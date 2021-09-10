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  4. هل يمكن أن يرتفع سهم Lululemon بنسبة 30٪ مع اختراقه للقمة السابقة وتقرير الأرباح الايجابي؟

هل يمكن أن يرتفع سهم Lululemon بنسبة 30٪ مع اختراقه للقمة السابقة وتقرير الأرباح الايجابي؟

أيلول 10, 2021 11:03

حققت أسهم شركة Lululemon للملابس الرياضية مستوى قياسياً جديداً لها وذلك مع خضام تجاوز الأرباح لتوقعات الاسواق في هذا العام. سجلت الشركة إيرادات ارتفعت بنسبة 61٪ عن أدنى مستوياتها مقارنة مع العام الماضي بسبب الجائحة.

حتى مع وجود صعوبة في الإمدادات والموارد التي تسيطر على الوضع العالمي، زادت الشركة توقعات أرباحها للعام بأكمله إلى حوالي 6.26 مليار دولار من عائد المبيعات. كان سعر سهم الشركة يتم تداوله ضمن نطاق جانبي معظم العام الماضي ولكنه استطاع حالياً اختراق هذا النطاق.

في الرسم البياني أدناه لسعر سهم Lululemon، يمكننا أن نرى بوضوح نطاق التداول الذي تم اختراقه بين مستوى الـ 378.00 دولار و مستوى الـ 288.00 دولار (بين الخطين الأفقيين الأسودين).

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،#LULU، الرسم البياني الأسبوعي - نطاق البيانات: من 24 ديسمبر 2017 إلى 9 سبتمبر 2021، تم إجراؤه في 9 سبتمبر 2021 الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

مع اختراق السعر للجزء العلوي من نطاق التداول، هذا يوضح لنا سيطرة المضاربين على الارتفاع - خاصة مع  تشكل ونشوء شمعة أسبوعية صاعدة.

عادة ما يقيس المحللون الفنيون ارتفاع النطاق السابق الذي تم اختراقه ويقومون بإعادة تقيمه كهدف سعري للحركة القادمة.

في مثالنا لحالة سعر سهم Lululemon، سيكون هذا السعر المستهدف عند مستوى الـ 531.00 دولار أمريكي تقريباً وهو ما يمثل ارتفاعاً محتملاً بنسبة 30٪.

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki كاتب مالي، Admirals، لندن

Jitanchandra هو كاتب في الأسواق المالية يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في تداول العملات والمؤشرات والأسهم الأمريكية. وهو فني سوق معتمد بدرجة بكالوريوس مع مرتبة الشرف.

مترجم بواسطة: Mohamed Kandi