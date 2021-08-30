تزداد جاذبية الذهب مع ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن المستقبل

آب 30, 2021 16:36

كما ذكرنا في تحليلنا في يوليو الماضي فيما يتعلق بتطور اسعار الذهب، فقد الذهب خلال النصف الأول من العام 7٪ ويعود السبب وراء ذلك في الاساس إلى قوة الدولار والأداء الجيد لمؤشرات الأسهم الرئيسية خلال النصف الأول من العام. بالرغم من الانخفاضات التي تعرضت لها اسعار الذهب, لم يكن الامر كذلك خلال شهري يوليو وأغسطس، فإن هذا الاتجاه بدأ في الانعكاس وارتفع سعر الذهب في الشهرين الماضيين بنسبة 2.68٪.

يمكن تفسير هذا الارتفاع بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة في الأسواق المالية حول مستقبل الاقتصاد نتيجة التدهور الذي نلاحظه تدريجياً في عدد الحالات المصابة في متغير دلتا في كلٍ من ألمانيا والولايات المتحدة وذلك بعد الانقطاع القوي منذ ظهوره. لا تتمتع اللقاحات بسلوك جيد ضد هذه السلالة الجديدة، مما يقلل من فعالية نفس اللقاحات وهو ماتسبب أدى إلى حدوث حيرة متزايدة حول عملية التطعيم.

بالإضافة إلى ذلك، في تحليل الأسبوع الماضي، أعلنت شركة الاستخبارات Palantir عن استحواذها على 50.7 مليون دولار من سبائك الذهب كجزء من استراتيجيتها لتنويع المخاطر في مواجهة حدث "البجعة السوداء" المحتمل في أسواق الأسهم، مما يظهر شكوكها بشأن المستقبل.

كما ذكرنا في التحليلات السابقة، وفي الواقع, إذا أضفنا إلى حالة تدهور الاقتصاد، التغيرات الجيوسياسية التي علقنا عليها سابقاً، على سبيل المثال، الخروج من أفغانستان والصراعات المستقبلية المحتملة، والصراع من أجل الهيمنة العالمية بين الولايات المتحدة والصين أو حالة عدم اليقين والتقلب التي يمكن أن تتولد في الأسواق المالية في مواجهة التدابير الاقتصادية التي يمكن أن تتخذها منظمات مثل الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي لمكافحة التضخم وارتفاع اسعار الفائدة والتخفيض التدريجي للميزانيات العمومية الخاصة بكل منها بعد الكمية الكبيرة من عمليات شراء الأصول التي حدثت خلال السنوات الماضية، فليس من المستغرب أن يتزايد عدد الأشخاص الذين يشكون في قدرة هذه الهيئات، وقد يبحثون عن بدائل مثل الذهب وهو ماقد يلفت جاذبية المستثمرين إليه.

من الناحية الفنية، إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي، يمكننا أن نرى الانخفاضات القوية الأخيرة التي حدثت في بداية شهر أغسطس، وكيفية اختبار السعر مرة أخرى مستوى الدعم الرئيسي الذي يمثله الشريط الأحمر السفلي، لقد شهد السعر زخماً صعودياً قوياً وقد أدى ذلك به إلى تجاوزه لمتوسطه المهم البالغ 200 جلسة في المنطقة الحمراء نحو الاتجاه الصاعد.

يقود هذا الدافع السعر للبحث عن مستوى المقاومة الأول الذي يمثله الشريط الأخضر السفلي، لذلك يجب أن نكون منتبهين جداً لسلوك السعر عند هذا المستوى، إن أي اختراق صعودي محتمل سيفتح الأبواب للبحث عن مستوى الـ 1900 دولار لكل أونصة وبدون شك بعد ذلك بحثاً عن مستوى المقاومة التالي.

في الوقت الحالي، لا يزال السعر بعيداً عن أعلى مستوياته للعام الماضي، ولكن إذا استمرت حالة عدم اليقين في النمو، فقد يكون للذهب احتمالات جيدة للمستقبل نظراً لطابعه كملاذ آمن.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. الرسم البياني اليومي للذهب. نطاق البيانات: 29 أبريل 2020 30 أغسطس 2021. تم الإعداد في 30 أغسطس 2021 الساعة 12:30 ظهراً. بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور الاسعار في السنوات الخمس الماضية:

2020: 21.86٪

2019: 15.45٪

2018: -3.22٪

2017: 12.75٪

2016: 10.12٪

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