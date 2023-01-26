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إشعار الصيانة الفنية 28-29 يناير

كانون الثاني 26, 2023 22:52

المتداولون الأعزاء،

يرجى العلم أنه قد لا يمكن الوصول إلى موقع الشركة على الويب وتطبيق الهاتف ومنصات Meta Trader وغرفة المتداول يوم السبت 28 يناير من الساعة (1 مساءً حتى 7 مساءً بتوقيت شرق أوروبا) ويوم الأحد 29 يناير (1 مساءً حتى 7 مساءً بتوقيت شرق أوروبا) بسبب الصيانة الفنية المجدولة.

يرجى ملاحظة أنه قد يتم تغيير ساعات الصيانة بشكل طفيف.

نود أن نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا الأمر. لا تتردد في الاتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة.

أطيب التحيات،

Admirals

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Admirals حل شامل للإنفاق والاستثمار وإدارة أموالك

تعد Admirals أكثر من مجرد وسيط، فهي مركز مالي يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية. نحن نجعل التعامل مع التمويل الشخصي من خلال حل شامل للاستثمار والإنفاق وإدارة الأموال ممكناً.

مترجم بواسطة: قوت العمايرة