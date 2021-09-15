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هل توفر نتائج ارباح شركة أوراكل فرصة "شراء مع الانخفاض"؟

أيلول 15, 2021 09:40

انخفضت أسهم أوراكل بأكثر من 3٪ بعد أن سجلت شركة برمجيات قواعد البيانات إيرادات فاقت التوقعات.

ومع ذلك، فقد سجلت الشركة أرباحاً للسهم الواحد بلغت 1.03 دولار والتي تجاوزت التوقعات البالغة 97 سنتاً فقط للسهم.

مع تداول أسهم أوراكل عند مستويات قياسية، يبدو أن تقرير الأرباح كان ممتازاً لجذب المشترين عند تلك المستويات.

قد تزداد عمليات البيع بهدف جني الأرباح مما قد يخلق فرصة "شراء عند الانخفاض" ... ويبدو هذا الأمر مثيراً للاهتمام للغاية على الرسم البياني.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،#ORCL، الرسم البياني اليومي - نطاق البيانات: من 4 ديسمبر 2020 إلى 14 سبتمبر 2021، تم إجراؤه في 14 سبتمبر 2021 الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

أداء السنوات الخمس الأخيرة: 2020 = + 22.10٪، 2019 = + 17.34٪، 2018 = -4.51٪، 2017 = +22.96، 2016 = + 5.26٪

يوضح الرسم البياني اليومي لسعر سهم Oracle أعلاه كيف تتقارب مجموعة من مستويات الدعم الفني حول المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 جلسة (الشريط الأخضر).

تشمل مناطق الدعم خط الاتجاه الصاعد من قيعان مارس إلى يونيو، بالإضافة إلى منطقة إعادة اختبار قمة التأرجح السابقة في أواخر مايو.

هذه المستويات تجعل من مستوى الـ 85 دولار وحتى مستوى الـ 83 دولار مستويات مثيرة للاهتمام للغاية وتستحق المشاهدة. ولكن هل يمكن أن يتزاحم المشترين عند هذه المستويات؟

بينما قد يبحث بعض المتداولين عن أدلة لحركة الأسعار حول ما إذا كان المشترون سيظهرون حول مناطق الدعم هذه، يمكنك استخدام مؤشر Trading Central Technical Insight Lookup الذي يساعدك في العثور على أفكار تداول قابلة للتنفيذ بخصوص سهم Oracle وآلاف الأسواق الأخرى.

بمجرد تسجيل الدخول إلى غرفة التداول الخاصة بك بعد فتح حساب تداول سوف تكون قادراً على استخدام هذه الأداة في قسم Premium Analytics.

معلومات حول المواد التحليلية:

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki كاتب مالي، Admirals، لندن

Jitanchandra هو كاتب في الأسواق المالية يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في تداول العملات والمؤشرات والأسهم الأمريكية. وهو فني سوق معتمد بدرجة بكالوريوس مع مرتبة الشرف.

مترجم بواسطة: Mohamed Kandi