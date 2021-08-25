تراجع سهم فايزر وسهم مودرنا بعد أن حققتا أعلى مستوياتها على الإطلاق

آب 25, 2021 15:35

تم مؤخراً نشر دراسات جديدة من مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة والتي تشير إلى أن فعالية لقاحي Pfizer و Moderna تنخفض إلى 66٪ بسبب الظهور القوي لمتغير دلتا وأن المناعة التي توفرها هذه اللقاحات تنخفض بمعدل أسرع مما كان متوقعاً على مدار الأشهر الماضية. مما يزيد الشكوك حول عملية التطعيم.

في ظل هذا الوضع، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الإذن والموافقة الكاملة للقاح ضد Covid-19 للقاح المقدم من شركة Pfizer، مما قد يؤدي إلى زيادة الثقة في هذه اللقاحات وتعزيز جديد لعملية التطعيم بعد فعاليتها. كانت هذه اللقاحات موضع تساؤل بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة، والتي تم التكهن بها بالفعل بأنه ليس فقط جرعة تقوية ثالثة ضرورية حيث أشار بعض المتخصصين إلى أن هذه اللقاحات يمكن أن تصبح لقاحات سنوية وموسمية مماثلة لحملات التطعيم ضد الإنفلونزا.

من الواضح أن هذه النقطة الأخيرة ستحظى بتقدير جيد من قبل شركات الأدوية لأن هذا سيضمن جزءً جيداً لهم من الدخل المستقبلي من خلال بيع لقاحاتهم لمكافحة الفيروس في السنوات القادمة.

على الرغم من أننا علقنا في التحليلات السابقة بعد النمو القوي لمتغير دلتا، إلا أن الشكوك تظهر بشأن الانتعاش الاقتصادي بسبب المشاكل الخطيرة التي يولدها هذا البديل في آسيا وأزمة الثقة التي تولدها اللقاحات، فإن شركة فايزر و مودرنا تحصل على نتائج اقتصادية جيدة جداً.

تحليل سهم فايزر

منذ بداية عام 2021 وحتى الآن، ارتفعت سهم فايزر بنسبة 31.43٪ في سوق الأسهم بفضل الزخم الصعودي القوي الذي شهده السعر بعد كسر المثلث الجانبي في 20 يوليو والذي أدى إلى ارتفاع السعر صعودياً بنسبة 22.21٪ من مستوى الـ 40 دولار للسهم الواحد للوصول إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في 18 أغسطس عند مستوى الـ 51.86 دولار.

كان هذا الزخم الصعودي القوي مدعوماً بالنتائج الإيجابية للربع الثاني من العام التي تم تقديمها في 28 يوليو، حيث حصلت شركة Pfizer على ربح للسهم قدره 1.07 دولار أمريكي وإيرادات قدرها 18.98 مليار دولار أمريكي، متجاوزة توقعات السوق ومتابعة في المسار الذي بدأت فيه بالنتائج الفصلية للربع الأول من العام نفسه.

من الناحية الفنية، إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي، يمكننا أن نرى أن السعر حالياً في حالة تصحيح بدأ بعد تسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق بعد الارتفاع الصعودي القوي، مما أدى بالسعر إلى اختراق تصحيح دعم فيبوناتشي 23.6٪. والذي قد يفتح الباب أمام مزيد من التصحيح لمستوى الدعم التالي في المنطقة المتوافقة مع متوسطه المتحرك لـ 18 جلسة ومستوى فيبوناتشي 38.2٪.

قد يكون هذا التصحيح إيجابياً للسعر بسبب التشبع الكبير في الشراء الذي لاحظناه خلال الشهر الماضي، لذلك، إذا كان السعر قادراً على الحفاظ على مستوى الدعم المهم الذي تمت مناقشته أعلاه، فقد تكون هذه المستويات نقطة جيدة للتوطيد والبدء في زخم تصاعدي جديد. وفي السيناريو الأخر قد يكون فقدان مستوى الدعم المهم هذا بمثابة انتكاسة حادة من شأنها أن تفتح الباب لمزيد من التصحيح الذي قد يدفع السعر إلى السعي إلى مستوى المقاومة السابق والذي أصبح دعم عند أعلى مستويات ديسمبر 2020.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. مخطط الرسم البياني اليومي لسهم Pfizer. نطاق البيانات: 15 أبريل 2020 إلى 25 أغسطس 2021. تم الإعداد في 25 أغسطس 2021 الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور السعر لآخر 5 سنوات:

2020: -0.89٪

2019: -10.24٪

2018: 20.51٪

2017: 11.51٪

2016: 0.62٪

تحليل سهم مودرنا

حول اداء اسهم مودرنا، كانت سهم مودرنا المستفيد الأكبر في سوق الأسهم منذ بداية الوباء بلا شك، انتقل سعر سهم مودرنا للتداول من مستويات قريبة من مستوى الـ 30 دولار للسهم الواحد في مارس 2020 لتسجل ارتفاعات تاريخية عند مستوى الـ 496.71 دولار للسهم الواحد، مما يعني ارتفاع بأكثر من 1200٪ في 18 شهر فقط، بزيادة سنوية قدرها 278.04٪.

كما هو الحال مع فايزر, وعلى الرغم من أن فعالية لقاح مودرنا ضد المتغيرات الجديدة موضع تساؤل، فإن شركة مودرنا تحصل على نتائج ربع سنوية ممتازة. في 5 أغسطس، عرضت شركة Moderna نتائجها للربع الثاني من العام الذي حققت فيه أرباحاً للسهم الواحد قدرها 6.46 دولار أمريكي وعائدات قدرها 4.35 مليار دولار أمريكي، متجاوزة بكثير توقعات السوق.

من الناحية الفنية، فهو في وضع مشابه جداً لموقف منافسها الرئيسي، بعد تسجيل السعر أعلى مستوى له على الإطلاق، بدأ سعر سهم مودرنا تصحيحاً قاده إلى مواجهة المتوسط المتحرك لـ ​​18 جلسة عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ حيث يبدو أنه وجد الدعم الذي يبحث عنه، ويبدو أن السعر يتعافى بحثاً عن مستوى الـ 400 دولار للسهم مرة أخرى.

من المهم أن نرى تطور هذا السهم في الجلسات القادمة، لأنه إذا فشل في محاولة استرداد مستوى الـ 400 دولار للسهم بطريقة مستدامة، فقد يقوم السعر بتصحيح أكبر بحثاً عن مستويات الدعم التالية عند مستوى الـ 50٪ لمؤشر فيبوناتشي.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. مخطط الرسم البياني اليومي لسهم Moderna. نطاق البيانات: 14 أبريل 2020 إلى 25 أغسطس 2021. تم إعداده في 25 أغسطس 2021 الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الاداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور السعر في العامين الماضيين:

2020: 434.10٪

2019: 28.09٪