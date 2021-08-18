تنخفض أسهم تسلا بعد مشكلات في نظام القيادة الآلي

آب 18, 2021 12:39

تضررت اسهم تسلا بعد أن أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة عن تحقيق رسمي في نظام القيادة الآلي لسيارات تسلا بعد 11 حادثاً أسفر عن إصابة 17 شخصاً ووفاة شخص واحد.

كما أثارت الأخبار التي تفيد بأن المستثمر مايكل بيرى قد أجرى صفقات بيع كبيرة على اسهم تسلا, بحجم 1.1 مليون سهم أي حوالي 730 مليون دولار. وهو زاد من معنويات المخاطرة فيما يتعلق بالسهم.

ومن المثير للاهتمام، أن السهم كان يتداول بالفعل في الجزء العلوي من نمط الوتد القائم على نطاق سيطر فيه البائعون والذي أجروا صفقات بيع على المدى القصير.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،TSLA، الرسم البياني اليومي - نطاق البيانات: من 3 فبراير 2020 إلى 17 أغسطس 2021، تم إجراؤه في 17 أغسطس 2021، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

أداء سهم تسلا لآخر خمس سنوات:

2020: 743.44٪

2019: 25.70٪

2018: 6.89٪

2017: 45.70٪

2016: -10.97٪

في الرسم البياني اليومي لسعر سهم تسلا أعلاه، تم تمييز نمط الوتد بخطين قطريين باللون الأسود. تم تداول السعر بين مستويات الدعم والمقاومة هذه.

نظراً لأن السعر قد رفض مؤخراً مستوى المقاومة الأعلى، فمن المحتمل أن يتراجع السعر إلى مستوى الدعم السفلي لإكمال تشكيل الوتد. قد يمثل هذا فرص شراء للمستثمرين بأسعار منخفضة أو فرص بيع للبائعين على المدى القصير.

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