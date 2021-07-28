المستثمرون في حالة تأهب بعد الانخفاض الهائل في مؤشر ناسداك 100 خلال اليوم

تموز 28, 2021 12:08

مع انتظار المستثمرين اليوم الأرباح الهائلة في مجال التكنولوجيا، انخفض مؤشر ناسداك 100 - الذي يتكون أساساً من شركات التكنولوجيا الثقيلة - بشكل كبير عند جرس الافتتاح يوم الثلاثاء.

يمكن للمستثمرين تقليص المراكز الطويلة (مراكز الشراء) للغاية في القطاع قبل إعلانات الأرباح من Apple و Amazon و Facebook و Google ليوم الأربعاء.

تمثل هذه الشركات حوالي 17٪ من مؤشر ستاندرد آند بورز بأكمله وحوالي ثلث مؤشر ناسداك 100.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ,NQ100، الرسم البياني الأسبوعي - نطاق البيانات: من 4 مايو 2014 إلى 27 يوليو 2021، تم إجراؤه في 27 يوليو 2021، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراُ موثوقاً للنتائج المستقبلية.

يوضح الرسم البياني الأسبوعي لسعر مؤشر ناسداك 100 الموضح أعلاه اتجاهاً صعودياً قوياً للغاية على المدى الطويل.

منذ ارتداد السعر عند المتوسط المتحرك الأسي لـ 100 جلسة (الخط الأخضر) في مارس 2020، ارتفع المؤشر إلى الأعلى في كثير من الأحيان ليجد الدعم عند المتوسط المتحرك الأسي لـ 20 جلسة (اللون الأزرق).

يتم تداول السعر حالياً بعيداً عن المتوسط المتحرك لـ 20 جلسة، مما يشير إلى وجود إفراط في الامتداد ويُرجح أن يقوم السعر بالتراجع في مرحلة ما.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ,NQ100، الرسم البياني على الإطار الزمني لأربع ساعات - نطاق البيانات: من 14 يونيو 2021 إلى 27 يوليو 2021، تم إجراؤه في 27 يوليو 2021، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

يسلط الرسم البياني للأربع ساعات الموضح أعلاه الضوء على أكبر انخفاض خلال اليوم لبعض الوقت, حدث هذا الانخفاض مع قرع جرس الافتتاح لجسلة تداول يوم الثلاثاء (الشمعة الثانية من جهة اليمين).

يدرك المتداولين المخضرمين أن الأسواق تتحرك على أساس التوقع وتعكس الحقائق. هذا هو السبب في أن هذا الأسبوع ربما يمثل صفقة كبيرة بالنسبة للمؤشر وما إذا كان السعر يمكن أن يجد الدعم عند المتوسط المتحرك لـ4 ساعات.

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