Kako trgovati IBM-om nakon novog softverskog dogovora i planova za umjetnu inteligenciju

Lipanj 28, 2023 12:00

Tijekom proteklih nekoliko godina IBM se pokušavao preoblikovati pod vodstvom novog izvršnog direktora Arvinda Krishne. Ovaj remake uključuje nova spajanja i akvizicije i fokus na umjetnu inteligenciju (AI) - nešto što radi od 1997. godine kada je IBM-ovo superračunalo Deep Blue porazilo svjetskog šahovskog prvaka Garija Kasparova.

U nastavku saznajte više o IBM-ovim planovima i predviđanjima analitičara za dionice.

Instrument: International Business Machines Corp Datum ideje: 26. lipnja 2023. Vremensko Razdoblje: 1 - 6 mjeseci Polazna razina: 140,00 USD Ciljna razina: 162,00 USD Rizik: Visoki

* Invest.MT5 račun omogućuje vam kupnju stvarnih dionica i dionica s 15 najvećih svjetskih burzi.

Svako trgovanje je visokorizično i možete izgubiti više nego što riskirate u trgovini. Nikada nemojte ulagati više nego što si možete priuštiti izgubiti jer će neke trgovine biti gubitne, a druge će biti dobitne.

IBM-ov novi softverski ugovor i planovi za umjetnu inteligenciju

IBM se približava ugovoru vrijednom 5 milijardi dolara za preuzimanje softverske tvrtke Apptio za IT proračune i predviđanje. Ugovor za Apptio – koji je 2018. privatna tvrtka Vista Equity Partners – prvi je objavio Wall Street Journal .

Apptiov softver za upravljanje poslovanjem u oblaku pruža financijske i operativne uvide kako bi podržao tvrtke u donošenju informiranih odluka u vezi s financijama. Ako se ugovor potpiše, dovršit će se niz akvizicija koje su uključivale akviziciju Turbonomica u vrijednosti od 1,5 milijardi dolara 2021. i akviziciju Red Hata u vrijednosti od 34 milijarde dolara 2019. godine.

Dogovor se smatra još jednim korakom u IBM-ovim planovima za prelazak na umjetnu inteligenciju (AI). Već ima paket AI alata kao što su Watson.ai, Watson.data i Watson.governance. Ovi AI programi pomažu IBM-ovim klijentima da kreiraju nove modele podataka, pohrane te podatke i osiguraju da su informacije točne i odgovorne.

IBM je također proširio svoje partnerstvo s Adobeom za stvaranje sadržaja koristeći generativnu umjetnu inteligenciju. Dok je IBM bio uključen u umjetnu inteligenciju posljednja četiri desetljeća i sada preusmjerava više svojih napora na ovo područje, cijena dionice se borila u usporedbi s drugim dionicama umjetne inteligencije.

Na primjer, udio u još jednoj dionici AI dionice Nvidiji porastao je za više od 170% ove godine do sada uglavnom zahvaljujući čipovima koje stvara za AI aplikacije. Dionice IBM-a trenutno su pale za oko 8% ove godine do sada.

Problem za ulagače je to što su druge dionice AI-ja navele koliko prihoda ostvaruju od svojih AI proizvoda. IBM nije, a CEO je izjavio da je to nemoguće izračunati jer će sve imati AI u sebi tijekom sljedećih pet godina. Međutim, rekao je da bi IBM mogao rasti u srednjem jednoznamenkastom iznosu od AI, ali to možda neće biti dovoljno za investitore da u potpunosti zauzmu dionicu, što bi mogao biti razlog zašto više analitičara čeka dionicu kao što je prikazano u nastavku.

IBM-ova prognoza dionica - Što kažu analitičari?

Prema analitičarima koje je anketirao TipRanks za IBM-ovu prognozu dionica u posljednja 3 mjeseca, trenutačno postoje 4 ocjene kupnje, 5 zadržavanja i 0 ocjene prodaje dionica. Najviša razina cijene za predviđanje dionica IBM-a je 162,00 USD s najnižom ciljnom cijenom od 135,00 USD.

Prosječna ciljna cijena za predviđanje dionica IBM-a je 146,56 USD.

Izvor: TipRanks , 26. lipnja 2023

Primjer ideje trgovanja za cijenu dionice IBM- a

Primjer ideje za trgovanje za cijenu dionice IBM-a mogao bi biti sljedeći:

Kupite dionicu na pauzi iznad 140,00 USD kako biste omogućili volatilnost.

Cilj je malo ispod najviše ciljane cijene analitičara od 162,00 USD.

Neka vaš rizik bude mali na najviše 5% vašeg ukupnog računa.

Vremenski okvir = 1 – 6 mjeseci

Ako kupite 10 IBM dionica: Ako se postigne cilj = 220,00 $ potencijalni profit [(162,00 $ - 140 000 $) * 10 dionica].



Imajte na umu da tržišta idu gore-dolje i malo je vjerojatno da će se cijena dionice kretati pravocrtno gore. Zapravo, možda čak iđe mnogo dalje prema dolje prije nego što poraste, posebno s obzirom na to kako je cijena dionice trenutno niža u odnosu na prošlu godinu.

Budite sigurni da dobro upravljate rizikom i uvijek znate koliko biste potencijalno mogli izgubiti na trgovini i uključene rizike, kao i troškove.

Kako kupiti dionice International Business Machines Corp u 4 koraka

