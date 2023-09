Izvješća o BDP-u SAD-a i UK-a privlače pozornost ulagača

Rujan 27, 2023 18:30

Izvješća o BDP-u SAD-a i UK-a za drugo tromjesečje godine među najvažnijim su financijskim podacima objavljenim za ostatak tjedna. Rasprava između republikanaca i demokrata o financiranju vlade nastavlja se s potencijalnim zatvaranjem.

Prema anketi Reutersa, većina ekonomista Cityja vjeruje da je Bank of England (BoE) zadnji put u ovom ciklusu podigla kamatne stope. 47 od 62 anketiranih analitičara predvidjelo je da će BoE ponovno ostaviti kamatne stope na čekanju na 5,25% na svom sljedećem sastanku u studenom. Reutersovo istraživanje također navodi da se očekuje da će stope BoE-a ostati nepromijenjene barem do sljedećeg srpnja, prije nego što padnu na 4,75% do kraja 2024. godine.

Izvješće Australskog ureda za statistiku (ABS) pokazalo je da je australski mjesečni indeks potrošačkih cijena (CPI) porastao 5,2% u godini do kolovoza 2023., u usporedbi s godišnjim povećanjem od 4,9% zabilježenim u srpnju. Tržišni analitičari sugeriraju da bi australska središnja banka (RBA) mogla biti prisiljena razgovarati o još jednom povećanju kamatnih stopa dok se pokušava boriti protiv inflacije.

Izvješće o BDP-u SAD-a za drugo tromjesečje 2023

Očekuje se da će američki Ured za ekonomsku analizu (BEA) objaviti podatke o BDP-u zemlje za drugo tromjesečje 2023. Ekonomisti predviđaju da će američko gospodarstvo porasti za 2,1% na kvartalnoj osnovi, prateći stopu rasta iz prvog tromjesečja. Kreatori politike Saveznog odbora za otvoreno tržište podigli su projekciju BDP-a na 2,1% za 2023., što je značajan napredak u odnosu na rast od 1,0% predviđen u lipnju i povećanje od 1,5% u 2024.

Savezne rezerve također su snizile očekivanu stopu nezaposlenosti za 2023. što, u kombinaciji s poboljšanom prognozom BDP-a, sugerira da bi više stope mogle trajati dulje nego što se prvotno očekivalo.

Globalna rejting agencija Moody's revidirala je predviđanja američkog BDP-a u svom najnovijem izvješću. Analitičari Moody'sa primijetili su da smo "podigli našu prognozu rasta za gospodarstvo Sjedinjenih Država na 1,9% u 2023. s 1,1% u našim izgledima za svibanj, priznajući snažan temeljni gospodarski zamah", i zadržali prognoze rasta SAD-a od 1,0% za 2024.

Izvješće o BDP-u Ujedinjenog Kraljevstva za drugo tromjesečje 2023

Ured za državnu statistiku (ONS) u petak će rano ujutro objaviti podatke o BDP-u za drugi kvartal ove godine. Tržišni analitičari sugeriraju da bi stopa rasta BDP-a mogla iznositi 0,2% odnosno 0,4% na tromjesečnoj odnosno godišnjoj razini. Izvješće je važno jer nedavni podaci pokazuju da se gospodarstvo Ujedinjenog Kraljevstva bori da izbjegne recesiju.

Najnoviji KPMG-ov gospodarski izgled za UK , objavljen 25. rujna, kaže da bi visoke kamatne stope, stalna neizvjesnost i niska produktivnost mogli dovesti do toga da se UK bori da održi glavu iznad vode u drugoj polovici godine, s prognoziranim rastom BDP-a od 0,4% u 2023. i 0,3% u 2024.

Tokijski CPI podaci za rujan 2023

Japanski zavod za statistiku u petak će objaviti podatke o inflaciji indeksa cijena cijena u Tokiju. Ekonomisti predviđaju da će temeljna inflacija CPI u Tokiju u rujnu iznositi 2,6%, na godišnjoj razini. Treba napomenuti da je CPI temeljna inflacija u Tokiju u kolovozu iznosila 2,8%.

Zapisnik Banke Japana (BoJ) pokazao je da je odbor raspravljao o tome može li se nastaviti povećanje plaća dok su profiti i dalje slabi za mnoge tvrtke.

