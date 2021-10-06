هل يمكن أن يرتد سهم ابل بنسبة 40٪ إلى مستوى 200 دولار؟ يعتقد أحد المحللين ذلك ...
هل يمكن أن يرتد سهم ابل بنسبة 40٪ إلى مستوى 200 دولار؟ يعتقد أحد المحللين ذلك ...
تشرين الأول 07, 2021 01:32
هناك حقيقة تشير إلى أن أهل وول ستريت يحبون أسهم شركة آبل. مع انخفاض السهم بنسبة 12 ٪ وذلك من أعلى مستوى له على الإطلاق، فإن الكثير من المحللين قد أشاروا حول فرص الاستثمار المحتملة والتي تقتضي بالشراء مع الانخفاض.
في مقابلة مع CNBC، يعتقد المدير المالي المعروف جين مونستر أن سهم ابل يمكن أن يتداول عند مستوى الـ 200 دولار للسهم الواحد خلال 12 إلى 24 شهراً القادمة.
إن وصول السعر إلى هذا المستوى إنطلاقاً من المستويات الحالية, سوف يمثل ارتفاعاً يقارب 40٪. إن سبب الإنخفاض الأخير الذي أصاب اسهم ابل ليس له ارتباط أو علاقة لضعف بشركة Apple بل يتعلق حول إمكانية ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل وهو مايتسبب بنوع من الضغط الهبوطي للسعر.
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المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،#AAPL، الرسم البياني الأسبوعي - نطاق البيانات: من 31 ديسمبر 2017 إلى 5 أكتوبر 2021، تم الإعداد في 5 أكتوبر 2021 الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
يظهر الاتجاه الصعودي الطويل المدى في الرسم البياني الأسبوعي لسعر سهم ابل الموضح أعلاه. تتحرك جميع المتوسطات المتحركة الأسية الرئيسية (20 و 50 و 100 جلسة) نحو الأعلى وفي الترتيب الصحيح للزخم الصعودي.
ومع ذلك، يعتبر الانخفاض الأخير في السعر صغير نسبياً مقارنة بالتصحيحات الأخيرة التي حدثت في بداية ونهاية عام 2020 وفي عام 2018 ايضاً.
بينما يتباطأ السعر حول المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 أسبوع (EMA)، تلتقي مستويات الدعم مع المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 أسبوع. يتزامن هذا أيضاً مع خط الاتجاه الصعودي المتمثل بالخط الأسود الصاعد في مخطط الرسم البياني.
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Jitanchandra Solankiكاتب مالي، Admirals، لندن
Jitanchandra هو كاتب في الأسواق المالية يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في تداول العملات والمؤشرات والأسهم الأمريكية. وهو فني سوق معتمد بدرجة بكالوريوس مع مرتبة الشرف.