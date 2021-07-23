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زوج العملات اليورو دولار يرتفع بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي

تموز 23, 2021 13:47

كيف تتداول اليورو دولار بعد اجتماع المركزي الاوروبي؟

اتجهت كل الأنظار إلى المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي يوم أمس حيث تم تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي حول دعم فني هام. بعد الإعلان عن عدم وجود تغييرات، ارتفع زوج العملات في البداية إلى الأعلى.

ومع ذلك، بعد تقرير ثقة المستهلك المحبط للآمال في منطقة اليورو الذي صدر بعد فترة وجيزة ومع معارضة عدد قليل من أعضاء البنك المركزي الأوروبي التوجيه الجديد للبنك، تراجع اليورو مقابل الدولار الأميركي وحاول اختراق الدعم الفني الرئيسي.

الرسم البياني الاسبوعي لزوج اليورو دولار

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،EURUSD، الرسم البياني الأسبوعي - نطاق البيانات: من 19 نوفمبر 2017 إلى 22 يوليو 2021، تم إجراؤه في 22 يوليو 2021، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

عندما ننظر إلى الرسم البياني الأسبوعي على المدى الطويل لليورو مقابل الدولار الأميركي الموضح أعلاه، من الواضح أن نرى مقاومة هبوطية ومستويات دعم تصاعدية (خطوط سوداء سميكة) التي شكّلت الوتد الفني، والمعروف أيضاً باسم نمط مخطط المثلث المتماثل.

بعد ارتداد قصير عن هذا المستوى خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي، سيطر البائعون وأرسلوا زوج اليورو دولار للأسفل مرة أخرى. إذا تمكن السعر من اختراق هذا الدعم الفني، فسوف يتطلع المتداولون إلى مستوى الدعم الأفقي الرئيسي التالي (الخط الأسود الرفيع) حول مستوى الـ 1.1630.

قد يعني ذلك هبوطاً محتملاً بمقدار 150 نقطة.

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki
كاتب مالي، Admirals، لندن

Jitanchandra هو كاتب في الأسواق المالية يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في تداول العملات والمؤشرات والأسهم الأمريكية. وهو فني سوق معتمد بدرجة بكالوريوس مع مرتبة الشرف.

مترجم بواسطة: Mohamed Kandi