كل الأنظار تتجه نحو تقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي

آذار 15, 2023 01:57

أدى انهيار بنوك SVB و Signature في الولايات المتحدة وتقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر نشره في وقت لاحق اليوم إلى جذب انتباه المستثمرين. حيث يقترح بعض محللي السوق أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يوقف مؤقتًا خطة تشديد السياسة النقدية لتجنب بداية أزمة مصرفية جديدة.

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) في وقت سابق اليوم أن معدل البطالة في المملكة المتحدة انخفض إلى 3.7٪ في الأشهر الثلاثة حتى يناير. وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن الوظائف الشاغرة انخفضت للشهر الثامن على التوالي حيث ألقت الشركات باللوم على الضغوط الاقتصادية في التراجع عن تعيين موظفين جدد.

تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يقدم نظرة ثاقبة على الاقتصاد

سينشر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير في وقت لاحق اليوم. يتوقع الاقتصاديون أن يأتي التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين عند 6٪ على أساس سنوي و 0.4٪ على أساس شهري. وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم جاء عند 6.4٪ في يناير متجاوزًا توقعات المحللين.

حسب أداة CME FedWatch: قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة

أشارت أداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME يوم الاثنين إلى احتمال 72٪ بزيادة قدرها 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم، مما رفع معدل الفائدة إلى 4.75٪ -5.00٪. ومع ذلك، يرى محللو السوق تحولًا إلى 75 نقطة أساس للتخفيضات بحلول ديسمبر 2023 من ذروة مارس.

جولدمان ساكس: لا تتوقع رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس

في تقرير للعملاء، قال محللو Goldman Sachs (GS) إنهم لا يتوقعون أن يمضي بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في اجتماع مجلس إدارته القادم في 22 مارس. "في ضوء الضغط في النظام المصرفي، لم نعد نتوقع أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برفع سعر الفائدة في اجتماعها القادم في 22 مارس." ومع ذلك، فقد لاحظوا أنهم ما زالوا يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪ في مايو ويونيو ويوليو.

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتهدئة المخاوف

وفي حديثه إلى الصحفيين في واشنطن، قال جو بايدن إن الودائع والنظام المصرفي الأمريكي آمنان. أشار الرئيس الأمريكي: "سأطلب من الكونجرس والمنظمين المصرفيين تعزيز قواعد البنوك لتقليل احتمالية حدوث هذا النوع من فشل البنوك مرة أخرى." وشدد أيضًا على أن حزمة الإنقاذ SVB لن تؤثر على دافعي الضرائب، وأضاف أنه سيتم فصل إدارة البنك بينما لن يكون المستثمرون محميين.

من المقرر صدور تقرير مبيعات التجزئة في الصين يوم الأربعاء

من المتوقع أن ينشر المكتب الوطني الصيني للإحصاء (NBS) بيانات تتعلق بمبيعات التجزئة لشهري يناير وفبراير. يشير محللو السوق إلى أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3.5٪، على أساس سنوي، في أول شهرين من عام 2023.

ذكرت بلومبرج أن رئيس NBS أخبر أعضاء الكونجرس الشعبي الوطني أن البيانات الاقتصادية لشهري يناير وفبراير، بما في ذلك الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، أظهرت تحسنًا ملحوظًا.

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