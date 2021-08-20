هل يستطيع سهم Nvidia الاستمرار في الترند الصاعد؟

آب 20, 2021 13:01

ارتفع سهم Nvidia بنسبة 10٪ تقريباً, جاء هذا الارتفاع من أدنى مستوى إلى أعلى مستوى لجلسة الأمس بعد أن أصدر صانع الرقائق الالكترونية توقعات متفائلة للربع الثالث. تتوقع الشركة إيرادات بقيمة 6.94 مليار دولار امريكي وهي أعلى بكثير من توقعات المحللين البالغة 6.57 مليار دولار.

ظل سعر سهم الشركة في شكل مخروط خلال الأشهر القليلة الماضية، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه بين خط المقاومة التنازلي وخط الدعم الصاعد.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،NVDA، الرسم البياني اليومي - نطاق البيانات: من 10 نوفمبر 2020 إلى 19 أغسطس 2021، تم إجراؤه في 19 أغسطس 2021 الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

اداء اسهم Nvidia آخر خمس سنوات:

2020 = 121.93٪

2019 = 76.25٪

2018 = -31.01٪

2017 = 81.28٪

2016 = 223.85٪

إذا تمكن سعر السهم من اختراق مستوى المقاومة، فمن المحتمل أن يرتفع السعر إلى مستوى قياسي جديد. قد يستخدم بعض المتداولين استراتيجية تداولة متوسطة داخل النطاق الذي يتواجد فيه السعر.

ومع ذلك، في هذه الحالة، يكون تشكيل الوتد صغيراً نسبياً مما يشير إلى احتمال حدوث اختراق في سعر سهم Nvidia ويستحق مراقبته.

هل تعلم أنه يمكنك استخدام مؤشر Trading Central Technical Ideas Lookup للعثور على أفكار تداول قابلة للتنفيذ في آلاف الأسواق المختلفة؟

ابدأ التنزيل المجاني الخاص بك عن طريق النقر فوق الشعار أدناه:

معلومات حول المواد التحليلية: