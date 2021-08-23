يستمر مؤشر الدولار في الارتفاع خلال فصل الصيف

آب 23, 2021 16:00

كما علقنا في تحليلنا السابق لسوق الفوركس، خلال النصف الأول من العام، كان الاتجاه في مؤشر الدولار إيجابياً، حيث سجل ارتفاعات بنسبة 2.822٪ وفي الوقت الحالي يبدو أن هذه القوة مستمرة خلال أشهر الصيف، منذ ذلك الحين ومنذ بداية شهر يونيو الماضي، يشهد مؤشر الدولار اتجاهاً صعودياً قوياً بدأ من مستوى الدعم عند الـ 90 دولار إلى منطقة قريبة من مستوى الـ 93.70 دولار أمريكي متجاوزاً بذلك أعلى مستوى سنوي سابق عند مستوى الـ 93.43 دولار.

لا يزال الاهتمام في سوق الفوركس يركز على التدابير والتغييرات المحتملة التي قد يتخذها الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة للتعامل مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الناجم عن الانتعاش الاقتصادي ونمو الاستهلاك بفضل عملية التطعيم المتقدمة، وهو ماقد يؤدي إلى تغيير في السياسات النقدية وارتفاع أسعار الفائدة وهو ماقد يسهم في تعزيز قوة الدولار الامريكي.

تحليل اليورو دولار

بعد عام 2020 الإيجابي، ترك عام 2021 طعماً مريراً لزوج اليورو دولار بعد أن خسر خلال النصف الأول من هذا العام 2.93٪ مقابل الدولار الامريكي بسبب الانتعاش الذي يعيشه الدولار كما أشرنا سابقاً.

حتى الآن، لا يزال الاتجاه سلبياً وفي الوقت الحالي لا يظهر أي علامات انتعاش على المدى القصير، حيث من المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ تدابير مثل رفع أسعار الفائدة أو خفض برنامج شراء الأصول المالية وبالتالي تقليل السيولة، يمكن أن يستمر الدولار في كونه أحد المستفيدين الرئيسيين وبالتالي استمرار الاتجاه الهبوطي في زوج اليورو مقابل الدولار الامريكي.

من الناحية الفنية، إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي، يمكننا أن نرى أن زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي قد تباطأ عند مستوى الـ 1.2240 مشكلاً سقفاً مزدوجاً (النطاق الأخضر) مما تسبب في خسارة السعر للعديد من مستويات الدعم بما في ذلك خط الاتجاه الصعودي ومنطقة الدعم والمقاومة الممثلة بالنطاق البرتقالي والمتوسط ​​المتحرك لـ 200 جلسة.

تسببت هذه الحركة الهبوطية أيضاً في حدوث ما يسمى بتقاطع الموت من خلال إجراء تقاطع هبوطي ثلاثي للمتوسطات المتحركة القصيرة والمتوسطة وطويلة المدى (الخط الأبيض والخط البرتقالي والخط الأحمر) وبالتالي تأكيد التغيير من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه الهابط.

على الرغم من وصول السعر إلى ذروة البيع، يبدو أن السعر قد يتجه إلى مستوى الدعم التالي الذي يمثله النطاق الأحمر السفلي.

هذه نقطة مهمة وعلينا أن نرى ما إذا كان السعر قادراً على الحفاظ على هذا المستوى المهم وتحقيق انتعاش صعودي بحثاً عن المتوسط ​​المتحرك لـ 18 جلسة (اللون الأبيض) أو حتى منطقة دعم المقاومة المهمة في النطاق البرتقالي. لذلك، يجب أن نكون على دراية بتطور السعر في هذه المنطقة، حيث أن الفشل في هذا الارتداد المحتمل أو فقدان هذا المستوى المهم من الدعم سيفتح الباب أمام مزيد من التصحيح إلى مستويات قريبة من مستوى الـ 1.14 دولار لكل يورو.

المصدر: الرسم البياني اليومي لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي لمنصة Admirals MetaTrader 5، من 22 أبريل 2020 إلى 23 أغسطس 2021. تم الإعداد في 23 أغسطس الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الاداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور اداء الاسعار في آخر 5 سنوات:

2020 = 8.93٪

2019 = -2.21٪

2018 = -4.47٪

2017 = 14.09٪

2016 = -3.21٪

تحليل الباوند دولار

في زوج الباوند دولار، يمكننا أن نرى كيف يشهد السعر انخفاضاً قوياً أدى به إلى التراجع من مستوى الـ 1.42 دولار إلى مستوى قريب من مستوى الـ 1.36 دولار. بالرغم من ارتفاعه خلال النصف الأول من العام بنسبة 1.12٪، حيث سجل أعلى مستوياته السنوية في نهاية مايو الماضي.

كما نرى في الرسم البياني الأسبوعي، فقد واجه السعر عدة مرات مستوى المقاومة المهم الذي يمثله النطاق الأخضر الذي ينضم إلى قمم عام 2018 وهذا العام 2021 لكنه لم يتمكن من تجاوز هذا المستوى.

بعد محاولته الأخيرة الفاشلة، قام السعر بتصحيح قوي أدى به إلى تشكيل تقاطع هبوطي بين متوسطاته المتحركة القصيرة والمتوسطة المدى على التوالي بحثاً عن مستوى دعم في النطاق البرتقالي.

إذا وصل السعر أخيراً إلى هذا المستوى، فسيتعين علينا أن نكون منتبهين جداً لسلوك السعر القادم، حيث أن الاختراق الهبوطي لهذا المستوى سيفتح الباب أمام تغيير محتمل في الاتجاه من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه الهابط بانتظار تأكيد المواجهة بين السعر والمتوسط ​​المتحرك لمدة 200 أسبوع في النطاق الاحمر الذي يعمل كدعم رئيسي. إن خسارة هذا المتوسط ​​المتحرك سيفتح الباب أمام مزيد من التصحيح بحثاً عن مستوى الـ 1.30.

المصدر: الرسم البياني الأسبوعي لزوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي على منصة Admirals MetaTrader 5 من 11 يناير 2015 إلى 23 أغسطس 2021. تم الإعداد في 23 أغسطس الساعة 12:10 مساءً. بتوقيت وسط آوروبا. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور اداء الاسعار في آخر 5 سنوات:

2020 = 3.10٪

2019 = 3.95٪

2018 = -5.54٪

2017 = 9.43٪

2016 = -16.26٪

تحليل الدولار ين

أخيراً، إذا نظرنا إلى زوج الدولار الامريكي مقابل الين الياباني، يمكننا أن نرى كيف كان الين الياباني أحد أكبر الخاسرين مع ارتفاع الدولار الامريكي فقد الزوج خلال النصف الأول من العام 7.61٪ مقابل الدولار بفضل الارتفاعات القوية في فبراير ومارس بعد أن انتقل من التداول من مستوى الـ 102.700 إلى التداول عند مستويات قريبة من مستوى الـ 111.000.

خلال هذا الصيف، يمكننا أن نلاحظ حركة جانبية إلى حد ما في حركة السعر بين مستوى المقاومة الذي يمثله النطاق الأخضر ومتوسطه البالغ 18 أسبوعاً.

من الناحية الفنية، يجب أن نكون منتبهين جداً لتطور الأسعار في الأسابيع المقبلة، لأنه إذا تمكن السعر من التغلب على مستوى المقاومة الحالية، فيمكننا أن نجد ارتفاعاً صعودياً بحثاً عن النطاق العلوي للقناة الجانبية المتمثل بالنطاق الأخضر. على العكس من ذلك، إن الاختراق الهبوطي لمتوسطه المتحرك لمدة 18 جلسة يمكن أن يظهر قوة في الين الذي قد يسعى إلى مستوى الدعم التالي في المنطقة المتزامنة للمتوسطات المتحركة لـ 40 و 200 أسبوع للخطين البرتقالي والأحمر على التوالي.

المصدر: الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني على منصة Admirals MetaTrader 5 من 11 يناير 2015 إلى 23 أغسطس 2021. تم الإعداد في 23 أغسطس الساعة 12:25 مساءً. بتوقيت وسط اوروبا. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور أداء الاسعار في آخر 5 سنوات:

2020 = -4.95٪

2019 = -0.88٪

2018 = -2.76٪

2017 = -3.59٪

2016 = -2.85٪

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