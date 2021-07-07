هل تصل Apple إلى مستويات قياسية عند إطلاق iPhone 13؟

تموز 07, 2021 15:47

بعد عملية الإنفاق الكبير لهذا العام على نطاق واسع، ارتفعت أسهم ابل أخيراً وتقترب من مستويات قياسية.

يركز المستثمرون الآن بشكل كامل على الإعلان الإخباري الكبير القادم من الشركة وهو إطلاق iPhone 13 في الصيف.

من منظور التحليل الفني، يتم تداول سهم ابل الآن في الجزء العلوي من هيكل المثلث الصاعد الصاعد.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،AAPL، الرسم البياني الأسبوعي - نطاق البيانات: من 20 مارس 2016 إلى 7 يوليو 2021، تم إجراؤه في 7 يوليو 2021، الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

لقد وجد سعر سهم ابل الدعم بالفعل عند خط الاتجاه السفلي لتشكيل المثلث الصاعد مما يعني أن المستثمرين بدأوا بالفعل في تحضير أنفسهم.

إذا تمكن السعر من اختراق أعلى مستوى للمقاومة، وهو أيضاً أعلى مستوى قياسي، فقد يكون هناك ارتفاع أقوى، لذا فمن المؤكد أن هذا المستوى يجب مراقبته!

هل تعلم أنه يمكنك استخدام مؤشر Trading Central Technical Ideas Lookup للعثور على أفكار تداول قابلة للتنفيذ في آلاف الأسواق المختلفة؟

ابدأ التنزيل المجاني الخاص بك عن طريق النقر فوق الشعار أدناه:

معلومات حول المواد التحليلية: