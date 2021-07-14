كيف سيتأثر زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي مع ارتفاع الدولار؟

تموز 14, 2021 13:01

في تداولات الأمس، سجل اليورو مقابل الدولار الأميركي أسوأ خسارة له في يوم واحد منذ منتصف الشهر الماضي، مما يشير إلى أن المضاربين على الانخفاض قد يستعيدون السيطرة.

كانت هذه الخطوة مدفوعة بارتفاع الدولار الأمريكي من صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي جاء أفضل بكثير من المتوقع والذي ارتفع إلى 5.4٪ وهو أكبر مكسب شهري منذ أغسطس 2008.

وقد أدى هذا إلى الضغط على زوج اليورو الدولار نحو الاتجاه الهابط حيث يتطلع المتداولين الآن إلى مستوى الدعم الرئيسي التالي.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،EURUSD، الرسم البياني الأسبوعي - نطاق البيانات: من 15 سبتمبر 2019 إلى 13 يوليو 2021، تم إجراؤه في 13 يوليو 2021، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

على الرسم البياني الأسبوعي طويل المدى لليورو مقابل الدولار الأميركي الموضح أعلاه، رفض السعر مؤخراً خط المقاومة الأفقي العلوي حول مستوى الـ 1.2253. منذ ذلك الحين، كان السعر يتجه نحو الانخفاض.

سوف يركز المتداولين الآن على مستوى الدعم الأفقي الرئيسي حول مستوى الـ 1.1651. إذا كان بإمكان الدببة الاستمرار في السيطرة فهذا هو المستوى الذي يمكن أن يوقفهم في مسارهم. سيؤدي هذا أيضاً إلى إكمال نمط النطاق الافقي الطويل المدى بين الخطين الأفقيين الأسودين.

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