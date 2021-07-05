ارتفعت مؤشرات الأسهم بأكثر من 12٪ حتى الآن في عام 2021

تموز 05, 2021 16:15

في تحليل الشهر الماضي، علقنا على أنه في مرحلة ما بالتأكيد سنسمع العبارة الشهيرة "قم بالبيع في مايو وانطلق بعيداً"، فيما يتعلق بالنظرية القائلة بأن النمو في سوق الأسهم بين شهري نوفمبر وأبريل أعلى من متوسط ​​النمو بين مايو ونوفمبر. وبالتالي، فإن هذه العبارة توصي بإغلاق مراكزنا وانتظار مرور فترة الصيف لاستئناف نشاطنا.

في الوقت الحالي، لا يبدو أن هذا سيتحقق، لأنه إذا نظرنا إلى مؤشرات الأسهم الرئيسية، يمكننا أن نرى كيف استمرت في الارتفاع خلال شهري مايو ويونيو، باستثناء بعض الاستثناءات المحددة كما نرى أدناه.

المؤشرات الأوروبية:

انخفض مؤشر IBEX35 في يونيو 3.58٪، بارتفاع نصف سنوي بنسبة 9.26٪

ارتفع مؤشر الداكس 30 في يونيو بنسبة 0.71٪، بارتفاع نصف سنوي بنسبة 13.21٪.

ارتفع مؤشر كاك 40 في يونيو بنسبة 0.94٪، بارتفاع نصف سنوي بنسبة 17.23٪.

المؤشرات الأمريكية:

انخفض مؤشر الداو جونز في يونيو بنسبة 0.08٪، بارتفاع نصف سنوي بنسبة 12.73٪.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز في يونيو 2.22٪، بارتفاع نصف سنوي بنسبة 14.41٪.

ارتفع مؤشر ناسداك في يونيو 5.49٪، بارتفع نصف سنوي بنسبة 12.5٪.

في الوقت الحالي، يبدو أن السوق يشتري رواية الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالتضخم الذي يبدو عابراً إلى حد ما، وإلى جانب التوقعات المستقبلية، وبفضل تحسن حالة الوباء بسبب عملية التطعيم، يبدو أن النظرة المستقبلية إيجابية بشكل عام. على الرغم من ذلك، يجب أن نكون منتبهين للإجراءات الممكنة التي تتخذها البنوك المركزية المختلفة، في مواجهة انتعاش التضخم وبرامج التحفيز الحالية.

تحليل مؤشر ناسداك

ليس هناك شك في أنه خلال الشهرين الماضيين كان هذا الناسداك احد أكثر اللاعبين الرئيسيين في السوق، بسبب حالة عدم اليقين التي نشأت حول التضخم في الولايات المتحدة. كان شهر مايو أحد الاستثناءات القليلة له حيث أغلق السعر سلبياً وسجل انخفاضاً بنسبة 1.53٪ ، بينما شهد شهر يونيو ارتفاعاً بنسبة 5.49٪ و الذي قاد سوق وول ستريت.

إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي، يمكننا أن نرى أن هذه الارتفاعات قام مؤشر ناسداك مرة أخرى في تسجيل أعلى مستويات جديدة على الإطلاق، في 22 يونيو تغلب السعر أخيراً على مستوى المقاومة السابق الذي يعمل الآن كدعم رئيسي في النطاق الأحمر القريب من 14000 نقطة.

منذ ذلك الوقت، شهد السعر زخماً صعودياً قوياً، على الرغم من التشبع الشرائي المتراكم الذي يمكننا رؤيته في مؤشر ستوكاستيك. قد أدى ذلك إلى ابتعاد السعر عن مستويات الدعم الرئيسية (المتوسط المتحرك لـ ​​18 جلسة الفارغ والشريط الأحمر) لذا فليس من المستبعد أن يدخل السعر في حركة جانبية. ويمكنه أيضاً إجراء تصحيح للتخفيف تدريجياً من ذروة الشراء المتراكمة.

إذا استمر السوق في شراء خطاب الفيدرالي الامريكي، فيمكن لهذا المؤشر أن يستمر مع الارتفاعات، على الرغم من أننا يجب أن نكون منتبهين للغاية للقرارات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وندوة جاكسون هول في أغسطس المقبل، كما يمكننا أن نرى تغيير في السياسة النقدية.

يستمر التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة في مساره بعد يوم الجمعة الماضي، يظهرا تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يمكننا أن نرى فيه أن الولايات المتحدة قد خلق 850 ألف وظيفة في يونيو الماضي مقارنة بـ 700 ألف وظيفة التي توقعها إجماع المحللين، على الرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى 5.9٪.

أثارت هذه البيانات المختلطة ببعض الانتعاشات، والتي تسببت في ارتفاعات حادة، مما أدى إلى تسجيل مؤشري ناسدك و مؤشر ستاندرد آند بورز مستويات جديدة على الإطلاق. على الرغم من خلق فرص العمل القوي (الذي يؤثر على التضخم)، فقد أخذ المستثمرون بيانات معدل البطالة السيئة كعلامة على احتمال تأخير إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

المصدر: مخطط ناسداك اليومي لمنصة MetaTrader 5 الخاصة بـ Admiralsفي 18 أغسطس 2020 إلى 5 يوليو 2021. تم الاعداد في 5 يوليو الساعة 13:00 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا. ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقاً للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.

تطور الاسعار آخر 5 سنوات:

2020: 43.64٪

2019: 35.23٪

2018: -3.88٪

2017: 28.24٪

2016: 7.50٪