هل يمكن أن ترتفع أسهم Palantir بنسبة 60٪ إلى أعلى مستوى لها بعد الاكتتاب العام؟
هل يمكن أن ترتفع أسهم Palantir بنسبة 60٪ إلى أعلى مستوى لها بعد الاكتتاب العام؟
أيلول 22, 2021 11:05
كان لدى السوق آمال كبيرة حول شركة Palantir المتخصصة في البرمجيات وتحليل البيانات الضخمة، التي شارك في تأسيسها بيتر ثيل والذي كان أيضاً أحد مؤسسي شركة PayPal.
ارتفع سعر السهم بأكثر من 400٪ من تاريخ طرحه للاكتتاب العام في سبتمبر 2020 وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق في بداية هذا العام.
ومع ذلك انخفض سهم Palantir الآن بنسبة 40٪ عن المستوى القياسي الذي حققه عند مستوى الـ 45.00 دولار.
نظراً لأن توقعات غالبية محللي وول ستريت تتجه نحو الانخفاض في السعر، فقد لفت انتباه متداولي "أسهم ميمي" الذين يرغبون في محاولة الضغط على المؤسسات الأكبر حجماً بصفقات البيع على المكشوف أو سلوك استراتيجية تعكس هدفهم.
يظهر الرسم البياني اليومي أدناه لسعر سهم Palantir كيف تشكّل نموذج مخطط المثلث الصاعد، كما هو موضح في الخط الأسود الصاعد والخط الأفقي الصغير.
يُنظر إلى نمط الرسم البياني هذا عادةً على أنه نموذج مخطط صاعد حيث يتوقع المتداولون أن يخترق السعر الجزء العلوي من النموذج، نظراً لتزايد الضغط من المشترين.
على الرغم من اختراق سعر سهم Palantir هذا المثلث، إلا أن السعر لم يرتفع بعد. ومع ذلك إن ثبات السعر فوق قمة النموذج حول مستوى الـ 27.30 دولار قد يولّد رخماً صاعداً يدفع السعر نحو المستوى القياسي السابق عند مستوى الـ 45.00 دولار كما ذكرنا أعلاه.
سيمثل هذا الارتفاع زيادة بحدود الـ 60٪، لذا من المؤكد أن سعر سهم Palantir يستحق المشاهدة!
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Jitanchandra Solankiكاتب مالي، Admirals، لندن
Jitanchandra هو كاتب في الأسواق المالية يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في تداول العملات والمؤشرات والأسهم الأمريكية. وهو فني سوق معتمد بدرجة بكالوريوس مع مرتبة الشرف.