قرار سعر الفائدة لدى بنك اليابان: هل ستكون هناك مفاجآت؟

نيسان 27, 2023 00:52

سيكون قرار سعر الفائدة من بنك اليابان (BoJ) وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية القادمة من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو هي الإصدارات الرئيسية لبقية الأسبوع.

سجل الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في ستة أسابيع بعد أن قلص بنك الاحتياطي الأسترالي في الربع الأول من عام 2023، خسر مؤشر أسعار المستهلكين التوقعات، حيث جاء عند 6.6٪ على أساس سنوي.

علق محللو Goldman Sachs على محادثات إزالة الدولرة في أحد الأبحاث ، قائلين: "لا نرى أي دليل على ذلك في البيانات حتى الآن (على سبيل المثال، حتى الحصة البرازيلية المتزايدة من احتياطيات اليوان الصيني حلت محل الدولار الكندي ، وليس الدولار) ، ورأينا القوي هو أنه لا يوجد منافس حقيقي في الوقت الحالي".

قرار سعر الفائدة لبنك اليابان

يجتمع مجلس إدارة بنك اليابان يوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. يتوقع الاقتصاديون أن يبقي بنك اليابان تكاليف الاقتراض معلقة. سيكون هذا أول اجتماع لمجلس الإدارة منذ تعيين كازو أويدا محافظًا جديدًا لبنك اليابان.

لا يتوقع المحللون في UOB Group أن يغير بنك اليابان سياسته النقدية، على الأقل في هذا الاجتماع. "نتوقع أن تنفذ Ueda عملية التفكيك في خطوتين عريضتين: 1) فترة ممتدة (من أبريل إلى ديسمبر 2023) من التوجيهات المستقبلية لإعداد السوق لخروج منظم من السياسة النقدية فائقة السهولة لبنك اليابان والتي قد تتضمن أيضًا توسيع نطاق التداول لعائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات (حتى +/- 100 بت في الثانية). 2) نتوقع أن يبدأ تطبيع السياسة النقدية في أوائل عام 2024 فقط - سيتم إسقاط YCC ورفع معدل دعوة السياسة السلبية من -0.1٪ إلى 0٪ في يناير 2024 MPM، "أشاروا في تقرير.

قال محللو ING، في تعليق على الاجتماع القادم لبنك اليابان: "من غير المرجح رفع أسعار الفائدة هذا العام، ولكن التعديلات على التحكم في منحنى العائد ممكنة في وقت مبكر من يونيو. قد يرى أحد الخيارات أن هدف بنك اليابان لعائدات السندات الحكومية لمدة 5 سنوات (JGBs) بدلاً من السياسة الحالية، التي تحدد عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند 0.5٪ ".

تقرير مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر أبريل

من المتوقع أن يصدر مكتب الإحصاء الياباني بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو لشهر أبريل. يتوقع الاقتصاديون أن يأتي معدل التضخم الرئيسي عند 2.6٪ على أساس سنوي، أي أقل من رقم 3.3٪ المسجل في مارس.

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، لأعضاء البرلمان اليابانيين إنه سيكون من المناسب الحفاظ على التحكم في منحنى العائد (YCC) وتيسير السياسة النقدية نظرًا للتطورات الاقتصادية والسعرية والمالية الحالية. وأضاف أنه إذا ارتفعت الأجور والتضخم أكثر من المتوقع، يمكن للبنك المركزي الياباني تشديد السياسة النقدية من خلال زيادة أسعار الفائدة.

البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو للربع الأول من عام 2023

تتضمن تقارير هذا الأسبوع الإصدارات الأولية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2023 القادمة من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. يوم الخميس، سيصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) تقريرًا أوليًا للناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يظهر معدل نمو بنسبة 2٪ على أساس ربع سنوي، بانخفاض عن رقم 2.6٪ المسجل في الربع الرابع من العام السابق.

من المتوقع أن يظهر تقرير يوروستات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2٪ على أساس ربع سنوي و 1.4٪ على أساس سنوي. أشار تقرير أعده الاقتصاديون في "رابوبنك" إلى أننا "نعتقد أن الإجماع متشائم للغاية، ونتوقع الآن رقم نمو قوي نسبيًا للربع الأول. ومع ذلك، لا نتوقع استمرار هذا النمو القوي على مدار العام، حيث تضاءل الدافع الائتماني، ومن المرجح أن يصبح مشهد النمو العالمي عائقًا".

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