مع انتظار المستثمرين اليوم الأرباح الهائلة في مجال التكنولوجيا، انخفض مؤشر ناسداك 100 - الذي يتكون أساساً من شركات التكنولوجيا الثقيلة - بشكل كبير عند جرس الافتتاح يوم الثلاثاء.
يمكن للمستثمرين تقليص المراكز الطويلة (مراكز الشراء) للغاية في القطاع قبل إعلانات الأرباح من Apple و Amazon و Facebook و Google ليوم الأربعاء.
تمثل هذه الشركات حوالي 17٪ من مؤشر ستاندرد آند بورز بأكمله وحوالي ثلث مؤشر ناسداك 100.
المصدر: Admirals MetaTrader 5 ,NQ100، الرسم البياني الأسبوعي - نطاق البيانات: من 4 مايو 2014 إلى 27 يوليو 2021، تم إجراؤه في 27 يوليو 2021، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراُ موثوقاً للنتائج المستقبلية.
يوضح الرسم البياني الأسبوعي لسعر مؤشر ناسداك 100 الموضح أعلاه اتجاهاً صعودياً قوياً للغاية على المدى الطويل.
منذ ارتداد السعر عند المتوسط المتحرك الأسي لـ 100 جلسة (الخط الأخضر) في مارس 2020، ارتفع المؤشر إلى الأعلى في كثير من الأحيان ليجد الدعم عند المتوسط المتحرك الأسي لـ 20 جلسة (اللون الأزرق).
يتم تداول السعر حالياً بعيداً عن المتوسط المتحرك لـ 20 جلسة، مما يشير إلى وجود إفراط في الامتداد ويُرجح أن يقوم السعر بالتراجع في مرحلة ما.
المصدر: Admirals MetaTrader 5 ,NQ100، الرسم البياني على الإطار الزمني لأربع ساعات - نطاق البيانات: من 14 يونيو 2021 إلى 27 يوليو 2021، تم إجراؤه في 27 يوليو 2021، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
يسلط الرسم البياني للأربع ساعات الموضح أعلاه الضوء على أكبر انخفاض خلال اليوم لبعض الوقت, حدث هذا الانخفاض مع قرع جرس الافتتاح لجسلة تداول يوم الثلاثاء (الشمعة الثانية من جهة اليمين).
يدرك المتداولين المخضرمين أن الأسواق تتحرك على أساس التوقع وتعكس الحقائق. هذا هو السبب في أن هذا الأسبوع ربما يمثل صفقة كبيرة بالنسبة للمؤشر وما إذا كان السعر يمكن أن يجد الدعم عند المتوسط المتحرك لـ4 ساعات.
هل تعلم أنه يمكنك استخدام مؤشر Trading Central Technical Ideas Lookup للعثور على أفكار تداول قابلة للتنفيذ في آلاف الأسواق المختلفة؟
ابدأ التنزيل المجاني الخاص بك عن طريق النقر فوق الشعار أدناه:
معلومات حول المواد التحليلية:
اخلاء المسؤولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية بشأن جميع التحليلات والتقديرات والتنبؤات ومراجعات السوق والتوقعات الأسبوعية أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها فيما يلي بـ "التحليل") المنشورة على مواقع الويب لشركات الاستثمار في Admirals التي تعمل تحت العلامة التجارية Admirals (يشار إليها فيما يلي "Admirals") قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يرجى الانتباه إلى ما يلي:
- هذه معلومات تسويقيية. يتم نشر المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية استثمارية. لم يتم إعداده وفقاً للمتطلبات القانونية الرامية إلى تعزيز استقلالية البحث الاستثماري، ولا يخضع لأي حظر على التعامل قبل نشر البحوث الاستثمارية.
- يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admirals لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.
- لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admirals الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.
- تم إعداد التحليل بواسطة محلل مستقل، Jitan Solanki (محلل)، (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") وتم اعداد التحليل استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.
- في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admirals دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل.
- لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals لأي أداء مستقبلي. قد تزيد قيمة الأداة المالية وتنخفض ولا يمكن ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.
- المنتجات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة في طبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل البدء في التداول ، يجب عليك التأكد من أنك تفهم جميع المخاطر.