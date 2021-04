April 28, 2021 14:00

EUR/USD Analyse & Wochenausblick 28.04.2021 mit Set-ups - für aktive Forex-Trader, Daytrading

Die FED wird in dieser Woche wieder zu einer Sitzung zusammen kommen. Wir gehen nicht davon aus, dass es zu geldpolitischen Entscheidungen kommt. Viel wichtiger wird aber sein, wie die US-Zentralbank die Preissteigerung und die Wirtschaftsaussichten beurteilt.

Die Inflation könnte in den nächsten Monaten durchaus ansteigen. Die riesigen US-Konjunkturpakete könnten dazu beitragen, dass die Preise wieder anziehen. Zudem wollen die Amerikaner in den nächsten drei Monaten weitere 100 Mio. Menschen impfen. Es stellt sich aber heraus, dass viele Erstgeimpfte sich nicht einer zweiten Impfung unterziehen. Damit kann dann kein Vollschutz erreicht werden. Ob das mittelfristig zu einem Problem werden wird, wird sich zeigen. Auf jeden Fall ist die USA auf dem Weg zur Normalität, was Konsum, Beschäftigung aber auch Reisen angeht. In welcher Verfassung die US-Konjunktur ist, werden auch die USA-BIP Zahlen für das 1. Quartal 2021 zeigen, die ebenfalls in dieser Woche veröffentlicht werden. Insgesamt wird mit starken Zahlen gerechnet, zumal auch der Vorjahreszeitraum sehr schwach war. Investoren erwarten ein Wirtschaftswachstum jenseits der 5%. Sollte sich das einstellen, so könnte die USA praktisch so stark wachsen wie China.

Von derartigen Wachstumszahlen ist Europa und Deutschland weit entfernt. Was Deutschland angeht, so erwartet die Regierung für das kommende Jahr eine Steigerung von 3,5%.

EURUSD-Rückblick (21.04.2021 - 27.04.2021)

Der EUR bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Mittwoch der letzten Handelswoche, im Bereich der 1,2031 und damit gut 70 Pips über dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Das Währungspaar gab am Mittwoch der letzten Handelswoche zunächst etwas nach, konnte sich aber knapp unter der 1,2000 stabilisieren und wieder erholen. Es ging am Donnerstag wieder an und über die 1,2050, allerdings konnte sich der EUR hier nicht festsetzen. Im Nachgang dessen gaben die Notierungen am Nachmittag deutlicher nach und unterschritten das TT vom Mittwoch noch einmal um einige Pips. Der EUR konnte sich im Rahmen des Frühhandels zu Freitag stabilisieren und im weiteren Handelsverlauf deutlicher erholen. Im Zuge dessen ging es bis an die 1,2100. Der Wochenschluss wurde knapp unter diesem Level formatiert. Zu Wochenbeginn konnte der EUR zunächst über die 1,2100 steigen, sich dort aber nicht festsetzen. Im Nachgang dessen setzte er vergleichsweise dynamisch an die 1,2060 zurück, unterschritt dieses Level am Dienstag noch einmal um einige Pips, um dann eine weitere Erholung in Richtung der 1,2090 abzubilden.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum liegt über dem Level der Vorperiode und über der 1,2100. Das Währungspaar konnte sich damit weiter erholen. Das Tief im Betrachtungszeitraum wurde knapp unter der 1,2000 markiert. Der Wochenschluss liegt deutlich über dem Niveau der Vorwoche und knapp unter der 1,2100. Die Range war deutlich kleiner als in der Vorperiode

Wir hatten auf der Oberseite damit gerechnet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,2101/03 damit gerechnet, dass der EUR weiter an unser nächstes Anlaufziel bei 1,2111/13 laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und um zwei Pips überschritten. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 1,2001/1,1999 nicht an unser nächstes Anlaufziel bei 1,1989/87. Damit hat das Setup nicht optimal gegriffen.

Hoch*: 1,2115 Vorperiode: 1,2080

Tief*: 1,1993 Vorperiode: 1,1951

Wochenschluss: 1,2095 Vorwoche: 1,1981

Range*: 122 Pips Vorperiode: 229 Pips

* Betrachtungszeitraum 21.04.2021 - 27.04.2021 - Handelszeiten zwischen 08:00-22:00 Uhr

EURUSD: Wie könnte es weitergehen?

Euro-WS: 1,2125/44/86.....1,2241/62/79/89......1,2333/73.....1,2433

Euro-US: 1,1955/50/40....1,1851.....1,1791/48/07......1,1687/43.....1,1581/66....1,1467

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Setups:

I-Day-Marke 1,2017 und 1,1851

Tagesschlussmarken 1,2138 und 1,1791

Boxbereich 1,2555 bis 1,0504

Range 1,3479 bis 0,9631

Zum EURUSD in den kommenden fünf Handelstagen:

Chartcheck - Betrachtung im Weekly:

Der EUR konnte sich in der letzten Handelswoche wieder über die SMA20 (aktuell bei 1,2047) schieben. Jetzt kommt es darauf an, dass er es auch schafft, sich auch per Wochenschluss über dieser Linie zu etablieren. Sollte das gelingen, so könnte es noch weiter aufwärts gehen. Denkbares übergeordnetes Anlaufziel könnte der Bereich des Jahreshochs sein.

Rücksetzer könnten zunächst bis in den Bereich der SMA20 gehen. Darunter könnte noch der Bereich der 1,1955/50 stabilisieren. Eintrüben würde sich das Chartbild aber wieder, wenn es zu einem Wochenschluss unter der 1,1955/50 kommen sollten.

Chartbild Weekly: bullisch

Daily:

Auch auf Tagesbasis ist zu erkennen, wie schwer sich der EUR mit der 1,1950/55 getan hat. Es hat einige Handelstage gebraucht, bis der EUR den Ausbruch geschafft hat. Mittlerweile hat er sich verbindlich über der SMA50 (aktuell bei 1,1956) und dem Bereich bei 1,1955/50 etabliert. Es könnte somit übergeordnet weiter aufwärts gehen. Anlaufbereiche könnten die 1,2200/40 und dann das Jahreshoch sein.

Solange der EUR über der SMA50 bzw. der 1,1955/50 notiert, solange hat er die Chance weiter zu steigen. Rücksetzer könnten bis in den Bereich der SMA50/1,1955/50 gehen. Darunter würden noch die SMA20 (aktuell bei 1,1954) als auch die SMA200 (aktuell bei 1,1931) stützend wirken.

Chartbild Daily: bullisch

4H-Chart:

Im Chart ist erkennbar, dass der EUR in den vergangenen Handelstagen immer wieder an die SMA20 zurückgesetzt hat, sich im Nachgang dessen aber immer wieder über diese Durchschnittslinie schieben konnte. Wesentlich entfernen hat er sich aber nicht können. Aktuell notiert er wieder unter der SMA20.

Der EUR muss versuchen, sich zeitnah wieder über die SMA20 zu schieben und sich über dieser Linie zu etablieren. Erst dann hat er die Perspektive weiter aufwärts zu laufen.

Scheitert er aber, so könnte es zunächst zurück bis an die SMA50 (aktuell bei 1,2042) gehen. Darunter würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Weitere Rücksetzer könnten sich dann bis in den Bereich des Supports bei 1,1955/50 einstellen.

Chartbild 4h Chart: neutral

Fazit: muss zeitnah über die SMA20 im 4h Chart kommen, um die Perspektiven auf der Oberseite zu erhalten. Sollte er dies nicht schaffen, so könnten sich Abgaben bis in den Bereich des Supports bei 1,1955/50 einstellen. Darunter würde sich das Chartbild wieder eintrüben.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario: 60 %

*****

EURUSD Tages-Updates, jeden Morgen gegen 09 Uhr frisch und aktuell

Mit Setups für aktive Daytrader und Forextrader hier auf unserer Webseite.

*****

EURUSD-Setups in den kommenden fünf Handelstagen:

Long-Setup: Kann sich der EUR über der 1,2065 behaupten, so könnte er versuchen unsere nächsten Anlaufziele 1,2072/74 und dann bei 1,2079/81 zu erreichen. Kann er sich über die 1,2079/81 schieben, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere Anlaufziele wären dann bei 1,2089/91, bei 1,2101/03, bei 1,2111/13, bei 1,2119/21, bzw. bei 1,2130/32 zu finden. Über der 1,2130/32 könnte der EUR dann unsere nächsten Anlaufmarken bei 1,2141/43, bei 1,2149/51, bei 1,2160/62, bei 1,2170/72, bei 1,2177/79, bei 1,2183/85, bei 1,2192/94 und dann bei 1,2201/03 erreichen.

Short-Setup: Kann sich der EUR nicht über der 1,2065 halten, so könnten die Rücksetzer zunächst unsere nächsten Anlaufziele bei 1,2058/56, bei 1,2049/47 und dann bei 1,2045/43 erreichen. Kommt es hier zu keinen Erholungen, so könnten sich die Abgaben weiter fortsetzen. Unsere Anlaufziele wären dann bei 1,2038/36, bei 1,2029/27, bei 1,2021/19, bei 1,2012/10, bei 1,2001/1,1999, bei 1,1989/87, bzw. bei 1,1978/76 zu finden. Unter der 1,1978/76 wären die 1,1970/68, die 1,1961/59 bzw. die 1,1954/52 unsere nächsten Anlaufziele. Setzt der EUR bis in den Bereich der 1,1961/52 zurück, so hätte er in diesem Bereich gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Gelingen diese nicht, bzw. wird das Level mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es weiter abwärts gehen. Unsere Anlaufziele wären dann bei 1,1946/44, bei 1,1938/36, bei 1,1929/27, bei 1,1921/19, bei 1,1913/11, bei 1,1905/03 und dann bei 1,1897/95 zu finden. Unter der 1,1897/95 wären die 1,1891/89, die 1,1884/82, die 1,1875/73 und dann die 1,1867/65 unsere nächsten Anlaufziele.

Erwartete Wochenrange auf Basis unseres Setups

1,2081 (1,2143) bis 1,1978 (1,1944)

Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum: seitwärts/abwärts

Die wichtigsten Veröffentlichungen der nächsten 7 Tage:

29.04.2021: USA – Rede US-Präsident Biden

USA – Rede US-Präsident Biden 30.04.2021: EUR – Verbraucherpreisindex

EUR – Verbraucherpreisindex 03.05.2021: EUR – Einkaufsmanagerindex

EUR – Einkaufsmanagerindex 05.04.2021: USA – ADP Beschäftigungsänderung

Der StereoTrader bei Admiral Markets: Scalping, Limit Pullback und mehr

▶️ Hier informieren

▶️ Hier bestellen für Demo oder Livekonto

Die Ausbildungsoffensive 2021 für alle! Börse & Trading für Anfänger

Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

► Handeln Sie verantwortungsvoll ◄

Diese Publikation liefert Markteinschätzungen, unabhängig davon, mit welchem Instrument ggf. getradet wird. Admiral Markets ist Forex & CFD Broker, sollten Sie den Basiswert als CFD traden, beachten Sie bitte: Forex & CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71% der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Die Basisinformationsblätter („KID") zu den Handelsinstrumenten finden Sie hier, den ausführlichen Hinweis zu Marktkommentaren hier und den ausführlichen Warnhinweis zu Handelsrisiken über folgenden Link: DISCLAIMER: https://admiralmarkets.de/risikohinweis

Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen.