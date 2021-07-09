الداو ينخفض 300 نقطة من المقاومة الفنية

تموز 09, 2021 13:36

انخفض مؤشر سوق الأسهم - الداو جونز بمقدار 300 نقطة حيث تعثرت الأسواق العالمية وسط مخاوف بشأن التعافي الاقتصادي.

تتعامل العديد من الدول مع انتعاش حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث أعلنت اليابان حالة الطوارئ قبل أسابيع من أولمبياد طوكيو.

تجاوز مؤشر الداو جونز المقاومة التاريخية الطويلة المدى، كما هو موضح بين الخطين الأفقيين الأسود في الرسم البياني أدناه.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،DJI30، الرسم البياني اليومي - نطاق البيانات: من 16 مارس 2020 إلى 8 يوليو 2021، تم إجراؤه في 8 يوليو 2021، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور الاسعار في السنوات الخمس الماضية:

2020: 7.09٪

2019: 22.66٪

2018: -5.46٪

2017: 24.76٪

2016: 12.74٪

يُظهر الرسم البياني اليومي للسعر أعلاه تعزيزاً واضحاً لسعر مؤشر الداو جونز تم تطويره بعد اتجاه صعودي طويل الأجل. حتى الآن، كان السعر يحترم ويتداول بين المقاومة العلوية والدعم السفلي.

إذا تمكن السعر من اختراق قمة نمط المقاومة هذا، فستكون هذه إشارة واضحة على أن المشترين هم اصحاب السيطرة واستمرار هذا الاتجاه سوف يدفع السعر للارتفاع بدون شك، لذا فإن هذا المستوى يجب مراقبته!

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