upravljanje gospodarstvom, i vjeruju mi da ću biti iskren s njima jer, znate što, snižavanje inflacije znači da ponekad morate donijeti neke teške odluke jer su one dugoročno ispravne one za zemlju.”

Kanadsko izvješće CPI za lipanj

Očekuje se da će Zavod za statistiku Kanade kasnije danas objaviti svoje izvješće o CPI inflaciji za lipanj. Tržišni analitičari sugeriraju da će ukupna inflacija iznositi 3%, što je niže od brojke od 3,4% iz svibnja. Analitičari Scotiabanka sugeriraju da je “ovo vjerojatno samo rezervirano mjesto koje bi moglo izazvati neku volatilnost tržišta, ali bez rješavanja bilo čega u smislu pozicioniranja za sljedeći potencijalni potez Banke Kanade. To je zato što je BoC upravo poprskao novu prognozu koja prati njihovu odluku o ponovnom pješačenju. Ne moraju ponovno ući s klupe do 6. rujna i tako imaju većinu od osam tjedana da razmisle o svom sljedećem potezu, naprave daljnju analizu.”

Banka Kanade (BoC) podigla je kamatne stope za 25 baznih bodova i iako se inflacija smanjuje već neko vrijeme, to čini sporijim tempom nego što bi središnja banka željela i ostaje daleko iznad svog cilja od 2%.

Maloprodaja u SAD-u raste u lipnju?

U utorak poslijepodne američki ured za popis stanovništva objavit će podatke o prodaji na malo u lipnju. Tržišni analitičari sugeriraju da je maloprodaja porasla za 0,5% na mjesečnoj razini. Ako se prognoza potvrdi, to bi signaliziralo porast od 0,2% u usporedbi s podacima iz svibnja. Ekonomisti primjećuju da maloprodaja čini gotovo 30% ukupne potrošačke potrošnje u SAD-u.

Međutim, izvješće o maloprodaji ne uključuje karte za zrakoplovni prijevoz, neke oblike kupnje zdravstvene zaštite i osiguranja, tako da ispis ima slabost kada je u pitanju davanje cjelokupne slike maloprodaje. Niže očitanje od očekivanog pokazalo bi da je Fedovo pooštravanje monetarne politike počelo davati rezultate, dok bi više od očekivanog moglo natjerati Fed da razmotri dodatna povećanja stopa u sljedećih nekoliko mjeseci.

CPI inflacija na Novom Zelandu u drugom tromjesečju 2023

Statistički ured Novog Zelanda objavit će svoje izvješće o CPI inflaciji za drugo tromjesečje 2023. u utorak navečer. Tržišni analitičari sugeriraju da bi ukupna inflacija mogla iznositi 5,9% na godišnjoj razini, znatno niže od brojke iz prvog tromjesečja od 6,7%. Na mjesečnoj razini očekuje se pad inflacije na 0,9 posto, 0,3 posto manje nego u prvom kvartalu.

Ranije ovog mjeseca, Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) zadržala je kamatne stope na čekanju u skladu s očekivanjima ekonomista. Međutim, upravni odbor RBNZ-a rekao je u svojoj izjavi nakon sastanka da je inflacija na Novom Zelandu i dalje previsoka i dodao da bi kamatne stope trebale ostati na restriktivnoj razini u doglednoj budućnosti.

UK CPI inflacija u lipnju

U srijedu ujutro ulagači će imati priliku pregledati izvješće UK CPI koje je objavio Ured za nacionalnu statistiku(ONS). Ekonomisti očekuju da će ta brojka iznositi 8,2% na godišnjoj razini, dok na mjesečnoj razini predviđaju brojku blizu 0,7%. Povišene potrošačke cijene jedan su od najvećih problema britanske vlade, kao i Banke Engleske(BoE).

Inflacija je početkom godine dosegla dvoznamenkastu vrijednost i najvišu razinu u četiri desetljeća, a vlada je obećala da će je prepoloviti do kraja 2023. Viša vrijednost CPI-ja od očekivane mogla bi prisiliti BoE da nastavi s povećanjem stopa više od očekivanog, ojačavajući funtu u odnosu na inflaciju. američki dolar ili euro. Niža brojka mogla bi natjerati BoE da preispita svoju monetarnu politiku i prilagodi nadolazeća povećanja kamatnih stopa u skladu s tim.

