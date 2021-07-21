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  4. هل يمكن لأسهم AMD كسر مستوى الـ 100 دولار عند الطلب المتجدد؟

هل يمكن لأسهم AMD كسر مستوى الـ 100 دولار عند الطلب المتجدد؟

تموز 21, 2021 13:26

هل يتجاوز سهم AMD مستوى الـ 100 دولار؟

اشتعلت النيران في أسهم الرقائق الالكترونية في الأشهر الأخيرة بعد النقص العالمي في الرقائق الذي هز السوق وأثر على مجموعة واسعة من الشركات في مختلف القطاعات.

وفقاً لبعض المحللين، قد ترتفع أسهم AMD للأعلى وتكسر مستوى سعر 100 دولار، حيث من المتوقع أن ينتج عن الطلب على رقائقها مبيعات سنوية قوية في تقرير أرباحها القادم.

الرسم البياني الشهري لسهم AMD

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،#AMD، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: من 1 يناير 1990 إلى 20 يوليو 2021، تم إجراؤه في 20 يوليو 2021، الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

على المدى الطويل، يظهر مخطط الأسعار الشهري لسعر سهم AMD الاتجاه الصعودي الأخير الذي بدأ في عام 2015.

ومع ذلك، ظل سعر السهم خلال معظم هذا العام في نطاق ضيق. في الرسم البياني اليومي أدناه، من الواضح أن نرى الدعم الأفقي حول مستوى الـ 74.00 دولار.

وقد ساعد هذا في رفع سعر السهم واختراق خط المقاومة التنازلي، مما يؤكد أن المشترين هم من لديهم السيطرة.

الرسم البياني اليومي لسهم AMD

المصدر: Admirals MetaTrader 5، #AMD، الرسم البيامي اليومي - نطاق البيانات: من 15 يناير 2020 إلى 20 يوليو 2021، تم إجراؤه في 20 يوليو 2021، الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

خلقت دورات الأسعار الآن سلسلة من الارتفاعات والتصحيحات، مما يشير إلى احتمال حدوث المزيد من الارتفاعات. حالياً، يقع السعر عند الدعم التاريخي من أعلى مستوى سابق حول مستوى الـ 84.50 دولار.

يمكن أن يوفر هذا للمشترين القدرة على بناء اتجاه نحو قمة النطاق الأطول أجلاً عن مستوى الـ 100 دولار. إنه سهم تستحق المشاهدة!

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  4. تم إعداد التحليل بواسطة محلل مستقل، Jitan Solanki (محلل)، (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") وتم اعداد التحليل استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.
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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki
كاتب مالي، Admirals، لندن

Jitanchandra هو كاتب في الأسواق المالية يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في تداول العملات والمؤشرات والأسهم الأمريكية. وهو فني سوق معتمد بدرجة بكالوريوس مع مرتبة الشرف.

مترجم بواسطة: Mohamed Kandi